«Всё самое интересное только начинается»: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха во Франции — видео

Женщина остановилась в Ницце Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Сибирская модель и многодетная мама Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха во Франции. Уроженка Бийска входит в топ-100 самых красивых женщин России. Кадры с зарубежного отдыха Елена опубликовала личных соцсетях.

В соцсетях Елена рассказала, что для отдыха выбрала средиземноморский город Ниццу. Как отметила сибирячка, она уже не первый раз посещает Лазурный берег.

— Осень! Всё самое интересное только начинается, — написала женщина в Сети.

Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.

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