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Развлечения Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога

Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога

Период начинается 18 сентября

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1 комментарий

Солнечное затмение состоится 2 октября

18 сентября начинается период, который в астрологии называют коридором затмений. Так называют промежуток между лунным затмением и солнечным. Считается, что это время подходит для трансформации, пересмотра своей жизни, изменений в личных отношениях и имидже. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в авторской колонке.

Общие тенденции

Осенний коридор затмений — промежуток времени между солнечным и лунным затмением. Он продлится около двух недель. Это время неясности, трансформации, кризисов, но в то же время — больших возможностей.

Влияние лунного затмения можно почувствовать уже сейчас. Ключевая тема осеннего коридора затмений — это завершение. Частное лунное затмение начнется 18 сентября в 05:45 (по московскому времени) в знаке зодиака Рыбы.

Прежде чем начать что-то новое, нужно завершить старое: о чём мечтали, что начинали, но не получилось. Кольцевое солнечное затмение начнется 2 октября в 21:45 по московскому времени в знаке зодиака Весы. Это будет последнее затмение в этом знаке в цикле затмений на оси Овен — Весы. Оно связано с темой завершения деструктивных программ партнерских отношений в финансах, которые мешали начинать что-то новое, действовать смело и решительно.

Коридор затмений начинается в день полнолуния

Перемены ждут и в отношениях. Сложнее всего будет людям, которые нуждаются в любви и понимании. Многие пары задумаются, стоит ли им продолжать совместную жизнь, каков их общий путь и нужен ли он. Могут всплыть вопросы выгоды и взаимности.

Во время коридора затмений на поверхность всплывут комплексы по поводу внешности, талантов, способностей. Это подходящее время для того, чтобы улучшить имидж, задуматься о внешнем виде. То есть это время обратить внимание не себя, проявляться. Стоит вспомнить свои заслуги, достоинства, поработать над самооценкой.

Влияние на знаки зодиака

Лунное затмение перевернет с ног на голову жизнь Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Больше всего повлияет на их внутренние психологические процессы.

А солнечное затмение трансформирует жизнь Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Оно больше повлияет на внешние и социальные процессы для представителей этих знаков.

Этот коридор затмений — удачный момент для трансформации судьбы и выхода на новый уровень жизни. Нужно понять, что можно улучшить, а с чем стоит расстаться.

Во время коридора затмений не советуют брать или давать деньги в долг. В личной жизни не рекомендуется заключать браки, разводиться, делать предложение, переезжать. Также нежелательно покупать билеты в путешествия.

Коридор затмений — это не только испытания, но и возможности. Правильно проживайте его и используйте их для лучшей жизни. Переосмыслите прошлое для счастливого будущего.

Для тех, кто хочет знать, к чему еще готовиться этой осенью, гороскоп на весь сезон составила новосибирский астролог Марина Шумкина. Для одних период ожидается продуктивным, а для кого-то осень может стать полосой препятствий.

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Астролог Астрология Знаки зодиака Затмение
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Комментарии
1
Гость
18 сентября 2024, 10:24
HнoоввocибирскГГгoооввнoоCСсaайтт, а проще эээнн💩эс...
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