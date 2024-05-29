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Развлечения тест Быстрый психологический тест: выберите одну картинку из девяти и узнайте, что вы за человек такой

Быстрый психологический тест: выберите одну картинку из девяти и узнайте, что вы за человек такой

Думаете, мы не угадаем ваш тип личности?

3 956
19 комментариев
Как думаете, эта девушка выбрала вторую или пятую картинку?

Узнать свой психологический портрет очень просто: нужно всего-то пару часов поговорить с психологом или пройти в интернете тест из 200–300 вопросов. Ну а для самых нетерпеливых есть гораздо более быстрый способ. Психологи из проекта Psi-Technology считают, что тип личности человека можно определить по изображениям, которые он сочтет наиболее привлекательными. Как раз девять таких есть в этом тесте. На первый взгляд, это просто абстракции, набросанные небрежной рукой, но за каждой картинкой скрывается толкование, которое может многое рассказать о характере выбравшего ее человека. Проверим?

ТЕСТ
1 / 1
Какая из этих картинок кажется вам самой красивой?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

О характере человека можно узнать не только по тестам с картинками. Например, ваш психологический портрет отлично выдает поза, в которой вы спите. А по тому, какой наклон у вашего почерка, можно определить, умеете ли вы владеть своими эмоциями.

ПО ТЕМЕ
Тест Психология Психологический портрет Характер Личностные качества
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