Что ни девушка, то модель: кто поборется за экстрасенса Константина Гецати в новом «Холостяке»

Только появившись в эфире «Битвы экстрасенсов» (16+), Константин Гецати разбил сердца тысяч девушек по всей стране. Черноволосый, высокий, статный, с волевым подбородком — мечта, а не мужчина. Но время берет свое, и вот виски аланского провидца пробила седина, коллеги по проекту стали называть его «котом Леопольдом» (за доброе сердце, конечно, а не за периодическое озверение), а сердце мужчины так и осталось свободным. Чтобы исправить это, он решил принять участие в шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) — то, что раньше называлось «Холостяком» (16+). Закрутить роман с экстрасенсом намеревались 26 девушек, но уже после первого этапа 10 из них отправились домой. Давайте посмотрим внимательнее на тех, кто остался, чтобы растопить магический лед в сердце Константина Гецати.
Мария Мотина
В феврале девушке исполнился 21 год. К этому возрасту она успела пробиться в модельный бизнес, не раз становилась участницей модных показов и сотрудничала с известными брендами.
На сайте модельного агентства True Models Марию описывают коротко: рост 177 см, обхват груди 83 см, вес 59,5 кг, размер ноги 39, глаза зеленые.
О том, что в глазах Марии можно утонуть, агентство не пишет, зато это проверил на себе Константин Гецати.
Алиса Кретова
— Я вообще всегда свой театр хотела иметь и заниматься другими вещами, не такими, как все, далекими от обыденности, — рассказывает о себе Алиса. — Я жила в гимназии, там был пластический театр. Я ходила на психодраму. Прочитала книжку о том, что был такой Морено — человек, который придумал психодраму. И это терапевтический метод. Я подумала, что я хочу таким заниматься. И пошла поступать на актерский.
Как вы могли понять, Алиса Кретова — актриса. В 2015 году она окончила школу-студию МХАТ и в этом же году стала работать в Театральной студии «Мастерская Брусникина» — актрисой и режиссером. В кино вы могли видеть ее в фильме «Угрюм-река» (18+) 2020 года, сериалах «The Тёлки» (18+), «Псих» (18+).
Кроме фильмов Алису также можно было заметить на съемочных площадках разных шоу. Например, «Давай поженимся!» (16+). Там она откровенно заявляла, что ищет «папика», который мог бы ее содержать и баловать.
Также в своей заявке в «Давай поженимся!» девушка говорила, что не хотела бы столкнуться с «советским патриархальным воспитанием» у мужчины. Тогда с отношениями у нее не сложилось, но кто знает, может, Константин Гецати по части воспитания ее чем-то да удивит.
Диана Гацунати
Есть среди претенденток и землячка Константина Гецати — Диана Гацунати.
На наш скромный взгляд, это была бы идеальная пара, а девушка после свадьбы обязана взять двойную фамилию: Гецати-Гацунати.
Работает Диана моделью, сотрудничает с крупными агентствами, активно путешествует.
Валерия Филиппенкова
Валерия рассказывает, что профессионально занимается танцами уже почти 24 года — с 3-летнего возраста. А ее наставниками были два тренера из Смоленской области с удивительно похожей фамилией — Елена и Павел Филиппенковы.
Став чемпионкой Москвы и Московской области, девушка получила высший тренерский разряд, окончила Московский губернский колледж искусств по специальности «народный танец», выступала в Государственном Кремлевском дворце, ГЦКЗ «Россия» и на других площадках страны.
Позже танцы привели Валерию к работе с Филиппом Киркоровым, Нюшей, Иосифом Кобзоном, Борисом Моисеевым, Николаем Басковым и другими эстрадниками.
Ну а теперь девушка танцем попробует рассказать Константину Гецати, какие чувства к нему испытывает.
Ольга Меганская
Среди претенденток на сердце Гецати есть и экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская. Она пришла в группу на место Миши Романовой, то есть речь о том времени, когда «ВИА Гра», как мы понимаем, была уже не совсем та. После того как ее выступление одобрила Вера Брежнева, Меганская стала полноправной участницей коллектива, с которым колесила по стране на протяжении трех лет.
После этого Ольга ушла из группы, начала заниматься сольной карьерой. Не сказать, что мы слышим ее песни на каждой радиостанции, но, по крайней мере, у нее теперь есть опыт работы в женском коллективе.
— Женский коллектив — это всегда сложно, — признаётся Меганская. — Конечно, в группе были недопонимания. Иногда недопонимания были серьезными и для меня очень неприятными. Но с большинством девочек, с которыми я работала (а я работала в двух составах группы), мы сохранили достаточно теплые отношения.
В свободное время Ольга путешествует, не забывая заезжать и в родной Ярославль, где она начинала свой творческий путь и с отличием окончила музыкальную школу.
Получив диплом о среднем образовании, Ольга поступила в педагогический вуз, получила диплом преподавателя, после чего приехала в Петербург, где поступила в колледж культуры и искусств.
Кто из девушек вам более мил? Говорите сейчас или замолчите навсегда!