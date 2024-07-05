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Развлечения Что делать, если вы нашли у могилы шерсть и монеты: сибирская ведьма объяснила, как избавиться от магического подклада

Что делать, если вы нашли у могилы шерсть и монеты: сибирская ведьма объяснила, как избавиться от магического подклада

По словам экстрасенса, можно обратиться к помощи покойного

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11 комментариев
Подклады нельзя брать голыми руками

Новосибирская ведьма Елена Голунова, объяснила, что делать, если вы нашли подклад возле могилы. Также финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» отметила, что покойные родные могут помочь избавиться от негативного влияния черной магии.

— Пришли на могилку к родственникам, а там всякая дрянь в виде подкладов: яйца, шерсть, монеты и так далее. Ни в коем случае не выбрасываем ничего и не сжигаем. Надеваете перчатки, всё складываете в пакетик и прикопали. Закапываете не по могилам, а на нейтральной территории, — рассказала Голунова.

Также ведьма объяснила, что делать, если вы взяли подклад голыми руками. По словам ясновидящей, помочь в этом может ваш родной человек, ушедший из жизни.

— Той рукой, которой вы взяли этот подклад, кладете ее на голову ушедшего из жизни (имеется в виду изголовье могилы — Прим. ред.), подержали минут пять — на ножки, минут пять подержали и обратно вернулись на голову. После этого берете обыкновенную воду и обмываете руку также троекратно: голова — ноги — голова. Ваш ушедший из жизни всё аннулирует, — объяснила ведьма.

Ранее Елена Глунова рассказала об опасности приворотов и о страшных случаях из собственной практики.

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Комментарии
12
Фродо Бэггинс
5 июля 2024, 06:04
мракобесие
Гость
5 июля 2024, 06:36
Павел, ну, вы же мужчина! Ладно бы девочки публиковали всякую ересь, но вы-то!..
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