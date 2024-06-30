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Развлечения Жара, песни хором и концерт певца МУККА: одновременное празднование Дня молодежи и Дня города в коротком видео

Жара, песни хором и концерт певца МУККА: одновременное празднование Дня молодежи и Дня города в коротком видео

Тысячи Новосибирцев собрались на набережной и в парке «Арена»

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3 комментария
В этом году программа Дня города включает два дня — 29 и 30 июня.

Первый день празднования 131-ой годовщины со дня основания Новосибирска проходило масштабно. Вместе с ним отмечали и День молодежи. Основными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена». Для зрителей были организованы выступления акробатов и команд по чир-спорту, рок-фестиваль и много другое.

В парке «Арена» проходила встреча и автограф-сессия с актером Александром Сетейкиным — исполнителем роли Дмитрия Дубина в фильме «Майор Гром. Игра».

29 июня тысячи новосибирцев отмечали День города на Михайловской набережной и в парке «Арена»

На сцене Михайловской набережной выступали группы «АнимациЯ», «SAHALIN», кавер-бэнд «Айвазовский оркестра», «Радионервы» и «Once Day». Хедлайнером концерта на набережной стал исполнитель МУККА, которого ждали тысячи поклонников.

Его выступление стало кульминацией праздника. После того как зрители вместе с МУККА спели главные хиты, все стали расходиться. Традиционно, в сторону метро двинулась огромная толпа. Однако, несмотря на жаркий день и огромное количество народу, на платформе Речного вокзала было вполне спокойной. Давки не случилось.

Сегодня, 30 июня, второй день мероприятий, посвященных Дню города. Зрителей ждут выступления группы «Пицца», Ирины Салтыковой и фаер-шоу. Праздник будет проходить во всех парках и музеях.

Ранее мы рассказывали как в парке «Арена» проходил фестиваль «Блогеры России».

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Комментарии
3
styil
30 июня 2024, 13:51
такой праздник, что аж на два дня растянули? да где ж новосибирцы так упойно работают, что приходится так убойно отдыхать?
267039456
30 июня 2024, 14:14
Вчера одно пишут сегодня другое, так всё-таки МУККА это певец или трусы? Впрочем, грани между этим сейчас так стёрты .
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