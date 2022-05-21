«Тогда это казалось фантастикой»: как живет мальчик, рожденный через два года после смерти отца

В 2005 году директор школы в уральском поселке Коптяки Екатерина Захарова стала героиней новостей, ток-шоу и даже документальных фильмов. Ее внук Гоша родился спустя два года после смерти отца. Это был уникальный случай в мировой медицине: биоматериал погибшего сына Екатерины пролежал в криобанке восемь лет. Да и вообще вся история рождения ребенка через два года после смерти отца казалась чудом. Но мальчик появился на свет благодаря Екатерине Германовне и новым медицинским технологиям. Мы узнали, как сейчас живут бабушка и ее внук.
Борьба за сына
Вот суть той громкой истории. Единственный сын Екатерины Захаровой Андрей заболел раком в 19 лет, он был студентом юридического института. Диагноз поставили не сразу. Поначалу врачи районной поликлиники не особенно обеспокоились, увидев небольшое уплотнение под кожей. Видимо, приняли за липому, это безобидное доброкачественное образование (по простому еще называют жировик) и, не назначив никаких дополнительных обследований, отправили на физпроцедуры. После УВЧ уплотнение стало расти буквально на глазах.
Оказалось, что у Андрея рак, УВЧ-процедуры при таком диагнозе только усиливали рост опухоли. Стадия была уже запущенная, так получилось в том числе и из-за неправильного первоначального лечения. Врачи дали очень плохой прогноз: три месяца жизни. Но Екатерина Германовна стала бороться за сына. Нашла клинику в Израиле. Собственных накоплений не хватало, чтобы оплатить лечение. Друзья семьи помогали собрать недостающую сумму. Уже в самой клинике, во время курса лечения стало известно, что денег на весь курс не хватило. Екатерина Германовна вспоминала, как прямо в кабинете врача сняла все свои золотые украшения, даже обручальное кольцо и предложила оставить их в залог, пообещав всё оплатить позже.
Врачи пошли ей навстречу, брать залог отказались. Курс довели до конца, Екатерина Германовна отдала весь долг уже позже, вернувшись в Екатеринбург.
Но самое главное, что лечение помогло. Сын несколько лет жил нормальной, обычной жизнью, вернулся в институт. Но, к сожалению, болезнь так и не отступила. Начало рецидива снова пропустили, на этот раз первые симптомы приняли за обычный отит. Оказалось, снова рак. На этот раз спасти уже не смогли. Андрей умер.
Тяжелые времена
Это была вторая самая тяжелая потеря в жизни Екатерины Захаровой. Муж, отец Андрея, умер несколько лет назад. Она осталась одна, без самых близких и любимых людей.
В тот момент она была директором школы. Здание школы было в ее собственном коттедже рядом с домом, где она жила.
Екатерина Германовна — кандидат исторических наук, работала доцентом кафедры истории в Свердловском инженерно-педагогическом институте. А в 91 году решила открыть свою частную школу, специально для сына и его друзей. Это уже потом, через несколько лет школа получила статус муниципальной.
Но после похорон у нее не было никаких сил, чтобы жить дальше, работать. И вот, переживая глубокую депрессию, Екатерина Захарова вспомнила, что перед курсом химиотерапии в Израиле сын сдавал биоматериал. Это обязательная процедура в онкологических госпиталях многих стран — «химия» или облучение убивают раковые клетки, но также есть очень большой риск стать бесплодным. Тогда ни сын, ни мать не поняли, зачем врачи настаивают на этом. Даже возмущались, зачем эти лишние хлопоты, которые наверняка стоят недешево. И так с трудом набрали деньги на спасение. Но их возражений не приняли, врачи настояли. Израильский медик тогда ответила: «Возможно, это ваше будущее». Так и получилось.
Екатерина Германовна решилась на очень смелый поступок: через несколько месяцев после похорон она забрала из израильской клиники замороженный биоматериал сына, привезла в Россию, нашла суррогатную мать. Для процедуры ЭКО использовалась донорская яйцеклетка. Так родился Гоша.
