«Вкус изысканностью не отличается»: что новосибирцы думают о нарядах звезд с престижной кинопремии

Десятки комментариев оставили читатели НГС под материалом, где новосибирский стилист разобрала образы звезд с ковровой дорожки на кинематографической премии «Ника». Мероприятие прошло в начале июля. В комментариях мнения читателей она разбор разделились. Подробнее о том, что думают об этом новосибирцы.
Многие читатели остались довольны разбором образов звезд, который составили стилист и поддержали ее точку зрения.
— Во многом согласна со стилистом, — написала Татьяна53.
— Грамотный разбор, негатива не вызвало, всё по делу, — отметил Гость.
— Мне, кажется, стилист объективна. Многие образы негармоничные, — написал Читатель.
Но есть кто остался не доволен. Некоторые пользователи отметили, что все дело в неудачном ракурсе на фото и плохой работе стилистов.
— Ужасные фотографии, либо специально самые худшие снимки выбирали, либо у фотографов руки не совсем в нужной точке находятся, — отметила ОльгаК.
— Вкус у наших «звездуечек» изысканностью не отличается, а стилисты не далеко от них ушли, — написала Mariella016.
— Надоели эти стилисты. Что хочу, то и ношу. И не нужно навязывать свой вкус никому, — написал Гость.
Наши коллеги из Msk1.ru следили за церемонией награждения в режиме онлайн. Больше информации о номинантах, интересных моментах премии и победителях вы можете прочитать здесь.