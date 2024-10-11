Это что еще такое? Только люди, заставшие СССР, вспомнят, зачем нужны все эти штуковины

В советское время, кажется, люди были поизобретательнее. Для любого дела существовала какая-то особенная штуковина. Ни одно занятие не обходилось без особого приспособления, которое сейчас вызовет недоумение у тех, кто не застал СССР. Наш тест покажет, жили ли вы в те времена и лежали ли у вас в квартире эти странные, но очень полезные вещи.