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«Впечатление, что многодетных завалили деньгами». Как живет лучшая в России семья

Супруги из Северодвинска ждут восьмого ребенка и счастливы!

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Кирилловы — патриоты, об этом сообщает и триколор во дворе. Любят свою Родину и маленький Северодвинск

Кирилловы — патриоты, об этом сообщает и триколор во дворе. Любят свою Родину и маленький Северодвинск

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Северодвинцы Сергей и Наталья Кирилловы в ожидании уже восьмого ребенка. Этим летом они победили в номинации «Многодетная семья» во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2021». Скоро их будут официально награждать в торжественной обстановке, а их история... попадет в книгу про удачный опыт родителей из разных уголков страны. Наши коллеги из 29.RU решили обогнать с этим издателей: отправились в гости к супругам, чтобы узнать не только про радости, но и про сложности быта, особенности бюджета, поговорить о современных ценностях и принципах воспитания. Они оказались готовы к откровенной беседе — без прикрас, но с позитивом. Забавно, что когда-то таких родителей они сами считали «чудиками»: и одного вырастить сложно в наши времена, а тут семеро по лавкам! Однако сегодня в этой непростой роли справляются. И счастливы.

Организаторы конкурса «Семья года — 2021» — Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его проводят уже в шестой раз. В 2021 году победителями стали 85 семей в пяти номинациях. В ноябре пройдет торжественное награждение победителей в Москве.

Детская площадка с триколором. Мысли про патриотов и «чудиков»


Кирилловы встречают нас во дворе своего дома под Северодвинском, — спрятались там среди компактных домиков от городской суеты. Жилище купили уже отстроенное, выглядит оно просто и уютно. Во дворе — большая детская площадка: двухэтажная, с горкой, песочницей, качелями и развевающимся триколором.

— Я лет десять назад думал, что все многодетные — чудики, которые совершенно нерационально мыслят и не умеют жить. Куда столько детей, столько суматохи! Каждому потом квартиру купи, в институт отправь. «А для себя пожить?». В общем, думал, это совершенно неадекватные люди, которые ничего не понимают в жизни. А сейчас? Сейчас я в этом уверен! (Смеется.)

Конечно, он шутит. Объясняет, что с этим браком, который для обоих супругов, которым уже за 40, не первый, они будто что-то поняли, и если коротко: для счастья надо немного. В быту аккуратны, трудолюбивы, довольно аскетичны. Сергей так и говорит, — ремонт по последним трендам, — точно не желание номер один. Они больше другим обеспокоены.

— Главное, чтобы в доме были радость и любовь, — говорит Сергей. — Важно, чтобы дети выросли порядочными гражданами, патриотами своей страны, любили свою родину и семью, знали историю, были полезными для общества.

Небольшой дом окружает лесок, двор довольно широкий, здесь можно устраивать соревнования на скорость и ловкость, что дети и делают

Небольшой дом окружает лесок, двор довольно широкий, здесь можно устраивать соревнования на скорость и ловкость, что дети и делают

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Недалеко от площадки с триколором — грядки. Детский мини-огород, который засадили сами ребята — это и игра, и в то же время труд. Вокруг дома кипит жизнь. Громкий смех, лай щенка Кнопы, красивые садовые цветы и дикая природа вокруг нового дома. Всё выглядит как сбывшаяся мечта, к которой некоторые идут долго, однако в этом случае, как говорит многодетная мать Наталья, всё получилось само собой:

— Мы встретились, когда у нас за плечами уже были разводы. И у каждого по ребенку от первого брака. У меня — Анна, а у Сережи — Никитка. И до этого не планировали создавать семьи снова, а в итоге стали одним целым. Моей дочке тогда было 5, она сегодня называет Сережу папой. Никита сейчас у мамы, но мы постоянно видимся на каникулах. Все дети дружат. Соня — наш первый общий ребенок, и после нее мы не остановились. Появился Саша. И как раз в ожидании его мы поняли, что хотим не просто оформить брак, а венчаться. Получить божье благословение. Постепенно стали воцерковляться — с третьим ребенком у нас изменилось мировоззрение.

