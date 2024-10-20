«Еле успели на выступление»: Пелагея спела в Кремле — смотрим, как певица развлекается за кулисами

Пелагея спела свою новую песню «Порушка» в Кремле. Видео из-за кулис она поделилась в своем телеграм-канале.
Как написала певица в социальных сетях, она выступала на церемонии награждения победителей конкурса «Семья года — 2024».
— Днем — чек в Кремле, потом репетиция на базе, потом опять в Кремль. Бесконечные пятничные пробки, пропуска. Еле успели на выступление, — поделилась певица.
Посмотрите, как Пелагея развлекалась за кулисами, по словам певицы, ее выступление в итоге задержали.
Сейчас певица, помимо карьеры, пытается взыскать с бывшего мужа Ивана Телегина деньги за обслуживание особняка в коттеджном поселке Madison Park. В мае она выиграла очередной суд с бывшим супругом о размере алиментов на дочь. Летом Пелагея добилась для дочери отмены запрета на вылет за границу.