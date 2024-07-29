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Развлечения Эзотерика и магия «Театральщина дошла до своего пика»: сибирячка-медиум покинула мистический проект на ТНТ — участники ополчились против нее

«Театральщина дошла до своего пика»: сибирячка-медиум покинула мистический проект на ТНТ — участники ополчились против нее

В последнем выпуске с участием Гебар экстрасенсы встретились с Анфисой Чеховой

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6 комментариев
Экстрасенс продержалась 5 выпусков

Новосибирская хиромант-медиум Эльвира Гебар выбыла из проекта «Место силы» (16+) на ТНТ. Участники реалити обвинили сибирячку в «театральщине».

В очередном выпуске проекта, участники проходили испытание стены с граффити, посвященной солисту известной рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшенёву. Также экстрасенсы попробовали отгадать, сколько официальных браков было у Анфисы Чеховой и посетили секретный постамент без названия.

Во время испытаний участники проекта обвинили сибирячку Эльвиры Гебар в наигранности. Во время прохождения заданий девушка яростно вдыхает запахи трав, и ее учащенное дыхание с громкими возгласами получили нелицеприятную оценку соперников.

— Когда Эльвира начала проходить испытание, конечно, были в шоке все, потому что театральщина дошла до своего пика, — родовой жрец Талгат Чаймерден.

— Мне не нравится, что она своим бубном сбивает практиков — Диана Кожема.

— Такого эротического дыхания старой бабушки я еще не слышал — Дмитрий Шепелев.

А после испытания с Анфисой Чеховой работу Эльвиры вовсе раскритиковали.

— Здесь было too much, я здесь увидела очень много искусственности, лести. Мне показалось, что присутствовал посыл «очаровать и понравиться» присутствовал — высказалась Ася Исагулова.

По итогам церемонии голосования большинство участников проголосовали против Эльвиры Гебар, и она покинула проект.

— Я по-настоящему рада, что покинула проект. Обязательно пойду себя пробовать в другую передачу, чтобы действительно показать кто я. Проект сделал меня сильнее, это правда, — написала Гебар в личном телеграм-канале.

Ранее Гебар заявила, что с первых испытаний она показала себя с сильной стороны, из-за чего на нее ополчились другие участники шоу.

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Эльвира Гебар ТНТ Новосибирск
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Комментарии
6
Cobalt & Nickel
30 июля 2024, 00:14
Красивая , чертовка, ничего не скажешь .
Картавый
30 июля 2024, 00:28
Если они экстрасенсы - не знают сразу кто победит чтоли? Пришли, друг на друга молча посмотрели и одного кого-то поздравили.
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