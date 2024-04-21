«Самое красивое прощание»: модель из Сибири выгнали из нового «Холостяка» — какую причину назвал герой

У Дианы было несколько свиданий с холостяком Источник: Невеста. Экстра любовь / rutube.ru











Уроженка Новокузнецка, модель Диана Десницкая выбыла из гонки за сердце известного экстрасенса Константина Гецати в новом шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналоге «Холостяка» (оба проекта 16+). Герой пригласил девушку на двойное свидание на выбывание, во время которого разочаровался в Диане, пишут наши коллеги из NGS42.RU.

Модель из Новокузнецка отправилась на первое же свидание в новом выпуске. Вместе с ней Константин пригласил художницу из Воронежа Александру Волкову. Ведущий сразу обозначил, что встреча будет на выбывание — по итогам свидания Гецати выбрал участницу, которая продолжила бороться за его сердце.

Холостяк организовал девушкам прогулку на квадроциклах в каменной пустыне.

— У Дианы очень твердый характер, очень сложный. И эта особенность характера позволяет ей стремиться к чему-либо и достигать. Но мне важно другое — что у этой девушке ко мне, — сказал Гецати в начале свидания.

Холостяк обозначил девушкам, что они должны ехать спокойно и не соревноваться во время езды на квадрациклах. Однако Диана вошла в азарт и «началась гонка». В какой-то момент у экстрасенса заклинило колесо на транспорте и единственной, кто вернулась назад, стала Саша. Гецати рассказал съемочной группе, что это был первый момент, когда поведение Дианы его насторожило.

— Я такой человек, у которого самого плохо с тормозами, и если во что-то вовлекаюсь, то это всё, — прокомментировала ситуацию модель из Новокузнецка.

После этого Гецати решил прокатиться с Дианой на одном квадроцикле, но девушка продолжала соревноваться с другой участницей и совершенно не слышала просьбы холостяка ехать помедленнее. Прогулка завершилась после того, как экстрасенс с девушками стали свидетелями аварии другого квадроцикла.

Диана в белом пиджаке Источник: Невеста. Экстра любовь / rutube.ru











Далее Константин Гецати отправился ужинать с участницами шоу. Он спросил у девушек, насколько они привередливы в еде, и Диана ответила, что ей важен комфорт. После этого холостяк поинтересовался, важно ли уроженке Новокузнецка финансовое состояние молодого человека или чувства важнее. Ответ не устроил главного героя — ему показалось, что участница лукавит, поэтому он позвал ее поговорить наедине.



Тогда Диана призналась, что у нее были отношения, когда она «сама всем занималась и я так больше не хочу». Гецати понял, что модели из Новокузнецка «нужно сначала удовлетворять потребности, а уже потом думать о чувственном». Поэтому по итогу свидания он оставил в шоу Александру, добавив, что для Дианы главное — она сама, «но это не плохо».

— Это было самое красивое прощание в моей жизни, — резюмировала девушка.

В завершение она отметила, что каждому должно быть комфортно и она надеется, что и Константин, и она найдут подходящего человека.

До этого Диана Десницкая была на другом экстремальном свидании с холостяком, на котором Гецати отмечал сложный характер девушки.