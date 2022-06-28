«Боится не дожить до конца срока». Заключенная женской колонии обратилась в ФСБ с просьбой о защите

Олесе Козловой 34 года. Она работала управляющей турбазой на Северном Урале, воспитывала вместе с мужем сына. Ему было
Сейчас Олеся — заключенная исправительной колонии
Монолог матери
— Моя дочь — единственная заключенная в колонии, кто отбывает срок по такой статье: за незаконную рубку. Много тех, кто сидит за распространение наркотиков, убийства… Еще когда шел суд, было следствие, я предлагала дочери: «Может, проведем экспертизу?» Ведь половина срубленного кедра была гнилая, можно было бы уменьшить сумму ущерба. Дочь отказалась: экспертиза была дорогая. Сказала: «Пусть всё будет как будет». В итоге насчитали ущерба на 900 тысяч рублей. До этого уже была условная судимость за мошенничество. И тут еще новое дело.
В августе 2020 года суд огласил приговор, и дочь отправили в колонию в Нижнем Тагиле. Вырубка была действительно незаконной, мы всё понимали, что приговор заслуженный, справедливый.
Кстати, после жалобы заключенных на условия труда в колонии несколько месяцев назад начались проверки. Рабочий день тут же стал короче, по нормам, — до 16 часов. Переработки — только по желанию. После болезни, зимой, дочь поставили мыть полы. Там она зарабатывала совсем немного — тысячу-две. До обеда мыла, потом шла на хозяйственные работы, они, конечно, не оплачивались. Олеся понимала, что это не санаторий, не вступала ни в какие конфликты, не спорила. Мы уже начали готовить документы, чтобы ей ослабили режим, это первый шаг к УДО. Но зимой случилось то, после чего все планы разрушились.
Повод, который, возможно, повлиял на судьбу, был, с точки зрения обычного, свободного человека, пустяковый. В январе она вышла на обед из цеха. Остановилась на пару минут поговорить с девчонками, те стояли, курили. Подошли сотрудники с видеорегистратором, зафиксировали, что те курят в неположенном месте.
Заодно заставили писать объяснительную и дочь. Хотя она клялась, что не курила, и на видео это зафиксировано. Ее никто не слушал, за нарушение дали
Дочери осталось сидеть всего восемь месяцев. Она говорит: «Лишь бы дожить до окончания срока, лишь бы не подстроили никакого несчастного случая». Когда 800 человек настроены против, это просто страшно, давит на психику. Статьи ведь у всех разные, не только экономические. Дочь через юриста передала обращение в ФСБ, где написала о том, что опасается за свою жизнь, что боится провокаций со стороны сотрудников колонии. И, если с ней вдруг произойдет несчастный случай, просит провести тщательную проверку.
Недавно она получила новое замечание, взыскание. Ее отправили без сопровождения по территории колонии до санитарной части и обратно сдавать анализы. Она понимала, что без сопровождения ее не имеют права отправлять, но и ослушаться не могла — это сразу взыскание за невыполнение требований сотрудника. Послушалась — пошла. В итоге получила взыскание. Доказать ничего невозможно.
Шансов на досрочное освобождение меньше. А разве государству не выгодно, чтобы она раньше освободилась? Ведь дома, работая и получая нормальную зарплату, тот же ущерб она выплатила бы быстрее.
Но тут, за забором, люди полностью в их власти. Подставить можно только так. Недовольных заключенных обычно прячут от разных комиссий, стараются уводить. Я понимаю, что это колония, что тут преступники, но ведь с ними тоже поступать надо по закону. Иначе как еще научить людей уважать закон?
Дочь рассказывала, что в одном из отрядов отбывают срок
«Они освобождаются злыми на весь мир»
Нижнетагильский суд иск заключенной отклонил, взыскание признали законным. Адвокат Наталия Ткачук представляет интересы Олеси в суде, сейчас будет рассматриваться апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. У нее есть еще несколько заявлений от заключенных
— К сожалению, доказать факт нарушения прав осужденных порой практически невозможно, — признается адвокат. — Иногда мы прибегаем к опросу очевидцев нарушения, но 9 из 10 боятся подтверждать факт нарушения под страхом физического, психологического давления со стороны администрации колонии. Самый распространенный способ наказания — это наложение взыскания, а здесь, как говорят, повод всегда найдется: не поздоровался, курил в неположенном месте. И ладно, если ограничатся выговором, а могут и в штрафной изолятор закрыть. Или того хуже: например, в колонии общего режима перевести на строгие условия содержания — это фактически «тюрьма в тюрьме».
Любой осужденный мечтает о смягчении наказания, однако при наличии взысканий его шансы ничтожно малы.
— Никогда не забуду свою доверительницу по имени Малика, бывшую заключенную ИК
«Такого не может быть»
Мы попросили прокомментировать ситуацию в ГУФСИН Свердловской области.
— Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал заключенной в иске, — пояснили в ведомстве. — Нарушение было зафиксировано на видео (съемка действительно есть, но если судить по ней, то не видно, держит ли женщина сигарету. — Прим. ред.). Также были опрошены свидетели. На этом основании суд пришел к выводу, что данное взыскание законно. Все осужденные должны понимать, что исправительное учреждение — не санаторий, есть распорядок дня, определенный режим, который они обязаны соблюдать. И нужно быть готовым к этому. В этой колонии по данному факту также проводилась прокурорская проверка, и не было найдено нарушений со стороны администрации. Кроме того, с этим случаем разбиралась уполномоченный по правам человека Свердловской области, и также не было найдено никаких нарушений. При этом выявлено, что осужденная давила на свидетелей, чтобы те отказались от своих показаний по поводу ее правонарушения. Недавно на нее было наложено еще одно дисциплинарное наказание: выговор. Это наказание не считается строгим. То есть к заключенной относятся точно так же, как к остальным: ни давления, ни поблажек.
Также в ГУФСИН заявили, что информация о поборах не соответствует действительности.
— Такого не может быть, — заверили нас. — В каждом исправительном учреждении, в том числе в
Почитайте недавнюю историю о том, как правоохранительная система столкнулась со сложностью: куда отправлять отбывать наказание двух трансгендерных персон — в мужскую или женскую колонию. А вот что говорит правозащитница на тему, есть ли пытки в свердловских колониях.