На шопинг в Париж: «Мисс Россия» показала, в каких магазинах она одевается — в списке только люксовые бренды

В Париж девушка прилетела после отдыха на Ибице Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Сибирская «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова отправилась во Францию, чтобы обновить гардероб. Кадрами красотка поделилась в личных социальных сетях.



В Париж девушка прилетела после отдыха на Ибице. Судя по кадрам, сибирячка успела прогуляться по городу и забежать в несколько магазинов. Во Франции Абдразакова зашла за покупками в магазин Fendi и Gucci. Что именно купила сибирячка не известно.

Девушка также успела погулять по городу Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».



После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проекте «Последний герой» и «Дом-2». Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.



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