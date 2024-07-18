«Я огорчилась, мне было грустно»: участница шоу «Мама в 16» честно призналась, что она — не идеальная мать

Как сложилась жизнь Юлии из Новосибирска после выпуска шоу «Мама в 16» Источник: youtube.com











Участница передачи «Мама в 16» поделилась подробностями личной жизни. Юлия из Новосибирска, та самая, которая родила королевских двойняшек, рассказала о сложностях материнства, послеродовой депрессии. Подкаст с историей сибирячки вышел на канале «Ю».



Юлия призналась, что пока вынашивала детей, смотрела много видео в соцсетях о прелестях материнства и захотела стать такой же идеальной мамой.

— Когда мама ушла на работу, а я осталась одна с двумя детьми, у меня случился диван-кровать: то есть я умерла от своих собственных противоречий. Я не понимаю, как до 11 утра эти идеальные мамы успевают проснуться, подышать маткой, покормить детей и заработать миллион. Мы к 11 утра успевали только проснуться. У меня не получилось стать идеальной мамой. Я огорчилась, мне было грустно. Позже я поняла, что все это просто картинка. Я не идеальная мама, но я хорошая мама, потому что я не бросила детей и занимаюсь ими, — откровенничает Юлия.

У девушки не было послеродовой депрессии, но случилась паника из-за живота: у нее разошлись прямые мышцы. Врач объяснил Юлии, что в 16 лет ее организм не был готов вынашивать ребенка, а тут сразу двое. Сибирячка планирует сделать операцию, чтобы привести фигуру в форму и снова ходить в открытом купальнике.

По словам Юлии, девушки рожали в 16 лет и раньше, это было всегда.

— Шоу здесь ни при чем, просто ранние роды во времена ее матери не освещались. Беременность происходит от незнания, а шоу наоборот показывает как может быть на самом деле, — говорит сибирячка.

Воспитывать детей Юлии помогает мама. Отец двойняшек Иван мало интересуется сыном и дочерью. Со слов Юлии он собирался пойти в армию, но реализации задуманного помешали проблемы со здоровьем. Пара рассталась в ноябре 2023 года.

В мае НГС писал историю девушки, которая родила в 13 лет. Полина Фетисова не стала отказываться от детей, хотя с их отцами отношения не сложились.