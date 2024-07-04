Вне зоны доступа: тысячи новосибирцев собрались на концерте группы «Город 312» — видео с выступления

В Новосибирске вечером 4 июля на Михайловской набережной состоялся концерт группы «Город 312». Как рассказал читатель НГС Михаил, посмотреть выступление звезд пришли тысячи человек.
— Концерт прошел замечательно. На набережной яблоку негде упасть. Атмосфера крутая. Самое интересное, что на концерте были как молодые, так и более взрослые зрители, — рассказал мужчина.
В этот вечер группа исполнила такие хиты, как: «Вне зоны доступа», «Фонари» и другие свои известные композиции. Как отметил сибиряк, многие зрители подпевали певице на протяжении всего выступления.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
В конце июня Новосибирск отметил свой 131-й день рождения. В день города прошли массовые гуляния, а закончились они выступлениями звезд. Вечером на разных площадках города для сибиряков пели «Пицца», Kamazz и Ирина Салтыкова.