Родные в первый момент не поддержали решение Екатерины, посчитав это необдуманным поступком. В голос отговаривали: тебе уже 55 лет, подумай, как ты его будешь поднимать, воспитывать. А папа, услышав, что задумала дочь, возмущался: «Да ты что! Они тебе в пробирке негритенка подсунут!» Было начало двухтысячных, новые технологии, например ЭКО и суррогатное материнство, еще не были так распространены, казались чем-то нереальным, похожим на сочинения научных фантастов.
Советовалась она и с батюшкой в церкви, но тот не одобрил ее решение. Сказал, что это греховно, потому что вопреки воли Божьей. Но Екатерина Германовна решила, что появление на свет нового человека, продолжение рода не может быть грехом. Она сделала так, как считала нужным.
Так и родился Гоша. После этого Екатерине Германовне еще пришлось пройти через разные бюрократические заморочки, чтобы оформить мальчику документы. В ЗАГСе поначалу отказались его регистрировать. Случай тогда был уникальный не только с медицинской, но и с юридической точки зрения. Никаких правовых документов и директив по поводу такой ситуации (когда ребенок рождается от давно умершего отца) в государственных учреждениях не было. По закону, единственный человек, которого можно было вписать в свидетельство о рождении — это суррогатная мать, которая биологически на самом деле не была родной мамой мальчика. На ребенка она не претендовала, получила по договору вознаграждение за свою работу и написала отказ еще в роддоме.
Екатерина Германовна не отступила, обратилась в суд и добилась права на усыновление собственного внука. По документам она стала мамой Гоши. В первые месяцы после рождения внука Екатерина Германовна отказывалась показать Гошу своим родным, обидевшись за то, что не поняли ее и отговаривали. Но потом смягчилась, со всеми помирилась и позвала в гости. Отец Екатерины, прадедушка Гоши, был в восторге от мальчика. Смотрел на детские фотографии своего внука, видел, как они похожи с Гошей. Слова про «негритенка» в этой семье еще много лет вспоминали, по-доброму смеясь.
«Женское» воспитание
С тех пор прошло 16 лет, и мы приехали в гости к семье в поселок Коптяки Свердловской области. Екатерине Захаровой сейчас 71 год. Она по-прежнему директор школы. Недавно она снова показала всем свой характер. Спасла свою школу от закрытия. Год назад сосед, живущий рядом в коттедже, начал писать на школу жалобы в официальные инстанции. Когда-то ребенок соседей ходил в эту школу, был одноклассником Гоши, они дружили.
Но потом случился конфликт, сначала мелочный, бытовой, поругались из-за парковки машин, потом родители забрали ребенка из школы. Сосед написал в прокуратуру, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, даже в Следственный комитет, чтобы проверили на коррупцию. И на крохотную школу обрушился шквал проверок всех этих контролирующих органов. Нарушения нашли, хотя 20 лет к школе не было никаких претензий. Прокуратура потребовала закрыть учебное заведение. Родители учеников и городская администрация вступились за школу. Итог этой длинной истории — Екатерина Германовна и ее сторонники исправили все нарушения и выиграли все суды.
Георгий сейчас учится в десятом классе, ему 16 лет. Екатерина Захарова еще в раннем детстве объяснила ему необычную историю его рождения. Сказав при этом важные слова: неважно, каким способом ты родился, главное, что ты живешь и то, как ты построишь свою жизнь. Сам Гоша называет Екатерину Германовну мамой.
— Теперь к теме его рождения мы больше не возвращаемся, всё уже давно обсудили, — говорит нам Екатерина Германовна.
В их доме в гостиной на первом этаже на каминной полке — фотографии в рамках: рядом с детскими и взрослыми снимками сына фотографии Гоши.
На втором этаже — комната подростка. На стенах — виниловые пластинки, на полках старые магнитофоны, проигрыватели. На столе и на полу детали, паяльники, платы. Вся старинная техника у него в рабочем состоянии, сам починил и настроил. Гоша равнодушен к компьютерным играм, не сидит в соцсетях, интернет ему нужен лишь как источник информации: скачать нужные схемы, например. Гоша любит и умеет работать руками, увлекается радиоэлектроникой.
