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Город Расстроенный KAMAZZ, «Пицца» с хором и Салтыкова с нестареющим хитом: короткое видео со второго Дня города

Расстроенный KAMAZZ, «Пицца» с хором и Салтыкова с нестареющим хитом: короткое видео со второго Дня города

30 июня новосибирцев вновь ждала насыщенная программа концертная программа и заторы после нее

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11 комментариев
Концерты на набережной и в парке «Арена» собрали тысячи зрителей

Вторая часть празднования Дня города в Новосибирске прошла 30 июня на основных локациях: Михайловская набережная, парк «Арена», Центральный пар и фуд-корт на улице Ленина.

Новосибирцы продолжали отмечать день рождения родного города с не меньшим задором, чем 29 июня. Тысячи людей собрались на набережной в ожидании выхода группы «Пицца». Коллектив подготовил сюрприз для своих поклонников и исполнил несколько песен вместе с хором. Зрители также с удовольствием подпевали.

Новосибирцы пели песни хором, а после концерта пытались пробиться к общественному транспорту.

Хедлайнером концертной программы в парке «Арена» стал исполнитель Kamazz. Его также ждали, однако певец время от времени жаловался на проблемы со звуком. В какой-то момент и вовсе пообещал уйти со сцены, если сбои повторятся. И это случилось. Kamazz бросил микрофон на диджейский пульт прямо во время исполнения одной из песен и ушел со сцены без лишних слов.

Зрители подхватили слова, зажгли фонарики на смартфонах и поддержали расстроенного гостя. В конце концов он вернулся и завершил концерт благодарностью поклонникам. Кульминацией праздника на левом берегу стало яркое фаер-шоу.

В Центральном парке королевой площадки была Ирина Салтыкова. Певица призналась, что уже 7 лет не исполняла новых песен, но недавно у нее появилась новая композиция, которую она презентовала новосибирцам. Разумеется, не обошлось без нетленки «Голубые глазки».

После окончания концертов зрители стали выбираться с площадок. Особенно сложно это было сделать на набережной. Там образовались огромные заторы на входе в метро, а на остановках наземного транспорта собрались большие очереди. Впрочем, как и всегда.

Ранее мы рассказывали, как прошло празднование Дня города 29 июня.

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День города Новосибирск Михайловская набережная Центральный парк
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Комментарии
11
Гость
1 июля 2024, 15:08
Люди - ну излагайте по русски.Певый День города были уще при Индинке..
Гость
1 июля 2024, 15:17
На набережной было ужасно. Я поехал туда с маленьким сыном и сильно пожалел. Какие-то страшные люди собрались вместе в большом количестве. У них была ужасная одежда, страшная раскраска, невеселые и напряженные лица. Жуткая компания! Почему день города превращаются в буйство для таких лиц?! Почему не могли пригласить разные коллективы? Например, "Инсулу Магику", скрипачей, оперных певцов? Думаю, в этом случае стала бы очевидной неуместность нахождения на набережной собравшейся публики. Я жалею, что мы туда приехали, но очень, что уехали рано. Помню, когда я присутствовал на праздновании дня города на пл. Ленина. Запомнил тучи пыли от ног расходившейся публики и притаившиеся в прилегающих улицах поливальные и мусорные машины. Тучи пыли и хруст бутылок под ногами.
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