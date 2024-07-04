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Происшествия «Если вы будете толпиться, я уйду»: в новосибирском ТЦ началась давка на встрече с блогером Миланой Хаметовой

«Если вы будете толпиться, я уйду»: в новосибирском ТЦ началась давка на встрече с блогером Миланой Хаметовой

На автограф-сессии пришли сотни человек

2 401
16 комментариев
Новосибирск она приехала чтобы представить новый фильм

Сотни человек пришли в ТЦ «Аура», чтобы встретиться с блогером и певицей 14-летней звездой Миланой Хаметовой. Во время встречи со звездой в фойе началась давка.

— Ребята, послушайте меня внимательно. Если вы будете толпиться, я буду вынуждена уйти, — заявила со сцены Милана.

Как сообщила Хаметова со сцены, в Новосибирск она приехала, чтобы представить новый фильм «Не одна дома», в котором она снялась вместе с блогером и певцом Давидом Манукяном (DAVA).

Милана Хаметова стала популярна благодаря видео в TikTok, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Милана Хаметова — блогер, певица, модель, самая юная представительница списка номинантов Forbes.

В 2023 году Милана получила статуэтку в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk. Девочка побывала в роли ведущей на телеканале МУЗ-ТВ — юная сибирячка представила десятку лучших клипов недели в спецвыпуске хит-парад «МУЗ-ТВ чарт».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Милана Хаметова Новосибирск Давка
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Комментарии
18
Дед Митрич
4 июля 2024, 19:40
Девочка уже начинает звездиться.
Звезда2023
4 июля 2024, 19:56
Герои нашего времени… Хоспадиии
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