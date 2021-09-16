«Впечатление, что многодетных завалили деньгами». Как живет лучшая в России семья

Северодвинцы Сергей и Наталья Кирилловы в ожидании уже восьмого ребенка. Этим летом они победили в номинации «Многодетная семья» во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2021». Скоро их будут официально награждать в торжественной обстановке, а их история... попадет в книгу про удачный опыт родителей из разных уголков страны. Наши коллеги из 29.RU решили обогнать с этим издателей: отправились в гости к супругам, чтобы узнать не только про радости, но и про сложности быта, особенности бюджета, поговорить о современных ценностях и принципах воспитания. Они оказались готовы к откровенной беседе — без прикрас, но с позитивом. Забавно, что когда-то таких родителей они сами считали «чудиками»: и одного вырастить сложно в наши времена, а тут семеро по лавкам! Однако сегодня в этой непростой роли справляются. И счастливы.
Организаторы конкурса «Семья года — 2021» — Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его проводят уже в шестой раз. В 2021 году победителями стали 85 семей в пяти номинациях. В ноябре пройдет торжественное награждение победителей в Москве.
Детская площадка с триколором. Мысли про патриотов и «чудиков»
Кирилловы встречают нас во дворе своего дома под Северодвинском, — спрятались там среди компактных домиков от городской суеты. Жилище купили уже отстроенное, выглядит оно просто и уютно. Во дворе — большая детская площадка: двухэтажная, с горкой, песочницей, качелями и развевающимся триколором.
— Я лет десять назад думал, что все многодетные — чудики, которые совершенно нерационально мыслят и не умеют жить. Куда столько детей, столько суматохи! Каждому потом квартиру купи, в институт отправь. «А для себя пожить?». В общем, думал, это совершенно неадекватные люди, которые ничего не понимают в жизни. А сейчас? Сейчас я в этом уверен! (Смеется.)
Конечно, он шутит. Объясняет, что с этим браком, который для обоих супругов, которым уже за 40, не первый, они будто что-то поняли, и если коротко: для счастья надо немного. В быту аккуратны, трудолюбивы, довольно аскетичны. Сергей так и говорит, — ремонт по последним трендам, — точно не желание номер один. Они больше другим обеспокоены.
— Главное, чтобы в доме были радость и любовь, — говорит Сергей. — Важно, чтобы дети выросли порядочными гражданами, патриотами своей страны, любили свою родину и семью, знали историю, были полезными для общества.
Недалеко от площадки с триколором — грядки. Детский мини-огород, который засадили сами ребята — это и игра, и в то же время труд. Вокруг дома кипит жизнь. Громкий смех, лай щенка Кнопы, красивые садовые цветы и дикая природа вокруг нового дома. Всё выглядит как сбывшаяся мечта, к которой некоторые идут долго, однако в этом случае, как говорит многодетная мать Наталья, всё получилось само собой:
— Мы встретились, когда у нас за плечами уже были разводы. И у каждого по ребенку от первого брака. У меня — Анна, а у Сережи — Никитка. И до этого не планировали создавать семьи снова, а в итоге стали одним целым. Моей дочке тогда было 5, она сегодня называет Сережу папой. Никита сейчас у мамы, но мы постоянно видимся на каникулах. Все дети дружат. Соня — наш первый общий ребенок, и после нее мы не остановились. Появился Саша. И как раз в ожидании его мы поняли, что хотим не просто оформить брак, а венчаться. Получить божье благословение. Постепенно стали воцерковляться — с третьим ребенком у нас изменилось мировоззрение.
Мысль, что надо всё же стать семьей, появилась 8 июля, в День любви, семьи и верности, или Петра и Февронии.
— Я смотрела телевизор, — вспоминает Наталья. — И там все рассказывали про свою семью. Я впечатлилась и вечером Сереже говорю: «Может, распишемся все-таки?...». Если б не передачи в тот день, может, и не пришла бы к этой мысли. А когда бы еще созрели? Непонятно. Так важно рассказывать про позитивный опыт. Родился ребенок четвертый в городе? Это новость! Чтобы складывалось впечатление, что у нас в России не так всё сложно.
Про Бога и детей как умножение любви
С разницей в два года один за другим вслед за первой общей дочкой Соней появлялись в этой семье другие дети. Супруги относятся к этому как к большому дару.
— Господь дает, мы не отказываемся, — говорит Наталья. — Что дают, надо брать. Поговорка «даст Бог зайку, даст и лужайку» оправдывается на нашем примере, тягот каких-то жизненных мы особо не испытываем. А дети, наоборот, привносят еще больше любви и счастья. Многие женщины сомневаются: «Хватит ли моей любви на второго ребенка, на третьего?» Или: «Вот есть один, надо его и залюбливать». Это ошибочно.