Мысль, что надо всё же стать семьей, появилась 8 июля, в День любви, семьи и верности, или Петра и Февронии.

— Я смотрела телевизор, — вспоминает Наталья. — И там все рассказывали про свою семью. Я впечатлилась и вечером Сереже говорю: «Может, распишемся все-таки?...». Если б не передачи в тот день, может, и не пришла бы к этой мысли. А когда бы еще созрели? Непонятно. Так важно рассказывать про позитивный опыт. Родился ребенок четвертый в городе? Это новость! Чтобы складывалось впечатление, что у нас в России не так всё сложно.

Супруги откровенно рассказывают и о семейных достижениях, и о проблемах

Супруги откровенно рассказывают и о семейных достижениях, и о проблемах

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Про Бога и детей как умножение любви

С разницей в два года один за другим вслед за первой общей дочкой Соней появлялись в этой семье другие дети. Супруги относятся к этому как к большому дару.

— Господь дает, мы не отказываемся, — говорит Наталья. — Что дают, надо брать. Поговорка «даст Бог зайку, даст и лужайку» оправдывается на нашем примере, тягот каких-то жизненных мы особо не испытываем. А дети, наоборот, привносят еще больше любви и счастья. Многие женщины сомневаются: «Хватит ли моей любви на второго ребенка, на третьего?» Или: «Вот есть один, надо его и залюбливать». Это ошибочно.

— Мы словно от одной свечки зажигаем вторую, третью, четвертую, и света становится больше, — говорит Сергей. — И дети такие разные при том, что одни родители, одно воспитание. Сейчас, к примеру, у нас Тонечка растет, ей два с половиной года — она самая строгая! Всех строит. Рождается новый ребенок, и ты не знаешь, каким он будет. Кто из него вырастет, с чем тебе придется столкнуться.

Сейчас у них семь детей, ждут восьмого — Иннокентия. На наше удивление супруги отвечают, что не считают свою большую семью неким достижением, — «делают то, что должны»:

— Господь так определяет, что получается мальчик, девочка, мальчик, девочка, но мы этому, безусловно, рады.

Сын Саша держит на руках любимицу Кнопу

Сын Саша держит на руках любимицу Кнопу

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— Ребенок, когда растет один, получает много внимания со стороны взрослых. Весь мир вокруг него крутится. А когда детей много, они учатся общаться, договариваться. Кто-то этому учится уже взрослым. Все эти soft skills (в переводе с английского — «гибкие навыки». — Прим. ред.), о которых сейчас много говорят, усваиваются в многодетной семье очень органично, и не надо учиться потом у разных психологов.

Про карьеризм и материнство

У Натальи интересный путь в карьере: Event-индустрия, работа в журнале, на радио. Профессии она освоила творческие, интересные, но если расставлять приоритеты, по ее мнению, на первом месте должна быть именно семья и дети.

— Да, ты можешь испытать радость от хорошо сделанной, выполненной работы. Тебя похвалит начальство, но это не даст тебе той душевной отдачи, к которой женщина предрасположена генетически. И нечто духовное ты получаешь как раз из семьи, когда заботишься о своих детях, и получаешь от них с избытком.

Довольные родители семерых детей уже в ожидании восьмого

Довольные родители семерых детей уже в ожидании восьмого

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Про сложности большой семьи

Супруги считают, что многодетные семьи надо объединять, чтобы обмениваться опытом, проблемами. Ситуации в разных регионах могут быть похожими.

— Некоторые законы не работают для многодетных, гораздо эффективнее было бы что-то другое, но наверху будто нет понятия, что нам, многодетным, надо, — говорит Наталья.

— Мы, например, не без труда смогли воспользоваться миллионом на приобретение автотранспортного средства, — говорит нам Наталья. — В любой льготе, которую предлагает наше государство, есть заковырки. Государство на всех каналах рассказывает: «Вот многодетным то, многодетным это, многодетным тут». И у людей складывается впечатление, что многодетных просто завалили разными льготами, деньгами! Те же 450 тысяч на ипотеку, — про это рассказывают каждые полгода! А на самом деле это одна и та же льгота, просто дополняется, куда ее можно использовать. А воспользоваться ей можно только один раз! И то не всем, а тем, у кого ребенок третий после 2019 года появился. Но звучит-то это каждые полгода, и думают люди: «У-у-у, каждые полгода им 450 тысяч прилетает, отлично!»