— Еще несколько лет назад, когда про нас писали журналисты в интернете, начинались обсуждения, оставляли комментарии под материалами. Мол, да как мальчик будет расти, о чем она думает, да что может дать бабушка, женское воспитание и так далее.
Всю мужскую работу делает он. Как-то вдруг не стало воды в скважине. Не течет, и всё. Он во всем разобрался, прочистил, поставил — всё потекло. Недавно были проблемы с водонагревательным баком. Поменял ТЭНы, почистил, разобрал, починил. Розетки и прочие мелочи, связанные с электричеством, для него починить в порядке вещей. Учился всему сам, смотрел инструкции в интернете. Я гуманитарий (Екатерина Германовна — кандидат исторических наук. — Прим. ред.), во всем этом ничего не понимаю, — делится бабушка.
Бабушка вспоминает, как Гоша года полтора назад выиграл у нее в карты мастерскую.
— Играли мы в дурака, — смеется Екатерина Германовна. — И я сама же и предложила ему: выиграешь — отдам подсобное помещение во дворе, там хранились разные хозяйственные вещи. Выиграл! Он устроил там мастерскую. Сам положил ламинат на пол, отделал стены вагонкой, купил материал (видимо, ДСП. — Прим. ред.), сделал из него сам все столы, стеллажи, провел электричество, установил вытяжку над тем местом, где он обычно паяет.
Гоша в следующем году заканчивает 11-й класс. Насчет будущего и профессии он определился еще несколько лет назад: собирается поступать на радиофак УрФУ (институт радиоэлектроники и информационных технологий). Когда-то этот факультет УПИ заканчивал его дедушка, муж Екатерины Германовны. Он был ведущим специалистом на одном из крупных российских предприятий космической промышленности — НПО автоматики в Екатеринбурге.
Но у Гоши другие планы: он хочет открыть свой сервис по ремонту радиоэлектроники. Первые свои деньги он начал зарабатывать лет в 14. Находит через интернет старинную неисправную технику (советские радиолы, магнитолы), ремонтирует ее и продает любителям ретро.
Сейчас парень нашел себе еще одну работу. Он скупает дешево блоки питания для видеокарт, предназначенных для майнинга криптовалюты. Ремонтирует и исправные блоки также выставляет на продажу.
— Но вот идею насчет своего сервиса не очень одобряю. Спорю с ним, что нужна стабильная работа, зарплата, а сервис пусть будет как хобби. Но у него на всё свои аргументы, — качает головой бабушка (хотя видно, что несговорчивым внуком-сыном она всё равно довольна). — Недавно уговаривала его поехать летом на море, отдохнуть. Говорю: «У тебя ведь последнее свободное лето, каникулы». Он отказался. Сказал мне: «А кто зарабатывать будет?» Я ему: «Сын, тебе что, не хватает на кусок хлеба, у тебя же всё есть!» Но он упрямо стоит на своем: «Надо работать». А говорили: «Женское воспитание...».
Вообще-то Екатерина Германовна избегает давать интервью, отказывается от участия в ток-шоу. Гоша тоже от излишнего внимания (по поводу истории своего рождения) не в восторге.
Но недавно Екатерину Германовну вместе с Гошей уговорили поучаствовать в ток-шоу. Передача Андрея Малахова была посвящена современным биотехнологиям.
Екатерина Германовна рассказывает:
— Герой передачи — один умелец из Сибири, он сделал робота с голосом умершего деда в память о нем. Другая героиня создала криобанк, где можно заморозить умерших людей в надежде, что технологии будущего достигнут такого уровня, чтобы людей возвращать к жизни. Ее обвинили в мошенничестве, начался спор, в итоге чуть не подрались в студии.
Но все-таки та передача закончилась вдохновляюще и позитивно благодаря Екатерине Германовне. Она вышла на связь через «Скайп» всего минут на десять и снова поделилась своей историей.
— Я рассказала, как благодаря науке и новым технологиям, которые тогда еще казались фантастикой, появился на свет новый человек. Этому человеку уже 16 лет, а самое главное — он интересен уже сам по себе как личность, а не только историей своего рождения.