— Мы словно от одной свечки зажигаем вторую, третью, четвертую, и света становится больше, — говорит Сергей. — И дети такие разные при том, что одни родители, одно воспитание. Сейчас, к примеру, у нас Тонечка растет, ей два с половиной года — она самая строгая! Всех строит. Рождается новый ребенок, и ты не знаешь, каким он будет. Кто из него вырастет, с чем тебе придется столкнуться.
Сейчас у них семь детей, ждут восьмого — Иннокентия. На наше удивление супруги отвечают, что не считают свою большую семью неким достижением, — «делают то, что должны»:
— Господь так определяет, что получается мальчик, девочка, мальчик, девочка, но мы этому, безусловно, рады.
— Ребенок, когда растет один, получает много внимания со стороны взрослых. Весь мир вокруг него крутится. А когда детей много, они учатся общаться, договариваться. Кто-то этому учится уже взрослым. Все эти soft skills (в переводе с английского — «гибкие навыки». — Прим. ред.), о которых сейчас много говорят, усваиваются в многодетной семье очень органично, и не надо учиться потом у разных психологов.
Про карьеризм и материнство
У Натальи интересный путь в карьере: Event-индустрия, работа в журнале, на радио. Профессии она освоила творческие, интересные, но если расставлять приоритеты, по ее мнению, на первом месте должна быть именно семья и дети.
— Да, ты можешь испытать радость от хорошо сделанной, выполненной работы. Тебя похвалит начальство, но это не даст тебе той душевной отдачи, к которой женщина предрасположена генетически. И нечто духовное ты получаешь как раз из семьи, когда заботишься о своих детях, и получаешь от них с избытком.
Про сложности большой семьи
Супруги считают, что многодетные семьи надо объединять, чтобы обмениваться опытом, проблемами. Ситуации в разных регионах могут быть похожими.
— Некоторые законы не работают для многодетных, гораздо эффективнее было бы что-то другое, но наверху будто нет понятия, что нам, многодетным, надо, — говорит Наталья.
— Мы, например, не без труда смогли воспользоваться миллионом на приобретение автотранспортного средства, — говорит нам Наталья. — В любой льготе, которую предлагает наше государство, есть заковырки. Государство на всех каналах рассказывает: «Вот многодетным то, многодетным это, многодетным тут». И у людей складывается впечатление, что многодетных просто завалили разными льготами, деньгами! Те же 450 тысяч на ипотеку, — про это рассказывают каждые полгода! А на самом деле это одна и та же льгота, просто дополняется, куда ее можно использовать. А воспользоваться ей можно только один раз! И то не всем, а тем, у кого ребенок третий после 2019 года появился. Но звучит-то это каждые полгода, и думают люди: «У-у-у, каждые полгода им 450 тысяч прилетает, отлично!»
— Чего им еще надо!? — добавляет супруг. Оба смеются.
Наталья, рассказывая о своем опыте, переживает за других многодетных мам, которые приходят за помощью, а им в итоге «ничего и не положено».
— Мы с этим живем достаточно долго и знаем, что льгота, которую объявляют, еще не факт, что будет у тебя. В любом законе есть уточнения. Ряд льгот дается только тем, кто подходит под условия о прожиточном минимуме. Мы не подходим. А это обеды, проезд, школьная форма, — нам это государство не возмещает.
Семья признает, что имеющиеся льготы часто не покрывают даже части затрат многодетных семей, а это и платные кружки, и велосипед, и много чего еще, что хочется всем детям и, конечно, их родителям.
— С землей тоже достаточно проблематично в нашем регионе, — говорит Наталья. — Особенно в Северодвинске, потому что город стоит на болоте, и такую землю выдают у нас семьям. Ну, размежевали. Хорошо озеро не выдали! Там, где хорошая земля, семьи уже строятся и даже живут, решают самостоятельно проблемы с коммуникациями — уже лишь бы было где построить. А если болото попадется, конечно, реализовать свои возможности будет нельзя. Сейчас мы где-то 34-е в очереди и в ближайшие годы получения земли не ожидаем.
Вопрос с жильем решили: купили на льготных условиях в ипотеку дом на участке, вложив материнский капитал.
— В районах области на ту же компенсацию, которая дается взамен участка, можно купить даже полдома, дом с участком. А у нас в городе не купишь. Эту компенсацию невозможно использовать даже как первоначальный взнос в ипотеку на однокомнатную квартиру. Нужно добавлять деньги, то есть закон есть, но не решает жилищную проблему семьи. Еще многие льготы необходимо заслужить. Иметь диплом о признательности либо знак отличия «Материнская слава». Будто искусственно ограничивается доступ к льготам. В любом случае государство хотело помочь, но это комиссии тут решать в итоге кому что вручить, кому не вручить. Мы сейчас получаем то, что дается всем.
