«Впечатление, что многодетных завалили деньгами». Как живет лучшая в России семья

Организаторы конкурса «Семья года — 2021» — Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его проводят уже в шестой раз. В 2021 году победителями стали 85 семей в пяти номинациях. В ноябре пройдет торжественное награждение победителей в Москве.

Детская площадка с триколором. Мысли про патриотов и «чудиков»

Кирилловы встречают нас во дворе своего дома под Северодвинском, — спрятались там среди компактных домиков от городской суеты. Жилище купили уже отстроенное, выглядит оно просто и уютно. Во дворе — большая детская площадка: двухэтажная, с горкой, песочницей, качелями и развевающимся триколором.



— Я лет десять назад думал, что все многодетные — чудики, которые совершенно нерационально мыслят и не умеют жить. Куда столько детей, столько суматохи! Каждому потом квартиру купи, в институт отправь. «А для себя пожить?». В общем, думал, это совершенно неадекватные люди, которые ничего не понимают в жизни. А сейчас? Сейчас я в этом уверен! (Смеется.)