— Чего им еще надо!? — добавляет супруг. Оба смеются.

Наталья, рассказывая о своем опыте, переживает за других многодетных мам, которые приходят за помощью, а им в итоге «ничего и не положено».

— Мы с этим живем достаточно долго и знаем, что льгота, которую объявляют, еще не факт, что будет у тебя. В любом законе есть уточнения. Ряд льгот дается только тем, кто подходит под условия о прожиточном минимуме. Мы не подходим. А это обеды, проезд, школьная форма, — нам это государство не возмещает.

Семья признает, что имеющиеся льготы часто не покрывают даже части затрат многодетных семей, а это и платные кружки, и велосипед, и много чего еще, что хочется всем детям и, конечно, их родителям.

— С землей тоже достаточно проблематично в нашем регионе, — говорит Наталья. — Особенно в Северодвинске, потому что город стоит на болоте, и такую землю выдают у нас семьям. Ну, размежевали. Хорошо озеро не выдали! Там, где хорошая земля, семьи уже строятся и даже живут, решают самостоятельно проблемы с коммуникациями — уже лишь бы было где построить. А если болото попадется, конечно, реализовать свои возможности будет нельзя. Сейчас мы где-то 34-е в очереди и в ближайшие годы получения земли не ожидаем.

Вопрос с жильем решили: купили на льготных условиях в ипотеку дом на участке, вложив материнский капитал.

— В районах области на ту же компенсацию, которая дается взамен участка, можно купить даже полдома, дом с участком. А у нас в городе не купишь. Эту компенсацию невозможно использовать даже как первоначальный взнос в ипотеку на однокомнатную квартиру. Нужно добавлять деньги, то есть закон есть, но не решает жилищную проблему семьи. Еще многие льготы необходимо заслужить. Иметь диплом о признательности либо знак отличия «Материнская слава». Будто искусственно ограничивается доступ к льготам. В любом случае государство хотело помочь, но это комиссии тут решать в итоге кому что вручить, кому не вручить. Мы сейчас получаем то, что дается всем.

Многодетной семье самое место в своем доме с большим двором. Купить даже бюджетный вариант не так просто, и это с учетом мер поддержки

Многодетной семье самое место в своем доме с большим двором. Купить даже бюджетный вариант не так просто, и это с учетом мер поддержки

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Как воспитать детей-помощников

Дом за городом — сказка, но это только одна сторона. Дел тут больше, чем на квартире, и заботы в семье делят на всех. Даже ввели график дежурств. С 5–6 лет, как говорят мама и папа, детей уже вовсю можно привлекать к труду. Поможет ощущение игры, похвала родителей и постановка целей.

— София в 11 лет готовит еду, накрывает на стол, убирает, моет посуду. Ноне 6, она помогает. Еще у нас есть «Календарь добрых дел». Хорошая учеба — звездочка, общественно полезное дело — это треугольник, помощь по дому родителям — там домик. И вот все эти знаки оценены, на сегодняшний день цена каждого знака составляет 37 рублей. В конце месяца садимся за подсчет. Могут эти карманные расходы по своему усмотрению тратить. Часто копят вместе. На электросамокат накопили. Вместе катаются сейчас. То есть учатся ставить цели. Иногда вопросы задают: «А звездочка за это будет?», «А сколько это домиков?» (Смеется.) Отвечаешь, в итоге бегут довольные делать.

Каждый день куры несут по три яйца, дети ухаживают за ними наравне со взрослыми

Каждый день куры несут по три яйца, дети ухаживают за ними наравне со взрослыми

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Потенциальных треугольничков тут вокруг немало: надо помочь папе дрова наколоть, принести что-то в большом дворе или напилить. Интерес к труду — это и те же грядки для девочек, где выросло то, что они сами выбрали и посадили.

