«Дочери 17 дней, а сыновья — в больнице»: многодетная мама второй месяц борется за возвращение мобилизованного мужа

Мужа Татьяны мобилизовал военкомат Калининского района Челябинска в конце сентября. Многодетная мама, вспоминая те дни, до сих пор говорит с волнением.

— Я только родила — 12 сентября, потом заболели сыновья. На скорой мальчишек увезли в инфекционную больницу, Лёня был в тяжелом состоянии. У них брали анализы, диагноз еще не был поставлен. А 28 сентября пришла повестка, — вспоминает Татьяна. — Повестку получил брат, позвонил Алексею, и муж поехал в военкомат. Алексей очень правильный, обязательный. Надо — значит, нужно делать. Когда повестку принесли, он сразу сказал: «Я бегать не буду. Положено — значит, надо идти». Но при этом, видя, что я после кесарева сечения с маленьким ребенком на руках, он очень расстраивался и только спрашивал: «Как ты будешь?» У меня шов еще болел, и он делал всю работу по дому. Купал детей, кормил их и давал мне возможность поспать.