Как воспитать детей-помощников
Дом за городом — сказка, но это только одна сторона. Дел тут больше, чем на квартире, и заботы в семье делят на всех. Даже ввели график дежурств. С 5–6 лет, как говорят мама и папа, детей уже вовсю можно привлекать к труду. Поможет ощущение игры, похвала родителей и постановка целей.
— София в 11 лет готовит еду, накрывает на стол, убирает, моет посуду. Ноне 6, она помогает. Еще у нас есть «Календарь добрых дел». Хорошая учеба — звездочка, общественно полезное дело — это треугольник, помощь по дому родителям — там домик. И вот все эти знаки оценены, на сегодняшний день цена каждого знака составляет 37 рублей. В конце месяца садимся за подсчет. Могут эти карманные расходы по своему усмотрению тратить. Часто копят вместе. На электросамокат накопили. Вместе катаются сейчас. То есть учатся ставить цели. Иногда вопросы задают: «А звездочка за это будет?», «А сколько это домиков?» (Смеется.) Отвечаешь, в итоге бегут довольные делать.
Потенциальных треугольничков тут вокруг немало: надо помочь папе дрова наколоть, принести что-то в большом дворе или напилить. Интерес к труду — это и те же грядки для девочек, где выросло то, что они сами выбрали и посадили.
Трое детей — это уже группа, и «они не висят на родителях», как говорят наши собеседники. Братья и сестры — отличная компания друг для друга, особенно когда есть такой большой двор. Это еще один плюс многодетной семьи и жизни за городом.
За коровой не переехали: почему Северодвинск
Семья, которая стала лучшей из многодетных по стране, осела в Северодвинске надолго. Почему не уезжают? Говорят, что любят Север, и ничего тут не поделать. Лучше в фуфайку кутаться, чем от жары изнывать.
— Мы любим наш Север, нашу природу. И зима у нас, она настоящая! Дети все очень любят на ватрушках кататься, коньки, санки, лыжи. Вот это разнообразие зимних видов спорта и развлечений, оно, конечно, у нас на Севере гораздо шире. Ну, и лето нас всё чаще и чаще балует тут: нет крайней необходимости куда-то выезжать на юг. Тут в этом году загорали, — говорит Наталья. — Молодые срываются легко из нашего региона. Социальная поддержка в регионах разная. Иногда в сельской местности за рождение третьего ребенка кроме маткапитала еще корову дают. Или сертификат на корову... А мне бы хотелось, чтобы хорошие семьи оставались у нас в регионе. И когда регион теряет многодетную семью, это не просто 2–3 человека, это несовершеннолетние, которые вырастут, могут остаться здесь и принести пользу региону. Печально… жаль, что нашу область покидают.
— Мы хотели бы, чтобы наши дети здесь росли и работали. Взять хотя бы «Севмаш» (российское машиностроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, расположенное в городе Северодвинске. — Прим. ред.), где строят подводные лодки. Мало кто в стране может сказать, что работает на таком уникальном заводе. Одно дело в «Макдаке» бутерброды раздавать, другое — когда строишь щит для обороны страны, выполняя государственную задачу, — добавляет супруг. — Я сам на территории «Севмаша» в «Арктике» работаю (предприятие занимается электромонтажными работами различной сложности в судостроительной отрасли. — Прим. ред.). Место уникальное. Николо-Карельский монастырь. Когда Сталин выбирал место для строительства завода 402-го тогда, который сейчас «Севмашем» именуется, он говорил, что монахи плохого места не выберут, так что строить будем здесь.
Да, грустно это — при всей значимости города для страны северодвинцы порой сами, как дети в большой семье, радуются мелочам — новым скамейкам — как чуду, хотя это, казалось бы, норма жизни.
— Хорошая скамейка на улице — это норма. Убранный песок с обочин дорог — это норма. Но и это, увы, мало где у нас встретишь. В некоторых регионах поразительно — как заботятся о горожанах, которым просто необходима связь с природой, зелень. Озеленение играет важную роль в комфортном ощущении себя в городе. А детские площадки должны быть разные, интересные, увлекательные. В Санкт-Петербурге, Москве это давно есть и совершенствуется. В свое время я пыталась сотрудничать с нашей администрацией, чтобы обращали внимание, что для нас, жителей, сделать. Привлекали к проектированию, но у нас это сделано формально, и результат нулевой.
История Кирилловых скоро попадет в книгу, это один из этапов Всероссийского конкурса. Издание «Лучшие семьи России 21 года» уже верстают, а когда книга будет готова, победителей, в том числе и наших собеседников, пригласят в Москву.
А пока у супругов постоянно спрашивают, что им уже подарили. Они разводят руками — еще ничего, в ноябре будет известно, — но сами понимают, что лучший подарок без всяких конкурсов — это их большая и крепкая семья.