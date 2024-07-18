Небоскребы, бассейны на крышах и ужины в ресторане: сибирская модель похвасталась кадрами с отдыха в Дубае

Красотка занимается модельным бизнесом Источник: Desnitskaya / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Сибирская модель, участница шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) Диана Десницкая поделилась фотографиями отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Кадры девушка опубликовала в личных социальных сетях.



Судя по кадрам, Десницкая остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива. Модель уже успела поплавать в бассейне на крыше отеля и поужинать в мишленовском ресторане.

На ужин сибирячка заглянула в мишленовский ресторан Источник: Desnitskaya / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину, и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.

Источник: Desnitskaya / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

