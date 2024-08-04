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Развлечения Простая «баба из народа»: как Лена Самчук стала популярным блогером, завоевав сердца миллионов, а мужа не удержала

Простая «баба из народа»: как Лена Самчук стала популярным блогером, завоевав сердца миллионов, а мужа не удержала

Самчук снимает видео, в которых рассказывает о своей обычной жизни. И это оказывается близким многим

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6 комментариев
Елена Самчук не боится быть смешной — за что ее и любят подписчики

Елена Самчук снимает короткие юмористические видео о своей жизни, за которыми следят люди по всему миру. При этом она абсолютно не заморачивается над внешностью и спокойно может предстать с пучком на голове. Елена живет в Тюмени, но родилась в 1985 году в Югре. В этом материале наши коллеги из 86.RU рассказывают, как она стала популярным блогером, завоевала сердца миллионов и осталась простой «бабой из народа».

Детство и юность

Елена Самчук — единственный ребенок в семье, она родом из Сургута. Девочка росла активной и жизнерадостной, несмотря на внутренние переживания, связанные с внешностью. Ее сложно было назвать самой красивой среди сверстниц, да и мальчишки чаще заглядывались на ее подружек. Позже Елена заметила, что оптимизм помогает ей проще заводить друзей и легче справляться с жизненными трудностями.

Лена со своим отцом Сергеем Владимировичем

— Я училась в школе-лаборатории, всё было серьезно, и подход был основательный. Правда, с профильным направлением для меня ошиблись. Я — чистый технарь, а училась в гуманитарном классе. Но, кажется, именно благодаря этой ошибке я встретила учителя и своего наставника Светлану Владимировну Зелинскую. Она привила любовь к искусству, сцене и в целом к творчеству. Когда-то давно в маленькой Леночке было посеяно зерно актерского мастерства, которое принесло свои плоды. И я стала именно той, кем являюсь сегодня, — вспоминает Елена.

Узнаете ее на снимке? (P. S. Лена крайняя слева)

После школы она поступила в Тюменский индустриальный университет. Елена училась на заочном отделении (мы нашли информацию, что на архитектора, но Елена Самчук утверждает, что не училась на него. — Прим. ред.), поэтому параллельно работала в рекламном агентстве директором по развитию бизнеса. Однако вскоре компания распалась, и она осталась без работы. Тогда-то она и задумалась, почему бы не завести собственный блог?

Блог и популярность

Елена начала блогерскую карьеру с освоения YouTube. В 2018 году она создала собственный канал, где стала выкладывать юмористические видео о повседневной жизни. Она не заморачивалась над внешним видом, могла появиться без макияжа, с пучком на голове и в обычной одежде. Такая естественность и непринужденность понравилась аудитории, и количество подписчиков стало стремительно расти.

Девушка обладает сильным чувством самоиронии и в кадре предстает без фильтров

Позже она стала создавать короткие видеоролики для платформы «ТикТок».

— Поначалу первый год-полтора я думала, что это случайность. О, ролик залетел, потом второй — да это случайность, это не я! И только потом я стала понимать, что так должно было быть. Я поняла свою ценность благодаря людям и тому, о чем они говорят. Бывает, когда у меня нет настроения, я пересматриваю свой тикток, где огромное количество роликов, и начинаю хохотать, хотя это мои ролики, я их знаю наизусть. Мне смешно даже от своего внешнего вида. Я не знаю, как это работает, но оно работает, — рассказала Елена Самчук в интервью для женского подкаста от Fitstars.

В своем блоге Лена делится и полезностями, например дает советы дачникам
Популярность популярностью, а съездить за грибами с родственниками — святое

Отличительной особенностью видео блогерши стал ее неугасающий оптимизм, с которым она рассказывает о бывшем муже, разногласиях с родными, работе на даче и материнстве. Сейчас в ее соцсетях по 1,2 миллиона подписчиков. Однако, несмотря на популярность, она остается простой, душевной и веселой «бабой из народа». Елена признается, что кроме ответственности за то, что она транслирует в блоге, в ее жизни ничего не изменилось.

— Я совершенно обычный человек, а популярность ощущаю только тогда, когда узнают, улыбаются, когда горят глаза у людей при виде меня, они начинаются смеяться, подходят, чтобы сфотографироваться. Это, на самом деле, невероятные эмоции, мне самой очень тепло. В этот момент я понимаю, что отдавала добро и его получаю обратно. Это космические эмоции, — отметила Елена. — Мне кажется, это очень важно, быть популярным, но остаться таким, какой ты есть на самом деле. Остаться простым, искренним, настоящим. Мне не свойственно «ловить звезду», и я таковой себя не считаю.

Мне очень нравится ее чувство юмора и своего рода отвязность. Девчонке четвертый десяток, а она скачет в костюмах пчелки, колхозницы! И от нее действительно кайфуешь. Она не использует фильтры, принимает себя такой, какая она есть, совершенно простая — словом, подруга из соседней квартиры, — так отзываются о Елене Самчук ее подписчики. Своим мнением они поделились с изданием Metro.

Самчук не только завоевала сердца миллионов людей, но и почетные награды

В 2022 году Самчук признали лучшим российским блогером по версии «Премии Рунета». Также она является победительницей «Премии VK Клипов — 2022» в номинации «Приз зрительских симпатий» и «Премии VK Клипов — 2023» в номинации «Юмор года».

Личная жизнь

Елена редко делится подробностями своей личной жизни и практически не дает интервью. Известно, что в ее жизни был неудачный брак, когда муж ушел к другой.

В 2022 году блогер снова вышла замуж

В 2022 году она снова вышла замуж. Сейчас они вместе с мужем растят прекрасного сына — Сергея Сергеевича. Интересно, что сына назвали и в честь отца, и в честь дедушки.

Посмотрите, как молодая мама светится от счастья!

Сергей (не Сергей Сергеевич) не публичный и даже скромный человек, но иногда всё же принимает участие в видеороликах. Как отметила сама Елена Самчук в интервью для женского подкаста от Fitstars, он чаще предпочитает оставаться за кадром и помогать со съемками. В семье есть железное правило — каждый занимается тем, что приносит ему удовольствие, никто друг другу не навязывает свои желания и увлечения.

Лена с сыном

В этом же интервью Елена рассказала о том, как протекала ее беременность:

— Я набрала 22 килограмма и чувствовала себя замечательно. Единственное, на последнем месяце беременности начала болеть поясница. Эти же килограммы я сбросила спустя три месяца после родов, потому что активно занималась спортом, мне хотелось привести себя в порядок и видеть себя в хорошей форме. Хотела, конечно, сохранить хотя бы 4 килограмма, но даже этого не удалось.

Беременность ей к лицу

Елена Самчук сейчас

Елена Самчук по-прежнему продолжает радовать своих подписчиков смешными видеороликами, но сейчас она активнее ими делится в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ). Количество ее поклонников непрерывно растет. Узнают ее даже за границей.

Недавно семья вернулась из поездки в Турцию
Помимо блогерства, Елена старается больше времени проводить со своей семьей

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Елена Самчук Блогер YouTube ТикТок Сургут Звезды Югры
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Комментарии
6
Фродо Бэггинс
4 августа 2024, 13:52
рсп. понятно. давай, до свидания
Гость
4 августа 2024, 13:52
Откуда у девушки уже второй муж и ребенок??? 🤦‍♂️
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