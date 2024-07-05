«Кто понаглее, пропихивал детей к сцене»: автограф-сессия 14-летней Миланы Хаметовой в Новосибирске обросла скандалом

Дети толкались и ругались в очереди Источник: читательница НГС Юлия











Поклонники творчества 14-летней блогерши Миланы Хаметовой остались недовольны ее автограф-сессией, котораая состоялась накануне в ТРЦ «Аура». Во время мероприятия ее участники устроили давку, ссорились и падали в обморок. О происходящем НГС рассказала читательница Юлия, которая привела на мероприятие свою племянницу.



В ТРЦ «Аура» прошли предпоказ фильма и автограф-сессия с участием блогера Миланы Ахметовой. Читательница НГС Юлия привела на мероприятие свою племянницу, и осталась в ужасе от организации.



— Это было ужасно! Организации ноль! Заранее узнавала, как и что будет. В итоге толпа, толкучка, давили детей! Написала заявления во все инстанции за нарушение правил безопасности. Моя племянница давно хотела увидеть Милану Хаметову. Я заранее купила билеты в кинотеатр. Племяшка весь день готовилась ко встрече. У племяшки кружится голова, я за это переживала и заранее уточнила дважды у организаторов «Ауры», как все будет проходить. Они заверяли, что все пойдет по порядку, купившие билеты будут в приоритете и обязательно получат фото и автографы, — рассказала Юлия.

Многие дети плакали из-за того, что не смогли получить автограф блогера Источник: читательница НГС Юлия

Юлия с племянницей приехали в ТРЦ «Аура» за час до начала автограф-сессии. На месте было относительно немного людей. Первое, что возмутило Юлию, что никого не досматривали. После приезда Миланы народу прибавилось. Организаторы объявили, где будет автограф-сессия.



— Кто понаглее и посильнее, пропихивал своих детей к сцене, подростки без родителей творили жесть. Организаторы никак не реагировали до тех пор, пока люди не начали возмущаться, кричать. Организаторы стали требовать сделать шаг назад. Началась дикая давка, наступали на ноги, толкали детей. Блогер же начала угрожать, что уйдет, — вспоминает сибирячка



За минуту до начала сеанса Юлия с племянницей также оставались в самом конце очереди за автографами. Кондиционеры работали, но духота была из-за толпы. На предпоказе тоже, по ее словам, была давка.



— Несколько детей упали в обморок, а сколько детей рыдало. Охранники были в шоке, говорили, что такое впервые. Организаторы «Ауры» не извинялись. Они скорее издевались. Подростки скакали по залу. Только отрицательные эмоции и полное разочарование. Разочарование в Милане и ее отношении к фанатам. «Аура» просто наплевала на детей.



Корреспондент НГС не смогла оперативно связаться с представителями ТРЦ «Аура», организаторами концерта и директором Миланы Хаметовой. Мы направили везде запросы, ответы опубликуем позже.



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