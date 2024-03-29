Что ни девушка, то модель: кто поборется за экстрасенса Константина Гецати в новом «Холостяке»

Не знаем, как у Константина Гецати, а у нас от такого букета невест глаза разбежались Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Только появившись в эфире «Битвы экстрасенсов» (16+), Константин Гецати разбил сердца тысяч девушек по всей стране. Черноволосый, высокий, статный, с волевым подбородком — мечта, а не мужчина. Но время берет свое, и вот виски аланского провидца пробила седина, коллеги по проекту стали называть его «котом Леопольдом» (за доброе сердце, конечно, а не за периодическое озверение), а сердце мужчины так и осталось свободным. Чтобы исправить это, он решил принять участие в шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) — то, что раньше называлось «Холостяком» (16+). Закрутить роман с экстрасенсом намеревались 26 девушек, но уже после первого этапа 10 из них отправились домой. Давайте посмотрим внимательнее на тех, кто остался, чтобы растопить магический лед в сердце Константина Гецати.



Мария Мотина

В феврале девушке исполнился 21 год. К этому возрасту она успела пробиться в модельный бизнес, не раз становилась участницей модных показов и сотрудничала с известными брендами.

Источник: mariamotina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На сайте модельного агентства True Models Марию описывают коротко: рост 177 см, обхват груди 83 см, вес 59,5 кг, размер ноги 39, глаза зеленые.

Источник: mariamotina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











О том, что в глазах Марии можно утонуть, агентство не пишет, зато это проверил на себе Константин Гецати.

Источник: mariamotina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Алиса Кретова

— Я вообще всегда свой театр хотела иметь и заниматься другими вещами, не такими, как все, далекими от обыденности, — рассказывает о себе Алиса. — Я жила в гимназии, там был пластический театр. Я ходила на психодраму. Прочитала книжку о том, что был такой Морено — человек, который придумал психодраму. И это терапевтический метод. Я подумала, что я хочу таким заниматься. И пошла поступать на актерский.

Источник: Алиса Кретова / Vk.com











Как вы могли понять, Алиса Кретова — актриса. В 2015 году она окончила школу-студию МХАТ и в этом же году стала работать в Театральной студии «Мастерская Брусникина» — актрисой и режиссером. В кино вы могли видеть ее в фильме «Угрюм-река» (18+) 2020 года, сериалах «The Тёлки» (18+), «Псих» (18+).

Источник: Алиса Кретова / Vk.com











Кроме фильмов Алису также можно было заметить на съемочных площадках разных шоу. Например, «Давай поженимся!» (16+). Там она откровенно заявляла, что ищет «папика», который мог бы ее содержать и баловать.

Источник: Алиса Кретова / Vk.com











Также в своей заявке в «Давай поженимся!» девушка говорила, что не хотела бы столкнуться с «советским патриархальным воспитанием» у мужчины. Тогда с отношениями у нее не сложилось, но кто знает, может, Константин Гецати по части воспитания ее чем-то да удивит.



Диана Гацунати

Есть среди претенденток и землячка Константина Гецати — Диана Гацунати.

Источник: Диана Гацунати / Vk.com











На наш скромный взгляд, это была бы идеальная пара, а девушка после свадьбы обязана взять двойную фамилию: Гецати-Гацунати.

Источник: Диана Гацунати / Vk.com











Работает Диана моделью, сотрудничает с крупными агентствами, активно путешествует.

Валерия Филиппенкова

Валерия рассказывает, что профессионально занимается танцами уже почти 24 года — с 3-летнего возраста. А ее наставниками были два тренера из Смоленской области с удивительно похожей фамилией — Елена и Павел Филиппенковы.

Источник: Валерия Филиппенкова / Vk.com











Став чемпионкой Москвы и Московской области, девушка получила высший тренерский разряд, окончила Московский губернский колледж искусств по специальности «народный танец», выступала в Государственном Кремлевском дворце, ГЦКЗ «Россия» и на других площадках страны.

Источник: Валерия Филиппенкова / Vk.com











Позже танцы привели Валерию к работе с Филиппом Киркоровым, Нюшей, Иосифом Кобзоном, Борисом Моисеевым, Николаем Басковым и другими эстрадниками.

Источник: Валерия Филиппенкова / Vk.com











Ну а теперь девушка танцем попробует рассказать Константину Гецати, какие чувства к нему испытывает.



Ольга Меганская

Среди претенденток на сердце Гецати есть и экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская. Она пришла в группу на место Миши Романовой, то есть речь о том времени, когда «ВИА Гра», как мы понимаем, была уже не совсем та. После того как ее выступление одобрила Вера Брежнева, Меганская стала полноправной участницей коллектива, с которым колесила по стране на протяжении трех лет.

Источник: Ольга Меганская / Vk.com











После этого Ольга ушла из группы, начала заниматься сольной карьерой. Не сказать, что мы слышим ее песни на каждой радиостанции, но, по крайней мере, у нее теперь есть опыт работы в женском коллективе.

Источник: Ольга Меганская / Vk.com











— Женский коллектив — это всегда сложно, — признаётся Меганская. — Конечно, в группе были недопонимания. Иногда недопонимания были серьезными и для меня очень неприятными. Но с большинством девочек, с которыми я работала (а я работала в двух составах группы), мы сохранили достаточно теплые отношения.

Источник: Ольга Меганская / Vk.com











В свободное время Ольга путешествует, не забывая заезжать и в родной Ярославль, где она начинала свой творческий путь и с отличием окончила музыкальную школу.



Получив диплом о среднем образовании, Ольга поступила в педагогический вуз, получила диплом преподавателя, после чего приехала в Петербург, где поступила в колледж культуры и искусств.