Быстрый психологический тест: выберите одну картинку из девяти и узнайте, что вы за человек такой

Узнать свой психологический портрет очень просто: нужно всего-то пару часов поговорить с психологом или пройти в интернете тест из 200–300 вопросов. Ну а для самых нетерпеливых есть гораздо более быстрый способ. Психологи из проекта Psi-Technology считают, что тип личности человека можно определить по изображениям, которые он сочтет наиболее привлекательными. Как раз девять таких есть в этом тесте. На первый взгляд, это просто абстракции, набросанные небрежной рукой, но за каждой картинкой скрывается толкование, которое может многое рассказать о характере выбравшего ее человека. Проверим?
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О характере человека можно узнать не только по тестам с картинками. Например, ваш психологический портрет отлично выдает поза, в которой вы спите. А по тому, какой наклон у вашего почерка, можно определить, умеете ли вы владеть своими эмоциями.