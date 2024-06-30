Жара, песни хором и концерт певца МУККА: одновременное празднование Дня молодежи и Дня города в коротком видео

Первый день празднования 131-ой годовщины со дня основания Новосибирска проходило масштабно. Вместе с ним отмечали и День молодежи. Основными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена». Для зрителей были организованы выступления акробатов и команд по чир-спорту, рок-фестиваль и много другое.
В парке «Арена» проходила встреча и автограф-сессия с актером Александром Сетейкиным — исполнителем роли Дмитрия Дубина в фильме «Майор Гром. Игра».
На сцене Михайловской набережной выступали группы «АнимациЯ», «SAHALIN», кавер-бэнд «Айвазовский оркестра», «Радионервы» и «Once Day». Хедлайнером концерта на набережной стал исполнитель МУККА, которого ждали тысячи поклонников.
Его выступление стало кульминацией праздника. После того как зрители вместе с МУККА спели главные хиты, все стали расходиться. Традиционно, в сторону метро двинулась огромная толпа. Однако, несмотря на жаркий день и огромное количество народу, на платформе Речного вокзала было вполне спокойной. Давки не случилось.
Сегодня, 30 июня, второй день мероприятий, посвященных Дню города. Зрителей ждут выступления группы «Пицца», Ирины Салтыковой и фаер-шоу. Праздник будет проходить во всех парках и музеях.
Ранее мы рассказывали как в парке «Арена» проходил фестиваль «Блогеры России».