Создатели «Последнего героя» были поражены Телецким озером — почему они выбрали Алтай для съемок

Цель проекта была — показать великолепие Алтая Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Создатели шоу «Последний герой» объяснили НГС, почему выбрали для съемок именно Алтай. Съемочная группа осталась в восторге от Телецкого озера, а на обвинение местных в том, что они оставили мусор, ответили, что подобного не могло произойти.



— Республика Алтай была выбрана в качестве локации для съёмок первого в истории русского сезона шоу «Последний герой» не случайно. Мы с большим пиететом относимся к природе Алтая, все без исключения члены команды были поражены красотами Телецкого озера и Алтайских гор. Наша цель — показать всё это природное великолепие всей стране в федеральном эфире, — сообщили НГС в пресс-службе телеканала ТВ-3.

На обвинение местных жителей в том, что после команды на берегу остался мусор, в пресс-службе ответили, что не первый раз проводят масштабные съемки. Каждый раз телеканал подходит ответственно, заботится о природе, работает с продакшеном, которому доверяет.

— Мы всегда проводим уборку территории в любом месте, где проходят съёмки. В других странах — мы гости и лицо нашей страны, а уж у себя дома — тем более, это наша родина, наши родные края, которые мы любим, ценим и уважаем, — объяснили в ТВ-3.

Ранее ведущая «Последнего героя» на обвинение отреагировала эмоциональнее, Ксения Бородина написала в социальных сетях, что не видела никакие мешки с мусором и посоветовала всем, кто верит в подобные ролики почитать книги или посмотреть кино.



Съемки шоу начались примерно в июне, потому что тогда Бородина улетела на Алтай. Звезда поселилась в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Позже посмотреть на природе телеведущая привезла и своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, смогла даже встретить медведицу с медвежатами. Были во время жизни на Алтае и мистические моменты, например, Бородина, разглядывая фотографии испугалась, потому что увидела на горе рисунок, напоминающий лицо женщины.