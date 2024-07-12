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Развлечения Стало известно имя джокера алтайского сезона «Последнего героя»

Стало известно имя джокера алтайского сезона «Последнего героя»

Им стала участница серий других шоу, среди которых «Форт Боярд»

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1 комментарий
Быть джокером, сообщает телеканал, сложно, чаще всего они быстро вылетают с проекта

Телеканал ТВ-3 раскрыл имя джокера — игрока, который вступает в игру не с начала проекта. В новой серии алтайского сезона «Последнего героя» (16+) появится еще одна героиня.

Одним из джокеров сезона (всего их будет два) стала Евгения Искандарова, она присоединится к участникам в новой серии, в то время, когда другие претенденты на победу уже знакомы между собой. Ей отведена одна из самых сложных ролей, потому что в шоу уже сложились некоторые коалиции, а новый участник становится чужаком и может быть претендентом на вылет. Спасает джокера одно — обычно им дают иммунитет на первом совете племени, сообщается в паблике «Последний герой» в социальной сети «ВКонтакте».

За всю историю реалити было 9 джокеров. Никто из них никогда не выигрывал. Евгению Искандарову называют сильным игроком, она участвовала в шоу «Новые звезды в Африке» (16+), «Остров героев» (16+), «Сокровища императора» (16+) и «Форт Боярд. Возвращение» (16+). В двух первых она стала победительницей. Евгении 33 года, она актриса.

— Это мое последнее участие! Я вам серьёзно говорю. Здесь Алтай, поэтому помощи не жди. Мне вообще не очень сильно хотелось уезжать из дома, — цитирует телеканал ТВ-3 Евгению.

Съемки алтайского «Последнего героя» на берегу Телецкого озера начались примерно в июне, участники выживают на берегу Телецкого озера, тот, кто продержится дольше, получит 5 миллионов рублей. Сейчас вышли два выпуска в первом в лагерь к участникам пытался пробраться медведь, а во втором — погода мешала претендентам участвовать в испытаниях.

Не обошлось и без скандала, местные жители обвинили съемочную команду в том, что они оставили мусор на природе. Телеканал объяснил, что подобного никто не мог сделать из их сотрудников, более эмоционально отреагировала ведущая шоу Ксения Бородина. Она написала в социальных сетях, что не видела никакие мешки с мусором и посоветовала всем, кто верит в подобные ролики не заниматься этим, а лучше почитать книги или посмотреть кино.

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Последний герой Участник Шоу Претенденты Алтай Телецкое озеро Джокер
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Комментарии
1
Гость
12 июля 2024, 18:09
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Афтары, вам нравится вот так открыто деградировать или тайно помогаете скорейшему краху издания?
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