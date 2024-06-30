Парад судов, боулинг матрешками и скоростные классики: как проходит День города в Новосибирске — онлайн-трансляция

В Новосибирске сегодня, 30 июня, празднуют 131-летие города. В городе запланированы события во всех парках и музеях города. Основными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена». Корреспонденты НГС поехали в разные части города, чтобы узнать, как проходит День города. Следите за событиями в нашем онлайне и присылайте свои фото, видео и поздравления.