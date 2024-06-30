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Развлечения День города 2024 года онлайн-трансляция Парад судов, боулинг матрешками и скоростные классики: как проходит День города в Новосибирске — онлайн-трансляция

Парад судов, боулинг матрешками и скоростные классики: как проходит День города в Новосибирске — онлайн-трансляция

Сегодня будут выступать группа «Пицца» и Ирина Салтыкова

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В Новосибирске сегодня, 30 июня, празднуют 131-летие города. В городе запланированы события во всех парках и музеях города. Основными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена». Корреспонденты НГС поехали в разные части города, чтобы узнать, как проходит День города. Следите за событиями в нашем онлайне и присылайте свои фото, видео и поздравления.

Елизавета Шаталова

К зрителям вышли аниматоры в разных костюмах, в том числе в символах города. Тут и новосибирские конфеты, и соболи, и, почему-то, Angry Birds.

Елизавета Шаталова

Одним из ярких событий стал парад судов, который прошел на Оби. Несколько кораблей проплыли мимо набережной пот патриотическую музыку.

Елизавета Шаталова

В Семейном парке на Михайловской набережной придумали необычные развлечения. Если вы давно хотели поиграть в боулинг матрешками или в скоростные классики, то вам туда!

Елизавета Шаталова

Официальное открытие Дня города прошло сегодня в 12:00 на Михайловской набережной. Первыми к зрителям вышел оркестр.

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