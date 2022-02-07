Дети другого сорта: как в России живут и погибают сироты в приемных семьях

Ребенок долго удивлялся, что дома всегда есть еда. Ночью часто просыпался в истерике и кричал. «Я приходила к нему, обнимала его, и он понемногу успокаивался», — вспоминает Альбина. Не прошло и двух недель, как мальчик стал называть приемных родителей мамой и папой.



В начальной школе Юра часто дрался, с агрессией относился к другим детям, но воспитание дало свои плоды. Со временем он стал более добрым и чутким, однако некоторые черты отцовского характера так и не получилось исправить.

— Я кучу времени тратила на разговоры с ним, объясняла, что вредить другим нельзя, — говорит Альбина. — Но вот кричать или ругать его у меня руки не поднимались: всегда преследовала мысль, что он сирота. Я просто не знала, как его наказывать.

Сирот берут в семьи ради денег?

За усыновление и оформление опеки государство платит, и иногда это очень приличные суммы. Например, единовременная выплата на ребенка составляет 18 тысяч рублей, ежегодная — 34 тысячи. В зависимости от возраста усыновленного существуют ежемесячные выплаты до 20 тысяч рублей. Ежемесячные вознаграждения родителя, в зависимости от группы здоровья, составляют до 25 тысяч. А если усыновлен не один ребенок?



Приемные родители или опекуны часто не выполняют своих обязанностей. Истории о том, как дети попадают к тиранам или маргиналам, еще больше закрепляют стереотип: сирот берут в семьи ради денег.



C другой стороны, детям нужно посвящать много времени и тратить на них приличные суммы денег.



— Сотрудники опеки и попечительства обязаны посещать приемные семьи и наблюдать за условиями, в которых проживает ребенок. Большое внимание уделяется и тому, на что родители тратят деньги, которые государство выплачивает для усыновленного, — говорит уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. — Подчеркиваю: если обязанности опекунов не выполняются, прокуратура находит нарушения и не оставляет ситуацию нерешенной. Я на своей практике не встречал ни одного случая, когда ребенка брали ради своей наживы, и уж тем более никто не приходил и не говорил: «Дайте мне детей, я хочу на этом заработать».

Мы теряем детей?

Если органы опеки и попечительства должны обеспечивать защиту детей и их достойное воспитание, то почему происходят ситуации, когда воспитанники детдомов попадают из ада в еще больший ад?



При подготовке этого материала мы пообщались с читательницей E1.RU, которая на условиях анонимности поделилась своими впечатлениями от органов опеки.



— Ни один колледж, ни один вуз в нашей стране не готовит специалистов в сфере защиты детства. Должности занимают инженеры, врачи, юристы, да люди какой угодно специальности, кроме несуществующей профильной, — рассказала наша собеседница. — Семейная и детская психология, понятие психологической травмы, последствия влияния детдома и отсутствия родителя в развитии ребенка — специалисты не имеют даже этих базовых знаний.