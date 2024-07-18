НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

южн.

 739мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,09
EUR 96,30

СРОЧНО

Силовики ищут очевидцев аварии с BMW

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Хищение 62 млн из бюджета
Июльфест в Новосибирске
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
Пожар на рынке
Как понизить холестерин едой
Федералы скупают Новосибирск
НГС в Telegram
Развлечения Небоскребы, бассейны на крышах и ужины в ресторане: сибирская модель похвасталась кадрами с отдыха в Дубае

Небоскребы, бассейны на крышах и ужины в ресторане: сибирская модель похвасталась кадрами с отдыха в Дубае

Диана Десницкая родом из Новокузнецка

2 006
35 комментариев
Красотка занимается модельным бизнесом

Сибирская модель, участница шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) Диана Десницкая поделилась фотографиями отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Кадры девушка опубликовала в личных социальных сетях.

Судя по кадрам, Десницкая остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива. Модель уже успела поплавать в бассейне на крыше отеля и поужинать в мишленовском ресторане.

На ужин сибирячка заглянула в мишленовский ресторан

Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину, и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее сибирская мисс Россия показала, в каких магазинах она одевается. В списке только люксовые бренды.

ПО ТЕМЕ
Модель Диана Десницкая Дубай Сибирь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
солдат
18 июля 2024, 12:35
В стране точно никто не понимает , что происходит... всё веселуха ...
LG>
18 июля 2024, 12:58
Куда кликнуть? Что сделать что бы были новости, а не вот это?!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Виталий,26

true_dru,32

Людмила,58

Eclipse,35

Умка,31

Olga,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление