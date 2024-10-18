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Развлечения Звезды в шоке «Вырабатывается плохая привычка»: Митя Фомин раскрыл тайну, зачем артисты меняют зубы

«Вырабатывается плохая привычка»: Митя Фомин раскрыл тайну, зачем артисты меняют зубы

В этом году артисту исполняется 50 лет

1 106
15 комментариев

Артист снялся в шоу Comedy Club

Певец Митя Фомин в честь своего 50-летнего юбилея принял участие в съемке нового выпуска шоу Comedy Club (16+). В разговоре с ведущими Павлом Волей и Гариком Харламовым исполнитель рассказал, из-за чего артисты меняют себе зубы.

— У некоторых артистов вырабатывается плохая привычка — бруксизм. Во сне, на концертах, после стрессов зубы стачиваются. И когда я обнаружил, что в юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их «съел», я был их вынужден поменять, — признался Фомин.

Недавно Митя Фомин провел экскурсию для поклонников по любимым местам в Новосибирске. Певец побывал у кинотеатра «Космос», посетил бассейн «Нептун» и прогулялся у ЛДС «Сибирь».

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Комментарии
17
193248203
1 минута
ну да об нефритовый стержень или разные стачиваются мама не горюй басков киркоров митя
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
43 минуты
Чистить нада зубья и к стамату ходить, на профилактику😼
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