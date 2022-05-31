«Моя жизнь закончилась в 45, теперь живу проблемами своей мамы»: крик души нашей читательницы о долге перед родителями

История Натальи

— Моей маме под 80, и она единственный мой родной человек. Есть старший брат, но с ним отношений почти нет. Много лет назад после развода родителей я уехала с мамой в другой город, а брат остался жить с отцом. Сейчас у него своя семья, дети, внуки, иногда звонит, но видимся раз в несколько лет.

А мы по-прежнему живем с мамой. Личная жизнь ни у нее, ни у меня не сложилась. 12 лет я встречалась с мужчиной, даже жили вместе, но семью не создали, а потом отношения сошли на нет, я вернулась к маме. Сейчас наш с ней мир — это небольшая двухкомнатная квартира, телевизор, кошка Малышка. Я сама не заметила, как моя жизнь закончилась в 45 лет — теперь живу проблемами своей старенькой мамы и ее болезнями. В таком возрасте, естественно, их целый букет. «Приключения» случаются регулярно: то ногу подвернет, то приступ поджелудочной, то давление. Год назад чуть не погибла от ковида.