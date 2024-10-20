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Развлечения «Еле успели на выступление»: Пелагея спела в Кремле — смотрим, как певица развлекается за кулисами

«Еле успели на выступление»: Пелагея спела в Кремле — смотрим, как певица развлекается за кулисами

Пелагея чуть не опоздала на концерт из-за московских пробок

1 646
19 комментариев

Выступала певица в шикарном платье в русском народном стиле

Пелагея спела свою новую песню «Порушка» в Кремле. Видео из-за кулис она поделилась в своем телеграм-канале.

Как написала певица в социальных сетях, она выступала на церемонии награждения победителей конкурса «Семья года — 2024».

—  Днем — чек в Кремле, потом репетиция на базе, потом опять в Кремль. Бесконечные пятничные пробки, пропуска. Еле успели на выступление, — поделилась певица.

Посмотрите, как Пелагея развлекалась за кулисами, по словам певицы, ее выступление в итоге задержали.

Сейчас певица, помимо карьеры, пытается взыскать с бывшего мужа Ивана Телегина деньги за обслуживание особняка в коттеджном поселке Madison Park. В мае она выиграла очередной суд с бывшим супругом о размере алиментов на дочь. Летом Пелагея добилась для дочери отмены запрета на вылет за границу.

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Комментарии
19
274444392
1 час
Песни с плясками продолжаются. Значит всё идёт по плану!
Kym197
1 час
В Кремеле???
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