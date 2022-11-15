«Называла сынулей»: мама отдала ребенка няне на 7 лет и интересовалась им только через СМС. А потом решила забрать

Калентьева раньше работала фельдшером, потом воспитателем в детском саду и даже инспектором в комиссии по делам несовершеннолетних — деятельность всей ее жизни была так или иначе связана с детьми.

— Такого, чтобы от дополнительного младенца отказались, как от ненужной игрушки — я и представить себе не могла, — сокрушается она.

Татьяна полюбила мальчика как сына, пожалела его — никому не нужный с самого рождения ребенок был, конечно, ни в чем не виноват. Доверенность, которую мама мальчика выписывала Татьяне, была сроком на год, далее она продлевала ее еще несколько раз.