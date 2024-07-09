«Это всё вранье»: Бородина опровергла слухи о мусоре на Алтае после съемок шоу

Съемки алтайского сезона длились примерно месяц Источник: «Телеканал ТВ-3» / Telegram











Ксения Бородина опровергла информацию о том, что команда шоу «Последний герой» оставила мусор на Алтае после съемок. Ранее в нескольких местных пабликах сообщили, что жительница нашла мешки с отходами, которые оставили участники проекта у реки Бия.



На обвинения в том, что команда замусорила природу, ответила ведущая шоу Ксения Бородина в своих социальных сетях. Звезда написала, что не видела никакие мешки у реки и уверена, что съемочная команда ТВ-3 не оставила бы после себя мусор.

— Часто мы снимали в одних и тех же локациях, никогда никакой грязи я не видела. Любой мусор можно снять и сказать, что это оставила Бородина. Я всегда возмущаюсь, если засоряют лес, губят природу. Поэтому это всё вранье, — ответила на претензию телеведущая.

Бородина посоветовала всем, кто верит в подобные ролики с обвинениями, почитать книги или посмотреть кино.

НГС направил запрос в пресс-службу телеканала ТВ-3 с просьбой уточнить, остался ли мусор после съемок шоу на Алтае.

Ведущая проекта Ксения Бородина улетела в Республику Алтай в начале июня, примерно в это время и начали снимать шоу. Звезда поселилась в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Позже телеведущая привезла на Алтай своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Однажды она разглядывала свои фотографии и испугалась, потому что увидела на горе рисунок, напоминающий лицо женщины.



Сейчас уже вышли два выпуска «Последнего героя», который снимали на Телецком озере, в первом в лагерь к участникам пытался пробраться медведь, а во втором — погода мешала претендентам участвовать в испытаниях.