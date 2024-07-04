Вне зоны доступа: тысячи новосибирцев собрались на концерте группы «Город 312» — видео с выступления

Концерт прошел на Михайловской набережной Источник: alexandr_kravits / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











В Новосибирске вечером 4 июля на Михайловской набережной состоялся концерт группы «Город 312». Как рассказал читатель НГС Михаил, посмотреть выступление звезд пришли тысячи человек.



— Концерт прошел замечательно. На набережной яблоку негде упасть. Атмосфера крутая. Самое интересное, что на концерте были как молодые, так и более взрослые зрители, — рассказал мужчина.

Источник: alexandr_kravits / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

В этот вечер группа исполнила такие хиты, как: «Вне зоны доступа», «Фонари» и другие свои известные композиции. Как отметил сибиряк, многие зрители подпевали певице на протяжении всего выступления.



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