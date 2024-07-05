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Развлечения «Вкус изысканностью не отличается»: что новосибирцы думают о нарядах звезд с престижной кинопремии

«Вкус изысканностью не отличается»: что новосибирцы думают о нарядах звезд с престижной кинопремии

Мнения читателей на разбор стилиста разделились

159
1 комментарий
Мероприятие прошло в начале июля

Десятки комментариев оставили читатели НГС под материалом, где новосибирский стилист разобрала образы звезд с ковровой дорожки на кинематографической премии «Ника». Мероприятие прошло в начале июля. В комментариях мнения читателей она разбор разделились. Подробнее о том, что думают об этом новосибирцы.

Многие читатели остались довольны разбором образов звезд, который составили стилист и поддержали ее точку зрения.

— Во многом согласна со стилистом, — написала Татьяна53.

— Грамотный разбор, негатива не вызвало, всё по делу, — отметил Гость.

— Мне, кажется, стилист объективна. Многие образы негармоничные, — написал Читатель.

Но есть кто остался не доволен. Некоторые пользователи отметили, что все дело в неудачном ракурсе на фото и плохой работе стилистов.

— Ужасные фотографии, либо специально самые худшие снимки выбирали, либо у фотографов руки не совсем в нужной точке находятся, — отметила ОльгаК.

— Вкус у наших «звездуечек» изысканностью не отличается, а стилисты не далеко от них ушли, — написала Mariella016.

— Надоели эти стилисты. Что хочу, то и ношу. И не нужно навязывать свой вкус никому, — написал Гость.

Наши коллеги из Msk1.ru следили за церемонией награждения в режиме онлайн. Больше информации о номинантах, интересных моментах премии и победителях вы можете прочитать здесь.

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Комментарии
1
Гость
5 июля 2024, 18:04
Это не новость, а продолжение парада бульварщины и дешёвки 👎🤮
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