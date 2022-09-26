Детки из будущего: 20 красивых детских имен, которые будут популярны в 2023 году

Девочки

По информации ЗАГСа Москвы, за 2021 год москвичи чаще всего называли девочек Софиями, Мариями, Алисами. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в 2021-м тоже были в цене — в столице живут Апполонии, Марселины, Августины, Земфиры, Лолиты, Мэри, Терезы, Мальвины, Ариэли, Медеи, Электры и даже Музы.

Кроме того, в тренде будут простые, красиво звучащие имена: Полина, Ева, Анна. В последние несколько лет всё чаще новорожденных девочек стали называть Варварами. Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка» — пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбаросами» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя.