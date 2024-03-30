Сценарий, избиение на камеру и несостоявшееся замужество. Как сложилась жизнь новосибирской школьницы из шоу «Мама в 16»

Юлия с Иваном познакомились в тату-салоне. Несмотря на разницу в возрасте и интересах, они быстро стали парой, а затем и молодыми родителями двойняшек Источник: «Мама в 16» / YouTube.com











Юлия — девятиклассница из Новосибирска, появившаяся в новом выпуске реалити «Мама в 16». В шоу показали, как она строит отношения со своим парнем Иваном, а затем узнает, что беременна двойней. Пара решает оставить детей, а в финале Иван делает девушке предложение, оставляя зрителей с надеждой на счастливое будущее молодых людей. В реальности же всё оказалось иначе: Юлия и Иван расстались, а двойняшек теперь воспитывает в одиночку сама девушка, которой помогают мать и отчим. Что еще осталось за кадром и как теперь складывается жизнь новосибирцев из телешоу — в этом обзоре.



Ревность к другу, ссоры и предложение руки и сердца

В шоу Юлию представляют, как отличницу, которая тщательно готовится к урокам, а вместо тусовок предпочитает проводить время дома, в компании мамы. Себя девушка называет «ботаником» и признается, что ее порой дразнят одноклассники за ее поведение.



— Не могу со своими сверстниками нормально контактировать, потому что у нас совершенно разные интересы. У них интересы такие, что надо потусить, мальчишки и так далее. Я хочу отучиться, построить свое будущее, чтобы больше ни в чем не нуждаться. Мальчики мне не интересны на данный момент, главное — учеба, потому что мальчика можно найти в любой момент, а вот отучиться будет уже сложновато, когда уже половину школьной программы забудешь, — говорит она на камеру.



Ее мечта — красный диплом и поступление в кулинарный колледж. Всё меняется, когда она знакомится с 23-летним Иваном — тату-мастером, приехавшим в Новосибирск из Читы. Он бывший выпускник детдома, а потому, по его словам, не видел с детства модели семьи и не знает, как строить отношения. Тем не менее молодые люди начинают встречаться, а вскоре Юлия признается маме, что плохо себя чувствует. Та подозревает беременность, заставляет девушку сделать тест, а увидев две полоски, хватается за голову.

Молодые люди пережили несколько крупных ссор во время Юлиной беременности, но все равно сохранили отношения в реалити-шоу Источник: «Мама в 16» / YouTube.com











Втроем (к маме с дочкой присоединяется Иван) они идут на УЗИ, где врач огорошивает их известием: у Юлии будет двойня.



— Как я могу своей дочери сказать, что надо делать аборт? Сейчас никаких мыслей об аборте нет вообще. То есть два ребенка, по-любому мы их сохраняем. Поднимем, воспитаем, вырастим, вообще без проблем. Даже если Ваня куда-то уедет, исчезнет, пропадет — ну как бы это не проблема, — говорит мама девушки.



Юлия и Иван начинают жить вместе в квартире ее родителей (папа девушки умер несколько лет назад), тогда же вспыхивают первые ссоры. Будущая мама недовольна тем, что Иван несерьезно относится к их отношениям и много времени проводит с другом Виктором — они вдвоем приехали из Читы, Иван называет его своим «братом». Парни занимаются паркуром, встречаются на тренировках, а порой вечером уходят выпивать.

Во время одной из ссор Источник: «Мама в 16» / YouTube.com











Юлия предлагает Ивану расписать график встреч с другом, чтобы тот больше времени уделял ей. Но план не срабатывает и в один из вечеров, когда Юлия не дожидается Ивана домой после работы, она идет в общежитие к Виктору и, увидев, что парни пьют пиво, устраивает скандал.

— Что это за бред, Ваня? На меня посмотри! *** (лгун), понял, кто ты? И ты, Витя, *** (зачем) ты его спаиваешь? Ты знаешь, как он: «Попить пиво? Покурить? Да, конечно! Кайф *** (нафиг)!». Руки убрал, посмотрел на меня! Домой можешь вообще не приходить! Я тебе серьезно сейчас говорю, это не на камеру, не на что. Просто собираешь вещи и идешь *** (нафиг) к Вите жить, — кричит девушка, накинувшись на парня с кулаками.



В конце она выливает Ивану пиво на голову и говорит, что хочет с ним расстаться.



Ивану удается помириться с Юлией, он сокращает количество тренировок с другом и после работы больше нигде не задерживается.



— Уверена, Ваня будет лучшим папой на свете, — призналась Юлия, видя изменения в своем парне.



Двойня появилась у девушки раньше срока. С мальчиком нет проблем, а вот девочку отправили на сохранение — забрать ее из роддома у Юлии и Ивана получилось лишь через месяц.

