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Развлечения «Мальчики мне неинтересны, главное — учеба». Отличница из Новосибирска родила королевскую двойню под камерами на шоу

«Мальчики мне неинтересны, главное — учеба». Отличница из Новосибирска родила королевскую двойню под камерами на шоу

Юлия приняла участие в реалити «Мама в 16» (старое название — «Беременна в 16») вместе со своим 23-летним парнем Иваном

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Юлия с Иваном решили сохранить беременность, а вскоре узнали, что у них будет двойня — мальчик и девочка

Школьница Юлия из Новосибирска стала героиней нового выпуска шоу «Мама в 16». Передача вышла в телеэфир канала «Ю» 27 марта.

Как Юлия знакомится с Иваном

В шоу показывают, как складывается жизнь юной героини после того, как она узнает, что беременна. В выпуск, посвященный сибирячке Юлии, также попали сцены выяснения отношений с Иваном — ее 23-летним парнем, который работает тату-мастером, а также занимается паркуром и чтением рэпа.

До знакомства с Иваном Юлия говорила, что хочет сосредоточиться на учебе и не тратить время на отношения

— Мне еще нет 18, но я считаю себя взрослой. Я в отличие от своих ровесников четко решила, чего хочу в этой жизни. Не могу со своими сверстниками нормально контактировать, потому что у нас совершенно разные интересы. У них интересы такие, что надо потусить и так далее. Я хочу отучиться, построить свое будущее, чтобы больше ни в чём не нуждаться. Мальчики мне не интересны на данный момент, главное — учеба, потому что мальчика можно найти в любой момент, а вот отучиться будет сложновато, когда уже половину школьной программы забудешь, — говорит о себе Юлия в самом начале программы.

С Иваном школьница познакомилась в тату-салоне, куда пришла делать татуировку в честь недавно умершего отца. Иван — выпускник детского дома с тяжелой судьбой: его отец пропал без вести, а мать лишили родительских прав из-за алкоголизма. У молодых людей стали быстро завязываться отношения, вскоре Юлия узнала, что беременна, о чём сразу рассказала маме.

К Ивану Юлия пришла делать татуировку. У самого него их примерно 47

— Как так вышло? Я не знаю, сейчас людям стыдно в глаза смотреть. Какая беременность в 16 лет? Головой надо было соображать вообще! — возмущалась она.

На УЗИ выясняется, что Юлия беременна двойней, пара решает оставить детей, в этом решении их поддерживает мама Юлии. Она же предлагает поселиться Ивану у них дома, затем в шоу показывают, как парень пытается найти более высокооплачиваемую работу.

Конфликты в паре и роды

Еще один герой шоу — друг Ивана Виктор, с которым они вместе занимаются паркуром и который оказался не рад известию о том, что тот станет отцом.

— Братан, это конечка, я тебе отвечаю. Ну и тем более двойня, это тебе сейчас бабок надо целый вагон, где ты их будешь мутить? Тем более Юля тебя постоянно контролит, как ты с ней будешь связывать свою жизнь? На тренировки забьешь, на пацанов забьешь, — сказал он своему приятелю.

Ивану несколько раз приходилось просить прощения перед Юлией за свое поведение

Юлия злилась из-за того, что Иван проводит много времени с Виктором, и даже предложила составить график встреч. Это произошло после одного из конфликтов, когда Иван не пришел вовремя домой, а пошел к другу пить пиво, Юлия решила расстаться с ним. Парень пытался извиниться перед девушкой, обещая, что будет проводить с ней больше времени, и пара помирилась.

Роды у сибирячки начались на 3 недели раньше срока. На свет появились Олег и София, но малышка оказалась слаба и ее помещают на сохранение. В итоге Юлию выписали с Олегом, а Софию разрешили забрать лишь спустя месяц.

В финале шоу пара решает пожениться

В финале шоу Иван признался, что очень любит детей и хочет проводить с ними всё время. Он отказался от тренировок, сделал предложение матери своих детей и посвятил ей свой новый трек.

Сейчас Юлия продолжает учиться, а после окончания 9-го класса планирует пойти в кулинарный колледж.

— Милые девочки, я сохранила беременность, и я совершенно об этом не жалею, потому что дети — это классно, это круто, это поддержка и опора на всю жизнь. Сейчас я осознаю и понимаю, что, если бы я тогда сделала аборт, я бы сейчас очень сильно жалела, потому что я не представляю жизни без них, — говорит она в завершении выпуска.

Вчера редакция НГС вспоминала про героиню другого реалити-шоу — сибирячку Беллу Кузнецову. В 2020 году она приняла участие в передаче «Пацанки» на телеканале «Пятница». Как сложилась ее судьба после программы, можно почитать здесь.

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