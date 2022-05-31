«Моя жизнь закончилась в 45, теперь живу проблемами своей мамы»: крик души нашей читательницы о долге перед родителями

В нашем обществе справедливо считается, что если вы помогаете своим престарелым родителям, то они вас правильно воспитали. Но часто непросто определить, где заканчивается грань помощи и начинается погружение в жизнь пусть и родного, но отдельного человека. Добавляет масла в огонь чувство вины: я тут веселюсь, а там мама грустит/скучает/болеет/нуждается в помощи. С другой стороны, где-то в это время идет и ваша собственная единственная жизнь. В такую ловушку попала и наша читательница — она рассказала свою историю для Parents.ru, а эксперт объяснила, как разрешить такую ситуацию.
История Натальи
— Моей маме под 80, и она единственный мой родной человек. Есть старший брат, но с ним отношений почти нет. Много лет назад после развода родителей я уехала с мамой в другой город, а брат остался жить с отцом. Сейчас у него своя семья, дети, внуки, иногда звонит, но видимся раз в несколько лет.
А мы по-прежнему живем с мамой. Личная жизнь ни у нее, ни у меня не сложилась. 12 лет я встречалась с мужчиной, даже жили вместе, но семью не создали, а потом отношения сошли на нет, я вернулась к маме. Сейчас наш с ней мир — это небольшая двухкомнатная квартира, телевизор, кошка Малышка. Я сама не заметила, как моя жизнь закончилась в 45 лет — теперь живу проблемами своей старенькой мамы и ее болезнями. В таком возрасте, естественно, их целый букет. «Приключения» случаются регулярно: то ногу подвернет, то приступ поджелудочной, то давление. Год назад чуть не погибла от ковида.
Спокойствия у меня уже давно нет, на работе от каждого ее звонка сердце начинает колотиться: что опять случилось? Нас хорошо знают в поликлинике, районной больнице и кабинете УЗИ, в аптеку я хожу чаще, чем в продуктовый магазин, потому что мама любит ставить себе диагнозы, а потом лечить себя, насмотревшись программ о здоровье.
У нее стойкое убеждение, что я должна быть всегда рядом, что у меня не может быть своей жизни. Как-то она не дозвонилась до меня, так подняла на уши всех соседей, они потом меня еще и отчитали, что я плохая дочь, бросаю больную мать одну. Иногда выбираюсь с подругами за город, но это еще один повод со стороны мамы устроить мне сцену — дескать, она ждет меня, ей скучно, а я уезжаю.
Если задерживаюсь после работы кофе выпить с коллегой, мама позвонит несколько раз, напомнить, что, если устала, надо дома отдыхать, а не шляться по ресторанам. Я постоянно оправдываюсь, чувствую себя виноватой. Если сорвусь, нагрублю, потом извиняюсь и готова выполнять все ее капризы. Иногда думаю, что она эгоистична — у нее самой была семья, дети, а у меня ничего этого нет, есть только она и куча проблем. Но с другой стороны, я страшно боюсь ее потерять.
Мнение эксперта
Психолог Марина Майорова считает, что рекомендации в этом случае должны опираться на результат, который желает получить автор, а об этом в истории нет ни слова. Первый вопрос к автору: что вы сами хотите, какое развитие ситуации считаете благожелательным? Потенциально есть два варианта: оставить всё как есть или изменить свою жизнь и сделать ее счастливой.
— В первом случае автор остается в «зоне комфорта», минимум перемен и избегание напряжений в отношениях с мамой. Но важно понимать, что внешние проявления конфликта — это лишь вершина айсберга и пока автор остается неудовлетворена своей жизнью, она не будет счастлива. Напряжение не уйдет, будет только усугубляться. Во втором случае при кардинальных переменах в жизни женщины отношения с мамой уже не будут прежними, поэтому должна быть готовность к этому, — считает эксперт.
Марина Майорова — психолог, гештальт-терапевт, кандидат философских наук, НЛП-мастер, автор книг по психологии.
Психолог уточняет, что в отношениях Натальи и мамы виден перекос в позицию «родитель — ребенок», несмотря на возраст, женщина остается психологическим ребенком для своей пожилой мамы. Усугубляется всё тем, что мама манипулирует ею и учит жизни, как маленькую девочку, призывая к послушанию. Конечно, она навсегда останется ее дочерью, но после достижения возраста 18–20 лет бесконфликтные отношения с родителями строятся из позиции «взрослый — взрослый» — это отношения, в которых каждый несет ответственность за свою жизнь, действия и их последствия.
— Ваша жизнь не принадлежит вашей матери, она принадлежит только вам, и мама должна это понять, но помочь ей в этом можете только вы своим поведением и общением. Видна проблема с личными границами, автор письма позволяет своей маме, могу предположить, и другим людям постоянно нарушать ее личные границы, что только усиливает дискомфорт, — комментирует историю психолог.
Что делать в этой ситуации?
В первом случае, если вы не готовы к переменам и для вас важно сохранить отношения с мамой, вы ничего сделать не сможете, поскольку мама будет продолжать манипулировать. Вам остается только научиться принимать происходящее, проработать внутреннее напряжение, можно постараться поговорить с мамой, чтобы установить правила жизни комфортные и ненапрягающие. Главное, чтобы мама согласилась с ними не на словах, а на деле. Эти диалоги нужно строить из позиции уважения к себе и к своей маме. И конечно, желательно найти «отдушину» в виде мотивирующей цели или увлечения. Со временем они могут меняться, главное, чтобы помогали вам переключать внимание и получать позитивные эмоции, оставаясь в спокойствии.
— Во втором случае вы можете изменить свою жизнь и сделать такой, какой захотите. Определите, какой вы хотите видеть свою жизнь, подумайте, что прямо сейчас мешает вам жить этой жизнью. Напишите в блокноте свои убеждения, установки, манипуляции. К примеру: возраст не тот, воспитали не так, не получится, я не могу оставить свою маму и
Определите первые три шага, которые вы можете сделать уже завтра для достижения желаемых целей. Как только эти три шага будут сделаны, определите следующих три и так далее.
— Начните действовать. Ваша новая жизнь должна вас мотивировать. Вам придется установить четкие личные границы и отношения с мамой в формате «взрослый — взрослый». Для этого нужно вступать в открытый диалог, говорить о своих желаниях, о том, как вы хотите жить, какую поддержку ожидаете от нее. Ваша мама уже в достаточно зрелом возрасте и, возможно, самостоятельно ей будет сложно справляться, но это не обязывает вас быть рядом с ней всё время, ищите компромиссы, например, на время своего отсутствия найдите сиделку, помогите маме заняться чем-то по силам, что будет занимать ее время и внимание, — говорит психолог.
Эксперт советует не отступать, даже если будет сложно, — ваше поведение формировалось десятилетиями, так всем удобно и понятно, перемены всегда создают дискомфорт, а в случае Натальи речь идет о существенном выходе из зоны комфорта.
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