Выпуск заканчивается благополучно Источник: «Мама в 16» / YouTube.com











Завершается выпуск романтично: Иван делает Юлии предложение выйти замуж, та отвечает согласием и отправляется на студию звукозаписи, где парень демонстрирует своей невесте трек, записанный для нее.



— Милые девочки, я сохранила беременность, и я совершенно об этом не жалею, потому что дети — это классно, это круто, это поддержка и опора на всю жизнь. Сейчас я осознаю и понимаю, что если бы я тогда сделала аборт, я бы сейчас очень сильно жалела, потому что я не представляю жизни без них, — говорит Юлия на последних минутах телешоу, обращаясь к зрительницам.



«Я вам скажу так: шоу, сценарий». Что говорят герои выпуска после шоу

Юлия сейчас занимается своими соцсетями: она рада свалившейся популярности и даже завела свой телеграм-канал. За двое суток, прошедших с момента выхода в эфир ее выпуска, на аккаунт девушки в Instagram* подписались почти 59 тысяч человек.



— Осталась одна с двумя детьми в свои 17 лет, — кратко написала она у себя в профиле.



На вопросы о том, почему она не вместе с Иваном, Юлия отвечает уклончиво и говорит, что расскажет все позже, но добавляет, что Иван продолжает видеться с детьми. В телеграм-канале она также рассказала, что у него проблемы с алкоголем, поэтому она так вспылила в выпуске, увидев его выпивающим.

Сейчас ее больше волнует другое: неизвестные создали фейковый аккаунт якобы от ее имени, через который собирают деньги с подписчиков.



Сейчас девушка разбирается с мошенниками. которые стали ей угрожать Источник: kamaeva_22.0 / instagram.com*











29 марта Юлия написала заявление в полицию и выложила фотографию талона. Она рассказала, что с указанного аккаунта ей поступают личные угрозы, поэтому она решила обратиться в полицию.



Девушка проводит много времени с детьми, делится с подписчиками забавными моментами в их взрослении и, судя по всему, изменила мечту: теперь она мечтает о поступлении «на кинолога».



Соцсети Ивана, бывшего парня Юлии, неактивны с мая 2023 года. Там по-прежнему можно найти фото с Юлией, которую он романтично называет «моя жизнь». Последние выложенные публикации — видео с тренировок с другом Виктором и татуировки, которые он сделал своим клиентам.

Иван вместе с Юлией до расставания Источник: ivan.likhanov19 / instagram.com*











Виктор более активно ведет свои соцсети. После выхода серии, в которой он принимал участие, он опубликовал обращение ко всем интересующимся судьбой Юлии и Ивана (мы сохранили оригинальные орфографию и пунктуацию):



— Касаемо каких-либо подробностей или личный моментов главного героя и героини. Не ко мне! Если они посчитают нужным, то сами поведают всё. Также мне не хочется обсуждать их семейную жизнь.

При этом, он добавил, что многие оценили выпуск «по обложке».

— Ну я вам скажу так: шоу, сценарий. Поэтому не говорите ерунды, ведь вы далеки от истины. Я вот даже не хочу читать ту чушь, что насыпана в комментариях. Да и особо нечему удивляться, — написал он.



Критика телепроекта: пропаганда родов несовершеннолетними и прописанные роли

В этом году шоу «Беременна в 16» претерпело ряд изменений. В первую очередь, изменилось название — теперь реалити называется «Мама в 16». Вместе с этим изменения произошли и в поведении героинь, что заметили зрители шоу. Буквально под каждым выпуском они пишут в комментариях, что шоу переключилось на пропаганду ранних родов. В новых выпусках, в отличие от старых, как замечают зрители, героини не задумываются об аборте, а в финале, несмотря на тяжелые обстоятельства своей жизни, произносят мотивирующие речи о необходимости рожать даже при отсутствии поддержки и средств.



Еще одна претензия к «Маме в 16» связана с постановкой: зрители уверены, что истории девушек во многом преувеличены и приукрашены ради просмотров. Например, под выпуском о Юлии из Новосибирска комментаторы усомнились в том, что девушка действительно отличница с примерным поведением и указали на ее ошибки в речи. Если обратиться к ее профилю в Instagram*, можно заметить, что до беременности она много времени проводила с друзьями на вечеринках. Также в публикациях она демонстрирует фото с рэп-концертов, свои татуировки, пирсинг в языке и посвящает ностальгические видео своим посиделкам с друзьями.



Сам телепроект на критику не реагирует. На комментарий пользователя Youtube под выпуском о Юлии («Интересно, как же девочка, которая старается учиться, не гулять и не тратить время впустую, стала героиней «Мама в 16»?) с официального аккаунта реалити ответили: «И такое бывает».

Жительница Новосибирска Белла Кузнецова принимала участие в телепроекте «Пацанки». Мы узнали, чем теперь она занимается.

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