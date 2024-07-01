Расстроенный KAMAZZ, «Пицца» с хором и Салтыкова с нестареющим хитом: короткое видео со второго Дня города

Концерты на набережной и в парке «Арена» собрали тысячи зрителей Источник: Александр Ощепков











Вторая часть празднования Дня города в Новосибирске прошла 30 июня на основных локациях: Михайловская набережная, парк «Арена», Центральный пар и фуд-корт на улице Ленина.

Новосибирцы продолжали отмечать день рождения родного города с не меньшим задором, чем 29 июня. Тысячи людей собрались на набережной в ожидании выхода группы «Пицца». Коллектив подготовил сюрприз для своих поклонников и исполнил несколько песен вместе с хором. Зрители также с удовольствием подпевали.

Новосибирцы пели песни хором, а после концерта пытались пробиться к общественному транспорту. Источник: NGS.RU

Хедлайнером концертной программы в парке «Арена» стал исполнитель Kamazz. Его также ждали, однако певец время от времени жаловался на проблемы со звуком. В какой-то момент и вовсе пообещал уйти со сцены, если сбои повторятся. И это случилось. Kamazz бросил микрофон на диджейский пульт прямо во время исполнения одной из песен и ушел со сцены без лишних слов.



Зрители подхватили слова, зажгли фонарики на смартфонах и поддержали расстроенного гостя. В конце концов он вернулся и завершил концерт благодарностью поклонникам. Кульминацией праздника на левом берегу стало яркое фаер-шоу.



В Центральном парке королевой площадки была Ирина Салтыкова. Певица призналась, что уже 7 лет не исполняла новых песен, но недавно у нее появилась новая композиция, которую она презентовала новосибирцам. Разумеется, не обошлось без нетленки «Голубые глазки».



После окончания концертов зрители стали выбираться с площадок. Особенно сложно это было сделать на набережной. Там образовались огромные заторы на входе в метро, а на остановках наземного транспорта собрались большие очереди. Впрочем, как и всегда.



Ранее мы рассказывали, как прошло празднование Дня города 29 июня.