«Тогда это казалось фантастикой»: как живет мальчик, рожденный через два года после смерти отца

Советовалась она и с батюшкой в церкви, но тот не одобрил ее решение. Сказал, что это греховно, потому что вопреки воли Божьей. Но Екатерина Германовна решила, что появление на свет нового человека, продолжение рода не может быть грехом. Она сделала так, как считала нужным.



Так и родился Гоша. После этого Екатерине Германовне еще пришлось пройти через разные бюрократические заморочки, чтобы оформить мальчику документы. В ЗАГСе поначалу отказались его регистрировать. Случай тогда был уникальный не только с медицинской, но и с юридической точки зрения. Никаких правовых документов и директив по поводу такой ситуации (когда ребенок рождается от давно умершего отца) в государственных учреждениях не было. По закону, единственный человек, которого можно было вписать в свидетельство о рождении — это суррогатная мать, которая биологически на самом деле не была родной мамой мальчика. На ребенка она не претендовала, получила по договору вознаграждение за свою работу и написала отказ еще в роддоме.