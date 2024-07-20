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Развлечения «Самый энергичный человек»: новосибирска модель Playboy опубликовала фотографии с бабушкой, победившей рак

«Самый энергичный человек»: новосибирска модель Playboy опубликовала фотографии с бабушкой, победившей рак

Бабушка модели выглядит не менее эффектно

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Девушка отмечает, что ее бабушка очень активная

Новосибирская модель журнала Playboy Виктория Кузнецова опубликовала фотографии со своей бабушкой, которая в 47 лет победила рак третьей степени. Кадрами сибирячка поделилась в социальных сетях.

— Моя бабушка — герой, в 47 лет она победила рак третьей степени. Самый энергичный человек на планете, — написала модель в соцсетях.

Во время прогулки родственницы прошли примерно 23 тысячи шагов, Виктория отмечает, что это их обычное число шагов, когда они встречаются с бабушкой.

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ и вошла в десятку лучших участниц. У сибирячки яркая внешность, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy, ее фото разместили на развороте.

Недавно Виктория показала кадры, как она выглядела в Новосибирске и как изменилась после переезда в Москву. Одни подписчики отмечают, что она стала выглядеть лучше, другие — хуже.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Пару дней назад сибирская модель, участница шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) Диана Десницкая поделилась фотографиями отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Она остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива.

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