Нона в своем маленьком огороде

Нона в своем маленьком огороде

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Трое детей — это уже группа, и «они не висят на родителях», как говорят наши собеседники. Братья и сестры — отличная компания друг для друга, особенно когда есть такой большой двор. Это еще один плюс многодетной семьи и жизни за городом.

За коровой не переехали: почему Северодвинск

Семья, которая стала лучшей из многодетных по стране, осела в Северодвинске надолго. Почему не уезжают? Говорят, что любят Север, и ничего тут не поделать. Лучше в фуфайку кутаться, чем от жары изнывать.

— Мы любим наш Север, нашу природу. И зима у нас, она настоящая! Дети все очень любят на ватрушках кататься, коньки, санки, лыжи. Вот это разнообразие зимних видов спорта и развлечений, оно, конечно, у нас на Севере гораздо шире. Ну, и лето нас всё чаще и чаще балует тут: нет крайней необходимости куда-то выезжать на юг. Тут в этом году загорали, — говорит Наталья. — Молодые срываются легко из нашего региона. Социальная поддержка в регионах разная. Иногда в сельской местности за рождение третьего ребенка кроме маткапитала еще корову дают. Или сертификат на корову... А мне бы хотелось, чтобы хорошие семьи оставались у нас в регионе. И когда регион теряет многодетную семью, это не просто 2–3 человека, это несовершеннолетние, которые вырастут, могут остаться здесь и принести пользу региону. Печально… жаль, что нашу область покидают.

А Сергей считает, что Северодвинску не хватает внимания властей разного уровня, но город свой любит и переезжать не хочет

А Сергей считает, что Северодвинску не хватает внимания властей разного уровня, но город свой любит и переезжать не хочет

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— Мы хотели бы, чтобы наши дети здесь росли и работали. Взять хотя бы «Севмаш» (российское машиностроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, расположенное в городе Северодвинске. — Прим. ред.), где строят подводные лодки. Мало кто в стране может сказать, что работает на таком уникальном заводе. Одно дело в «Макдаке» бутерброды раздавать, другое — когда строишь щит для обороны страны, выполняя государственную задачу, — добавляет супруг. — Я сам на территории «Севмаша» в «Арктике» работаю (предприятие занимается электромонтажными работами различной сложности в судостроительной отрасли. — Прим. ред.). Место уникальное. Николо-Карельский монастырь. Когда Сталин выбирал место для строительства завода 402-го тогда, который сейчас «Севмашем» именуется, он говорил, что монахи плохого места не выберут, так что строить будем здесь.

Да, грустно это — при всей значимости города для страны северодвинцы порой сами, как дети в большой семье, радуются мелочам — новым скамейкам — как чуду, хотя это, казалось бы, норма жизни.

— Хорошая скамейка на улице — это норма. Убранный песок с обочин дорог — это норма. Но и это, увы, мало где у нас встретишь. В некоторых регионах поразительно — как заботятся о горожанах, которым просто необходима связь с природой, зелень. Озеленение играет важную роль в комфортном ощущении себя в городе. А детские площадки должны быть разные, интересные, увлекательные. В Санкт-Петербурге, Москве это давно есть и совершенствуется. В свое время я пыталась сотрудничать с нашей администрацией, чтобы обращали внимание, что для нас, жителей, сделать. Привлекали к проектированию, но у нас это сделано формально, и результат нулевой.

Остается только благоустраивать свой собственный дворик, и каждый из этой большой семьи прилагает свои усилия

Остается только благоустраивать свой собственный дворик, и каждый из этой большой семьи прилагает свои усилия

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История Кирилловых скоро попадет в книгу, это один из этапов Всероссийского конкурса. Издание «Лучшие семьи России 21 года» уже верстают, а когда книга будет готова, победителей, в том числе и наших собеседников, пригласят в Москву.

А пока у супругов постоянно спрашивают, что им уже подарили. Они разводят руками — еще ничего, в ноябре будет известно, — но сами понимают, что лучший подарок без всяких конкурсов — это их большая и крепкая семья.

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