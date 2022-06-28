«Боится не дожить до конца срока». Заключенная женской колонии обратилась в ФСБ с просьбой о защите

Олесе Козловой 34 года. Она работала управляющей турбазой на Северном Урале, воспитывала вместе с мужем сына. Ему было 13 лет , когда Олесю приговорили к трем годам и четырем месяцам реального срока за незаконную вырубку леса — она срубила несколько десятков кедров на продажу.

Сейчас Олеся — заключенная исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле. Она рассчитывала на УДО, тем более что статья у нее не особо тяжкая. Но отпускать ли человека на свободу раньше срока, зависит от администрации колонии, от ее ходатайства. А Олеся сейчас судится с руководством колонии, при этом продолжая отбывать срок. Мама Олеси Алевтина Викторовна в разговоре с корреспондентом E1.RU рассказывает, что теперь ее дочь столкнулась с травлей и давлением.