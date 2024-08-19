Пелагея добилась для дочери отмены запрета на вылет за границу

Пелагея с дочерью Таисией Источник: pelageya_insta / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина и добилась отмены запрета выезда заграницу для своей дочери.

Певица поделилась хорошими новостями у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

— Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять, — написала Пелагея.

Ее адвокат Филипп Рябченко подтвердил редакции НГС, что речь шла именно о запрете выезда за границу для Таисии. Напомним, что в начале лета девочка не смогла вылететь с бабушкой в Турцию.

Как написала в своем телеграм-канале Пелагея, на окончание учебного года, бабушка Таисии подарила путевку в Турцию. Улететь семья должна была 26 мая, но в этот же день в аэропорту Шереметьево они узнали, что отец девочки запретил ей выезд за границу. Таисия прошла все досмотры, сдала багаж, за полчаса до вылета ее сняли с самолета. О запрете на выезд рассказал офицер таможенной службы.

Певица отмечает, что ее бывший муж — хоккеист Иван Телегин никому не сказал о запрете. Пелагея говорит, что отец виделся с дочкой последний раз год назад, при этом сам живет в Москве. Подобный поступок бывшего супруга певица связывает с проигранным судом. Недавно суд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребенка.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.