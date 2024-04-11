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Развлечения «Орал, что убьет меня». Школьница из Новосибирска объяснила, почему рассталась с женихом после проекта «Мама в 16»

«Орал, что убьет меня». Школьница из Новосибирска объяснила, почему рассталась с женихом после проекта «Мама в 16»

Сейчас девушка воспитывает одна двоих детей

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Юлия и Иван познакомились, когда ей было 16, а ему — 23. Вскоре они узнали, что ждут двойню

Участница «Мама в 16» из Новосибирска Юлия рассказала в соцсетях о расставании с женихом Иваном, который в выпуске шоу сделал ей предложение. По ее словам, парень часто пропадал с друзьями и неадекватно себя вел в опьянении.

— Вот он напьется и что-нибудь ему в голову... Мы поехали к его друзьям отдохнуть без алкоголя. <...> Они ушли куда-то в магазин якобы за вкусняшками. Просто два часа нету, три часа нету, пять часов нету. Мы уже ложились спать с девочками. И просто они залетают в хату и начинают орать. У Вани какая-то шиза, он начинает орать, ему предъявил кто-то, что его хотят убить. Он начал кидаться сначала на девочек... А я-то понимаю, что сейчас типа будет явно что-то не то. Либо его впинают, либо он девочек впинает. Соответственно, я начала его выводить, он начал кидаться на меня, орал, что убьет меня, за щеку меня сильно укусил, пинал... Короче, жестко было, — рассказала девушка в видео, которое опубликовала в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России) продюсер шоу «Мама в 16». Она также подчеркнула в нем, что подобные ситуации были до беременности.

После того как пара узнала о беременности, молодые люди решили съехаться и поселились в доме родителей Юлии. Но проблемы не прекратились. Однажды Юлия поймала парня на флирте с другой девушкой.

— Во время беременности он писал своей клиентке, девочке, которой бил татуировку, между прочим, в мое отсутствие, дома. Я пришла домой и сразу почувствовала что-то не то, какое-то слишком теплое общение между ними. А потом думаю: «Дай-ка, зайду в его телефон». А я смотрю, он переписывается с этой девушкой, пишет, какая она красивая, почему у нее нету парня: «Ой, скинь мне свои фотки из ванны». А я сижу беременная и мне так обидно, — добавила она.

Затем Юлия обнаружила анкету Ивана на сайте знакомств, а также пожаловалась на оскорбления в свой адрес — после рождения двойни он упрекал ее в лишнем весе.

— У нас с мамой были подозрения, [что он после родов уйдет]. Я всегда чувствовала, что останусь одна, особенно под конец беременности, — поделилась Юлия.

Пара рассталась в ноябре 2023 года. Со слов Юлии, Иван бросил пить и сейчас планирует идти в армию. Он периодически видится с детьми.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Мы подробно рассказывали о телешоу и жизни Юлии и Ивана после проекта в этой публикации.

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Мама в 16 Телешоу Беременна в 16
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