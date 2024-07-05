Что делать, если вы нашли у могилы шерсть и монеты: сибирская ведьма объяснила, как избавиться от магического подклада

Подклады нельзя брать голыми руками Источник: Елена Голунова / YouTube.com











Новосибирская ведьма Елена Голунова, объяснила, что делать, если вы нашли подклад возле могилы. Также финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» отметила, что покойные родные могут помочь избавиться от негативного влияния черной магии.



— Пришли на могилку к родственникам, а там всякая дрянь в виде подкладов: яйца, шерсть, монеты и так далее. Ни в коем случае не выбрасываем ничего и не сжигаем. Надеваете перчатки, всё складываете в пакетик и прикопали. Закапываете не по могилам, а на нейтральной территории, — рассказала Голунова.



Также ведьма объяснила, что делать, если вы взяли подклад голыми руками. По словам ясновидящей, помочь в этом может ваш родной человек, ушедший из жизни.



— Той рукой, которой вы взяли этот подклад, кладете ее на голову ушедшего из жизни (имеется в виду изголовье могилы — Прим. ред.), подержали минут пять — на ножки, минут пять подержали и обратно вернулись на голову. После этого берете обыкновенную воду и обмываете руку также троекратно: голова — ноги — голова. Ваш ушедший из жизни всё аннулирует, — объяснила ведьма.

