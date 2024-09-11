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Развлечения «Всё самое интересное только начинается»: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха во Франции — видео

«Всё самое интересное только начинается»: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха во Франции — видео

Красотка уже не первый раз посещает Лазурный берег

686
19 комментариев

Женщина остановилась в Ницце

Сибирская модель и многодетная мама Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха во Франции. Уроженка Бийска входит в топ-100 самых красивых женщин России. Кадры с зарубежного отдыха Елена опубликовала личных соцсетях.

В соцсетях Елена рассказала, что для отдыха выбрала средиземноморский город Ниццу. Как отметила сибирячка, она уже не первый раз посещает Лазурный берег.

— Осень! Всё самое интересное только начинается, — написала женщина в Сети.

Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты, она рассказала в эксклюзивном интервью. Подробнее — по ссылке.

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Сибирячка Модель Ницца Франция
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Комментарии
19
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11 сентября 2024, 21:29
"Во ВГИКЕ, потом на киностудиях я очень жалела бездарных людей. Они ( возможно надо написать «мы», но жаба мешает) мучительно переживали ошибку в выборе своего дела. Не спали от успеха других. Запойно пили, хотя многие не имели к этому склонности. Гнобили способных и удачливых. И от этого тоже страдали. Кто вовремя сбегал в начальство и общественную деятельность, те постепенно успокаивались. Но и их посещали ранние инфаркты в кино-театральных залах. Постепенно жизнь развернулась лицом именно к этим «лишенцам». Сегодня исполнилась их пожизненная мечта - одаренные, любимцы Бога сидят, уехали, рано умерли и искусство, наконец, принадлежит худшим. Коротко живем, следующего поворота можно и не увидеть."
Почётный гражданин Левосибирска
11 сентября 2024, 21:24
Почему модель отдыхает в недружественной стране вместо того, чтобы воспитывать своих многочисленных детей в духе патриотизма?
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