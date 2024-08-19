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Развлечения обзор Пелагея добилась для дочери отмены запрета на вылет за границу

Пелагея добилась для дочери отмены запрета на вылет за границу

Наложенное отцом табу испортило каникулы Таисии в начале лета

370
8 комментариев

Пелагея с дочерью Таисией

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина и добилась отмены запрета выезда заграницу для своей дочери.

Певица поделилась хорошими новостями у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

—  Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять, — написала Пелагея.

Ее адвокат Филипп Рябченко подтвердил редакции НГС, что речь шла именно о запрете выезда за границу для Таисии. Напомним, что в начале лета девочка не смогла вылететь с бабушкой в Турцию.

Как написала в своем телеграм-канале Пелагея, на окончание учебного года, бабушка Таисии подарила путевку в Турцию. Улететь семья должна была 26 мая, но в этот же день в аэропорту Шереметьево они узнали, что отец девочки запретил ей выезд за границу. Таисия прошла все досмотры, сдала багаж, за полчаса до вылета ее сняли с самолета. О запрете на выезд рассказал офицер таможенной службы.

Певица отмечает, что ее бывший муж — хоккеист Иван Телегин никому не сказал о запрете. Пелагея говорит, что отец виделся с дочкой последний раз год назад, при этом сам живет в Москве. Подобный поступок бывшего супруга певица связывает с проигранным судом. Недавно суд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребенка.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Пелагея Суд Выезд за границу
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Комментарии
8
275239151
19 августа 2024, 17:22
А зачем записной патриотке заграница?
Фродо Бэггинс
19 августа 2024, 17:23
Пелагея говорит, что отец виделся с дочкой последний раз год назад, при этом сам живет в Москве т.е она после развода забирает ребенка (это только ее собственость) увозит ребенка в другой город и теперь обвиняет отца что он год не виделся с ребенком? а она молодец. умно!
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