«Дочери 17 дней, а сыновья — в больнице»: многодетная мама второй месяц борется за возвращение мобилизованного мужа

— А папа на работе? — двухлетний Лёня вопросительно смотрит на мать, когда Татьяна начинает рассказывать про мобилизацию мужа.
— Я не говорю, где он, — шепотом объясняет она нам. — Говорю, что папа на работе, чтобы не расстраивать сыновей. Они и так каждый день меня спрашивают, когда папа приедет домой. Очень скучают, любят его. Дети привыкли, что папа всегда рядом, а тут он пропал. Они Алексея не видели с 25 сентября.
— Я скучаю, — с грустью протягивает второй сын — пятилетний Рома, а потом быстро переключает внимание на сестру.
Мужа Татьяны мобилизовал военкомат Калининского района Челябинска в конце сентября. Многодетная мама, вспоминая те дни, до сих пор говорит с волнением.
— Я только родила — 12 сентября, потом заболели сыновья. На скорой мальчишек увезли в инфекционную больницу, Лёня был в тяжелом состоянии. У них брали анализы, диагноз еще не был поставлен. А 28 сентября пришла повестка, — вспоминает Татьяна. — Повестку получил брат, позвонил Алексею, и муж поехал в военкомат. Алексей очень правильный, обязательный. Надо — значит, нужно делать. Когда повестку принесли, он сразу сказал: «Я бегать не буду. Положено — значит, надо идти». Но при этом, видя, что я после кесарева сечения с маленьким ребенком на руках, он очень расстраивался и только спрашивал: «Как ты будешь?» У меня шов еще болел, и он делал всю работу по дому. Купал детей, кормил их и давал мне возможность поспать.
И сейчас Татьяне действительно приходится тяжело. Мальчишки выздоровели, их нужно возить в детский сад, а за дочерью необходим и вовсе круглосуточный уход.
— Помогать мне некому. У меня бабушка очень старенькая, ей 82 года, рассчитывать на нее не приходится. А мама Алексея находится в 500 километрах от нас, ухаживает за своей мамой в Свердловской области, — рассказывает наша собеседница. — У нее давление, сердце болит, она очень переживает, но возможности приехать у нее нет.
На сборы, по словам Татьяны, ее мужу дали сутки. Она на скорую руку купила ему вещи с собой (перекус, белье, носки, аптечку), а в 6 утра 29 сентября взяла маленькую Агату и повезла Алексея в военкомат. Мужчина отправился на комиссию, показал свой паспорт, в котором записано трое детей, но значения этому не придали. Сказали: «Годен, едешь служить».
— Алексея увезли на учения. Проходит три дня, и я слышу по телевизору выступление президента Владимира Владимировича. Он сказал, что нужно освободить от мобилизации многодетных отцов, в том числе у которых трое детей, — говорит Татьяна. — Я обрадовалась, думаю: «Наш шанс!» Сначала написала письмо в военкомат, а потом каждое утро у меня начиналось со звонков туда. Можно сказать, что я прошла уже 10 кругов ада. Районный военкомат перенаправил мои документы в областной военкомат на комиссию. Потом я писала губернатору, в министерство обороны, в прокуратуру, в военную прокуратуру, президенту. Ездила в военкомат вместе с детьми, просила помочь. Но всё безрезультатно. Меня везде отпинывали.
Также многодетная мама обратилась к уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко.
— На следующий день я позвонила Юлии Сударенко. Она сказала, что получила мои документы. «Не переживайте, мы будем вносить его в реестр многодетных отцов и список этот направим губернатору. Губернатор будет предпринимать дальнейшие действия», — заверила она меня. И я постоянно поддерживала связь с омбудсменом, — продолжает Татьяна.
27 октября женщина получила ответ от Министерства общественной безопасности области. В документе (имеется в распоряжении редакции) говорилось, что губернатором Алексеем Текслером «принято решение сделать всё возможное для возвращения домой к семьям многодетных отцов, мобилизованных в ходе проведения частичной мобилизации». В ведомстве подтвердили, что уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко сформировала реестр многодетных отцов — и Алексей в него включен.
— В соответствии с реестром будет организована работа с учреждениями Министерства обороны РФ о возвращении отцов в их семьи, — проинформировали в региональном министерстве общественной безопасности.
Татьяна еще раз позвонила Юлии Сударенко, омбудсмен ответила, что списки уже направлены в Центральный военный округ, но ответа от ЦВО пока нет.
Тогда многодетная мама решила напрямую связаться с войсковой частью, в которой находится ее муж. В начале ноября командир в/ч прислал Татьяне ответ, в котором объяснил, как происходит увольнение военнослужащих, имеющих право на отсрочку.
Если резюмировать ответ командира, то алгоритм возврата многодетных отцов такой: областная призывная комиссия принимает решение об отмене мобилизации человека, на основании этого военком пишет ходатайство об увольнении военнослужащего и отправляет его в войсковую часть. На основании этого документа руководитель в/ч издает приказ — и мужчину возвращают домой.
— Недавно мужу сказали, чтобы он мне позвонил и попросил выслать это ходатайство от нашего военкома. Я поехала в военкомат, попросила их написать это ходатайство, но они ответили, что не могут: была областная комиссия, она оставила решение о мобилизации моего мужа без изменения. На основании чего это было сделано, мне объяснить не смогли, — разводит руками Татьяна. — Всех многодетных отцов, которые рядом с Алексеем находились в войсковой части, отправили домой. Точно могу сказать, что они из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Им пришло ходатайство. Они были призваны так же 29 сентября, их комиссия состоялась 3 ноября, как у нас, и пришло это ходатайство. А у нас без этой бумажки — никак. Всё, ступор. Хотя живем в одной стране, по одним законам, но в зависимости от военкомата, от региона человеческие судьбы настолько получаются разными. Если есть такой закон, есть отсрочка для многодетных, его нужно применять так, чтобы все были в равных условиях. Я не прошу больше, чем нам положено.
Татьяна не сдается. По ночам, когда дети засыпают, она садится за компьютер и составляет очередное обращение, чтобы добиться отмены мобилизации Алексея.
— Помимо всего прочего, Алексей — единственный кормилец в нашей семье. Он самозанятый, электрик. Мы получили по 20 тысяч на детей, когда его призвали. И всё. Я пойти работать пока не могу, Агата еще слишком маленькая. Нам начисляют пособия, но на них особо не проживешь, — вздыхает многодетная мама.
— Папа нам светильник купил, а еще мы с ним в конструктор играем, — Рома отыскивает его в своем детском чемодане и показывает нам. — Собираем с папой электрическую станцию, на прогулки тоже с папой ходим. Еще в деревне гуляли. Папа приедет — и поедем в деревню, я так скучаю по деревне. И по велосипеду, который мне папа купил.
— Нам всем его очень не хватает. Когда муж рядом, я чувствую помощь, поддержку, а сейчас... — говорит Татьяна, и в ее глазах появляются слезы.
Мы обратились за комментарием к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и военному комиссару региона Андрею Максурову. На момент публикации материала ответы от них не поступили. Мы опубликуем их, как только они появятся в распоряжении редакции.
Напомним, в начале ноября многодетного фермера из деревни Могильное Чебаркульского района Евгения Курчатова, репортаж о мобилизации которого вызвал бурный отклик наших читателей, вернули со службы домой.
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