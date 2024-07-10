НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

зап.

 747мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

СРОЧНО

МЧС предупредило новосибирцев об аномальной жаре

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Судят бывшего полицейского
Топовые летники Новосибирска
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Развлечения На шопинг в Париж: «Мисс Россия» показала, в каких магазинах она одевается — в списке только люксовые бренды

На шопинг в Париж: «Мисс Россия» показала, в каких магазинах она одевается — в списке только люксовые бренды

Красотка прилетела во Францию, чтобы обновит гардероб

1 251
27 комментариев
В Париж девушка прилетела после отдыха на Ибице

Сибирская «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова отправилась во Францию, чтобы обновить гардероб. Кадрами красотка поделилась в личных социальных сетях.

В Париж девушка прилетела после отдыха на Ибице. Судя по кадрам, сибирячка успела прогуляться по городу и забежать в несколько магазинов. Во Франции Абдразакова зашла за покупками в магазин Fendi и Gucci. Что именно купила сибирячка не известно.

Девушка также успела погулять по городу

Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».

После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проекте «Последний герой» и «Дом-2». Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Абдразакова похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде. Для дневной встречи с друзьями сибирячка выбрала купальник и юбку, расшитую серебряными пайетками. А вечером красотка посетила ресторан, надев элегантное черное платье с глубоким декольте.

ПО ТЕМЕ
Эльмира Абдразакова Париж Франция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Дормидонт Евлампивич
10 июля 2024, 19:57
Что именно купила сибирячка не известно. Туалетную бумагу многоразового использования от Gucci
Звездолет Сигареты Вега
10 июля 2024, 19:49
Продолжайте наблюдение. Как она потом покакала?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Мария,43

Светлана,44

AlexLove,44

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление