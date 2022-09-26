Детки из будущего: 20 красивых детских имен, которые будут популярны в 2023 году

Если вы собираетесь стать мамой или папой, наверняка у вас давно готово любимое имя на этот случай. Но всё равно, когда приходит время называть сына или дочку, родители покупают толстые книжки со значениями имен и гуглят имена для счастливчиков и счастливиц. Наши коллеги из Wday.ru рискнули составить свой прогноз на основе многолетней статистики и модных трендов.
Мальчики
Уже много лет в пятерку самых популярных имен для новорожденных мальчишек входит Александр. Также молодые родители с удовольствием выбирают имя Артем, оно тоже в
Часто можно услышать, что детей называют старинными именами. Кстати, многие знаменитости предпочитают давать своим детям редкие русские имена. Например, актриса Ольга Дроздова назвала сына Елисеем. Также у родителей в чести имена Добрыня, Даниил и Матвей — последним, на наш взгляд, тоже присуще некое историческое обаяние.
Девочки
По информации ЗАГСа Москвы, за 2021 год москвичи чаще всего называли девочек Софиями, Мариями, Алисами. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в
Кроме того, в тренде будут простые, красиво звучащие имена: Полина, Ева, Анна. В последние несколько лет всё чаще новорожденных девочек стали называть Варварами. Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка» — пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбаросами» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя.
Не потеряет своих позиций и классическое имя Ольга. А еще, как и в мальчишечьем рейтинге, набирают популярность имена со старинным звучанием: Есения и Лукерья.
Какие имена были популярны
100 лет
назад?
Говорят, что имена «должны отдыхать», то есть некоторое время пребывать в забвении, прежде чем вернуться в обиход.
Одним из самых популярных имен в послереволюционной России было Анастасия, или ласково — Настенька. Так звали почти каждую десятую девушку в стране. К концу
А вот имя Галина за последние 100 лет окончательно утратило свою актуальность. То ли потому, что в переводе с испанского и итальянского это слово означает «курица», то ли просто надоело. Имя Людмила, которое раньше было в чести, теперь заменили на краткое Мила — так теперь часто называют новорожденных девочек.
Порядком подзабыли в наши дни и такие имена, как Нина, Валентин, Геннадий, Анатолий. И если в советские времена они были широко распространены, то сегодня — большая редкость. Нечасто сегодня встретишь и Василиев, Тамар и Клавдий. Почти исчезли из обихода такие имена, как Зоя, Евдокия, Лидия, Герасим, Зинаида. А ведь когда-то именно они возглавляли списки популярных имен.
Были 100 лет назад и другие редкие имена — например, Тимур. Это имя было настолько популярным, что даже писатель Аркадий Гайдар назвал так свою повесть — «Тимур и его команда». Подразумевалось, что любой простой мальчишка должен ассоциировать себя с героем этого произведения. А вот назови он повесть «Аполлон и его команда», эффект был бы совсем иным.
Недавно мы собрали 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей, и выяснили, что всё не так страшно. Поэтому, если вы хотите назвать дочь Варварой, а сына — Артуром, отбросим предрассудки (тем более они весьма спорные) — и вперед. Также редакция подобрала мужские и женские имена со значением «удача» и «счастье» — список получился очень благозвучным.
Что еще почитать
Дети из банки: откровения нашей читательницы — она родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить сына.
Личный опыт: как мой парень стал вторым папой для моих детей —
Точно не откажется: 10 необычных и простых рецептов полезных завтраков для вашего ребенка (и не только для него).