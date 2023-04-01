Как по дате рождения определить количество разводов — простая формула расскажет о перспективах вашей пары

Чтобы понять, какая у вас миссия, достаточно сложить вместе цифры полной даты рождения, затем еще раз — и так до тех пор, пока не останется число от 1 до 9.

Пример: вы родились 27.10.1990 года. Считаем: 2+7+1+0+1+9+9+0=29=2+9=11=1+1=2. Теперь смотрим, что означает каждое число:

1 — власть;

2 — творчество и психология;

3 — анализ;

4 — тайные знания;

5 — борьба;

6 — творчество;

7 — йога;

8 — упорный труд;

9 — служение людям.

Сюцай-эксперт и психолог Алекс Ройтблат объясняет: миссии условно разделены на женские и мужские. Миссии 2, 3, 6, 7 и 9 считаются женскими, а 1, 4, 5 и 8 — мужскими. Девушкам, относящимся к первой группе, будет проще построить крепкую семью. А у остальных не так всё радужно: цифра «1» склонна подавлять мужчину, вытравливать его из отношений, «4» будет говорить нелицеприятную правду, искать изъяны, «5» слишком любит борьбу, «8» — призывает к дисциплине и тем самым создает кризисные ситуации. У второй группы при прочих равных риск развестись будет больше.