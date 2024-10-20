«Еле успели на выступление»: Пелагея спела в Кремле — смотрим, как певица развлекается за кулисами

Выступала певица в шикарном платье в русском народном стиле Источник: телеграм-канал «Пелагея»











Пелагея спела свою новую песню «Порушка» в Кремле. Видео из-за кулис она поделилась в своем телеграм-канале.

Как написала певица в социальных сетях, она выступала на церемонии награждения победителей конкурса «Семья года — 2024».

— Днем — чек в Кремле, потом репетиция на базе, потом опять в Кремль. Бесконечные пятничные пробки, пропуска. Еле успели на выступление, — поделилась певица.

Посмотрите, как Пелагея развлекалась за кулисами, по словам певицы, ее выступление в итоге задержали.

Источник: телеграм-канал «Пелагея»