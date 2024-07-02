«Я единственная описала женщину»: сибирячка-медиум заявила о зависти коллег на мистическом проекте на ТНТ

Сибирячка с первого испытания показала, на что способна Источник: «Место силы» ТНТ, телеграм-канал Эльвира Гебар











Новосибирская хиромант-медиум Эльвира Гебар рассказала об участии в проекте «Место силы» (16+) на ТНТ. Как заявила девушка в личном телеграм-канале, с первых испытаний она показала себя с сильной стороны, из-за чего на нее ополчились другие участники шоу.



— Эфирное время не позволяет вместить абсолютно всё, что мы говорили про катастрофу на воде. Попаданий было у меня достаточно, я считала человека отлично, и он выделил меня. Что дальше осудили уже другие участники. С этого момента я начала раздражать, триггерить, бесить. Много еще чего в мою сторону было, — написала Гебар.



Однако девушка решила не обращать внимания на все уколы со стороны коллег и продолжила работать. Как рассказала медиум, следующее задание было определить, чье фото лежит в конверте.



— Я единственная, кто увидела женщину, описала ее на 100%, сказала о ней всё. Прошу заметить, что ни один участник больше этого не озвучил, так как не увидел. Помимо этого, я увидела мужчину и описала его — но это не вошло в эфир, видимо, было бы одно и то же, так как о мужчине сказали все. Ну здесь я-то снова получила удар в спину за то, что не стесняюсь своих инструментов и практик и не уважаю людей. Смешно! На «Битве экстрасенсов» сильные мастера не боялись даже на четвереньках бегать, — отметила девушка.



Но не все испытания легко ей дались. Эльвира призналась, что не смогла пройти задание со звездой, гостьей шоу была певица Слава.



— На самом деле, прочитав более 1500 ладоней на сегодняшний день, ни разу я не промахнулась, а тут всё неверно, принципиальность. Хорошо. Пусть так. Но я единственная, кто по конверту четко сказал, что это сильная женщина, — поделилась сибирячка.

