«Театральщина дошла до своего пика»: сибирячка-медиум покинула мистический проект на ТНТ — участники ополчились против нее

Экстрасенс продержалась 5 выпусков Источник: пресс-служба ТНТ











Новосибирская хиромант-медиум Эльвира Гебар выбыла из проекта «Место силы» (16+) на ТНТ. Участники реалити обвинили сибирячку в «театральщине».



В очередном выпуске проекта, участники проходили испытание стены с граффити, посвященной солисту известной рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшенёву. Также экстрасенсы попробовали отгадать, сколько официальных браков было у Анфисы Чеховой и посетили секретный постамент без названия.



Во время испытаний участники проекта обвинили сибирячку Эльвиры Гебар в наигранности. Во время прохождения заданий девушка яростно вдыхает запахи трав, и ее учащенное дыхание с громкими возгласами получили нелицеприятную оценку соперников.



— Когда Эльвира начала проходить испытание, конечно, были в шоке все, потому что театральщина дошла до своего пика, — родовой жрец Талгат Чаймерден.



— Мне не нравится, что она своим бубном сбивает практиков — Диана Кожема.



— Такого эротического дыхания старой бабушки я еще не слышал — Дмитрий Шепелев.



А после испытания с Анфисой Чеховой работу Эльвиры вовсе раскритиковали.



— Здесь было too much, я здесь увидела очень много искусственности, лести. Мне показалось, что присутствовал посыл «очаровать и понравиться» присутствовал — высказалась Ася Исагулова.



По итогам церемонии голосования большинство участников проголосовали против Эльвиры Гебар, и она покинула проект.



— Я по-настоящему рада, что покинула проект. Обязательно пойду себя пробовать в другую передачу, чтобы действительно показать кто я. Проект сделал меня сильнее, это правда, — написала Гебар в личном телеграм-канале.



Ранее Гебар заявила, что с первых испытаний она показала себя с сильной стороны, из-за чего на нее ополчились другие участники шоу.

