«Всё самое интересное только начинается»: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха во Франции — видео

Сибирская модель и многодетная мама Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха во Франции. Уроженка Бийска входит в топ-100 самых красивых женщин России. Кадры с зарубежного отдыха Елена опубликовала личных соцсетях.
В соцсетях Елена рассказала, что для отдыха выбрала средиземноморский город Ниццу. Как отметила сибирячка, она уже не первый раз посещает Лазурный берег.
— Осень! Всё самое интересное только начинается, — написала женщина в Сети.
Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты, она рассказала в эксклюзивном интервью. Подробнее — по ссылке.