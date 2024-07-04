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Развлечения Вне зоны доступа: тысячи новосибирцев собрались на концерте группы «Город 312» — видео с выступления

Вне зоны доступа: тысячи новосибирцев собрались на концерте группы «Город 312» — видео с выступления

На выступление пришли зрители разного возраста

869
20 комментариев
Концерт прошел на Михайловской набережной

В Новосибирске вечером 4 июля на Михайловской набережной состоялся концерт группы «Город 312». Как рассказал читатель НГС Михаил, посмотреть выступление звезд пришли тысячи человек.

— Концерт прошел замечательно. На набережной яблоку негде упасть. Атмосфера крутая. Самое интересное, что на концерте были как молодые, так и более взрослые зрители, — рассказал мужчина.

В этот вечер группа исполнила такие хиты, как: «Вне зоны доступа», «Фонари» и другие свои известные композиции. Как отметил сибиряк, многие зрители подпевали певице на протяжении всего выступления.

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В конце июня Новосибирск отметил свой 131-й день рождения. В день города прошли массовые гуляния, а закончились они выступлениями звезд. Вечером на разных площадках города для сибиряков пели «Пицца», Kamazz и Ирина Салтыкова.

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Концерт Город 312 Новосибирск
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Комментарии
20
Алёна Свистоплясова
4 июля 2024, 23:46
А может Город 312 знает в какой зоне доступа находятся «чешуйки» с крыши оперного театра? А то пропали на реставрацию и должны были как полгода вернуться на место
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
4 июля 2024, 23:49
В принципе, ноги у бабы свежо выглядят. Не надо грязи, не будем думать, что компрессионные колготки.
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