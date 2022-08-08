«Мама уехала в командировку и пропала». История сироты, которая годами воюет с чиновниками за квартиру

Настя рассказала нам свою историю от первого лица.

Мама уехала в командировку... и пропала

Когда-то давно мы жили с мамой на съемной квартире. Мама работала фармацевтом. Папа ушел от нас, когда мне было месяца два. Мне рассказывали, что он объяснил, что ждал сына, а родилась девочка. И вот — не выдержал разочарования. Но это, конечно, был только повод, я понимаю.

В пять лет я заболела диабетом, получила инвалидность. Мне было около шести лет, когда мама привела меня к прабабушке. Сказала, что ей срочно нужно уехать на несколько дней в командировку. И пропала. Сотовой связи тогда еще толком не было, мобильники были редкостью. Бабушка, видимо, искала ее, [но] на съемной квартире никого не было, [она] подавала в розыск.