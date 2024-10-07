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Развлечения «Первобытная комедия»: актриса из Новосибирска снялась в одном сериале с Михаилом Галустяном

«Первобытная комедия»: актриса из Новосибирска снялась в одном сериале с Михаилом Галустяном

Рассказываем, что известно о проекте

790
4 комментария

Телеканал называет проект «первобытной комедией»

Уроженка Новосибирска Кристина Александрова снялась в одном сериале с Михаилом Галустяном. Речь идет о картине «жЫЫЫзнь» (16+) от кинокомпании 1-2-3 Production, сообщает пресс-служба ТНТ.

Телеканал называет проект «первобытной комедией». Картина рассказывает о племени, которое живет в первобытном лесу. Хищники, нехватка еды и отсутствие медицины вынуждают героев сериала вести борьбу за жизнь.

В главных ролях проекта Михаил Галустян и Светлана Ходченкова, они сыграли вождя и «вождиху». Сибирячка исполнила в сериале роль Облачка.

— Это по истине неземное существо, попавшее в племя, со своей миссией, — сообщили в пресс-службе ТНТ со ссылкой на актрису. — Я обожаю экспедиции (это съемки в других городах) в моём случае была потрясающая Абхазия, с невероятно красивой природой, Осетия с величественными горами и таинственной атмосферой.

Уточняется, что актриса не была в родном городе несколько лет. Сибирячка до 12 лет жила в Дзержинском районе Новосибирска, а затем переехала в Москву. Последний раз она посещала город два года назад.

— В Новосибирске у меня живут родные и близкие друзья, но получается, что с ними чаще мы видимся вне города, а на нейтральных территориях, — объяснила сибирячка.

Летом село Новосибирской области стало съемочной площадкой для шоу «Битва экстрасенсов».

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Комментарии
4
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
51 минута
И это кто то смотрит?
Гость
26 минут
И что ? Галустян это кто?
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