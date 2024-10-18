«Вырабатывается плохая привычка»: Митя Фомин раскрыл тайну, зачем артисты меняют зубы

Певец Митя Фомин в честь своего 50-летнего юбилея принял участие в съемке нового выпуска шоу Comedy Club (16+). В разговоре с ведущими Павлом Волей и Гариком Харламовым исполнитель рассказал, из-за чего артисты меняют себе зубы.

— У некоторых артистов вырабатывается плохая привычка — бруксизм. Во сне, на концертах, после стрессов зубы стачиваются. И когда я обнаружил, что в юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их «съел», я был их вынужден поменять, — признался Фомин.