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Развлечения Создатели «Последнего героя» были поражены Телецким озером — почему они выбрали Алтай для съемок

Создатели «Последнего героя» были поражены Телецким озером — почему они выбрали Алтай для съемок

Шоу впервые снимали в России, до этого года выбирали другие страны для выживания

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3 комментария
Цель проекта была — показать великолепие Алтая

Создатели шоу «Последний герой» объяснили НГС, почему выбрали для съемок именно Алтай. Съемочная группа осталась в восторге от Телецкого озера, а на обвинение местных в том, что они оставили мусор, ответили, что подобного не могло произойти.

— Республика Алтай была выбрана в качестве локации для съёмок первого в истории русского сезона шоу «Последний герой» не случайно. Мы с большим пиететом относимся к природе Алтая, все без исключения члены команды были поражены красотами Телецкого озера и Алтайских гор. Наша цель — показать всё это природное великолепие всей стране в федеральном эфире, — сообщили НГС в пресс-службе телеканала ТВ-3.

На обвинение местных жителей в том, что после команды на берегу остался мусор, в пресс-службе ответили, что не первый раз проводят масштабные съемки. Каждый раз телеканал подходит ответственно, заботится о природе, работает с продакшеном, которому доверяет.

— Мы всегда проводим уборку территории в любом месте, где проходят съёмки. В других странах — мы гости и лицо нашей страны, а уж у себя дома — тем более, это наша родина, наши родные края, которые мы любим, ценим и уважаем, — объяснили в ТВ-3.

Ранее ведущая «Последнего героя» на обвинение отреагировала эмоциональнее, Ксения Бородина написала в социальных сетях, что не видела никакие мешки с мусором и посоветовала всем, кто верит в подобные ролики почитать книги или посмотреть кино.

Съемки шоу начались примерно в июне, потому что тогда Бородина улетела на Алтай. Звезда поселилась в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Позже посмотреть на природе телеведущая привезла и своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, смогла даже встретить медведицу с медвежатами. Были во время жизни на Алтае и мистические моменты, например, Бородина, разглядывая фотографии испугалась, потому что увидела на горе рисунок, напоминающий лицо женщины.

Сейчас уже вышли два выпуска «Последнего героя», который снимали на Телецком озере, в первом в лагерь к участникам пытался пробраться медведь, а во втором — погода мешала претендентам участвовать в испытаниях.

ПО ТЕМЕ
Телеканал ТВ-3 Съемки Шоу Последний герой Ксения Бородина
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Комментарии
3
5050
10 июля 2024, 18:47
Вот если бы зимой то это шоу.
Гость
10 июля 2024, 18:33
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Афтары, вам нравится вот так открыто деградировать или тайно помогаете скорейшему краху издания?
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