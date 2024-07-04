«Если вы будете толпиться, я уйду»: в новосибирском ТЦ началась давка на встрече с блогером Миланой Хаметовой

Новосибирск она приехала чтобы представить новый фильм Источник: milana_khametova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Сотни человек пришли в ТЦ «Аура», чтобы встретиться с блогером и певицей 14-летней звездой Миланой Хаметовой. Во время встречи со звездой в фойе началась давка.



— Ребята, послушайте меня внимательно. Если вы будете толпиться, я буду вынуждена уйти, — заявила со сцены Милана.



Как сообщила Хаметова со сцены, в Новосибирск она приехала, чтобы представить новый фильм «Не одна дома», в котором она снялась вместе с блогером и певцом Давидом Манукяном (DAVA).

Источник: телеграм-канал Милана Хаметова

Милана Хаметова стала популярна благодаря видео в TikTok, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Милана Хаметова — блогер, певица, модель, самая юная представительница списка номинантов Forbes.



В 2023 году Милана получила статуэтку в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk. Девочка побывала в роли ведущей на телеканале МУЗ-ТВ — юная сибирячка представила десятку лучших клипов недели в спецвыпуске хит-парад «МУЗ-ТВ чарт».

