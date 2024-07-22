«Влюбляю в Алтай»: многодетная сибирячка вошла в ТОП-100 самых красивых женщин России — чем она занимается в обычной жизни

Елена воспитывает четырех детей Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Жительница Алтайского края Елена Эпанаева вошла в ТОП-100 самых красивых женщин России. Сибирячка живёт между двумя городами: Бийском и Белокурихой, воспитывает четверых детей и вместе с мужем развивает строительный. В интервью «Вести Алтай», женщина рассказала, как попала на конкурс и почему вообще решила заняться модельным бизнесом.



Два года сибирячка занимается модельным бизнесом, но по словам Елены, она случайно попала в эту сферу. Как рассказала женщина, она часто организовывала разные форумы и выступала на публике, поэтому в один момент она решила взять несколько уроков в модельном агентстве, как держаться на сцене.



— Я буквально шла по улице, увидела модельное агентство, зашла, чтобы взять несколько уроков. И на втором занятии меня спросили, не хочу ли я стать действующей моделью. Я удивилась, потому что я считала, что в этой сфере девушки рано заканчивают свою карьеру, но, оказывается, на сегодняшний день особо популярны и востребованы модели 40+. Меня в этом начинании поддержала вся моя семья — муж и дети, — рассказала Елена.



Женщина развивает семейный строительный бизнес Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











После начала карьеры сибирячка стала очень популярной и вскоре ее пригласили на международный показ, который проходил в Дубае. Елену выбрал дизайнер российского происхождения, который сейчас живёт в Италии. Ее поставили открывать показ, что в модельном мире считается престижным.



— Перед началом шоу я очень переживала и даже хотела отказаться. Там присутствовали члены королевской семьи. Было жутко страшно. Показ прошёл замечательно. Ко мне подошли ещё три дизайнера и попросили выйти в их коллекциях, сказали, что я «настоящая русская Барби». Мы поговорили о России, об Алтае. Вообще, я всегда замечаю, что наша страна и наш любимый край вызывают много неподдельного интереса. Я влюбляю в Алтай, — поделилась сибирячка.



Церемония награждения «Топ-100 самых красивых женщин России-2024» состоялась в Москве. Это премия отличается от стандартных конкурсов красоты, здесь учитывают развитие женщины, достижения в бизнесе, в политике, в благотворительности. На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.



— Мне приятно, что со столичной сцены прозвучало название нашего региона. Когда я говорила, что я приехала с Алтая, я чувствовала внимание и отклик людей. Наша замечательная земля вызывает сейчас много интереса. Я уверена, чем больше людей узнает об Алтае, тем энергичнее будет развиваться наш любимый край, — отметила модель.

На конкурсе Елена была единственной участницей из Алтайского края Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











В параллели с модельным бизнесом, Елена вместе с мужем воспитывает четверых детей и развивает строительный бизнес. У неё два высших образования, в планах — третье. Она — региональный представитель города-курорта Белокуриха в крупном международном мировом женском сообществе.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.