Мама может носить Louis Vuitton, ребенок — обойдется. Чему еще новосибирцев учили коллеги звездного Марка Бартона и он сам

Гости на конференции ощутили особую атмосферу Источник: Алина Скитович











На прошлой неделе в Новосибирске собрались известные и раскрученные психологи: 4 важных спикера приехали в центр культуры и отдыха «Победа». 18 апреля конференцию организовал коллектив проекта PSYCHOLOGIES, входящий в Shkulev Media Holding. Эксперты учили управляться со своим сознанием, строить семью и правильно воспитывать детей. О том, как прошел вечер, на котором выступал звездный Марк Бартон, чего ждали от мероприятия зрители и какой была атмосфера в зале — читайте в материале НГС.



«Своя тусовочка»

Гости начали стягиваться к 17 часам. Все нарядные и при параде. Известные новосибирские блогеры — с ярким макияжем и необычными прическами позировали фотографам и создавали непринужденную атмосферу. Рядом вели беседы психологи и коучи. Некоторые прилетели специально на конференцию из других сибирских городов. Некоторые участники конференции признались: событие ждали и долго.

— Мы пришли сюда как блогеры, как лидеры мнений. У нас основная задача — для нашей аудитории осветить, что здесь будет происходить. Для дорогих подписчиков стараемся, в том числе. Ну, я, конечно, пришла на Марка Бартона, в том числе, посмотреть, потому что давно подписана на него, давно наблюдаю, и интересно именно этого человека понаблюдать в моменте — какая от него исходит энергетика, какая харизма — правда или неправда, какой он через экран передается. Буду следить за Марком, — отметила Ксения Каманова, основательница новосибирского сообщества блогеров-лидеров мнений «Фэшн группировка».

На мероприятия Ксения Каманова облачилась в ярко-красный брючный костюм Источник: Алина Скитович











Подруги Виктория и Надежда пришли на конференцию по приглашению. На такие мероприятия девушки ходят избирательно и не часто.



— Я хожу очень избирательно, потому что у меня ребенок, ему 6 месяцев. Но когда я увидела в журнале, что психологи приезжают в Новосибирск, очень обрадовалась. Как увидела информацию про конференцию, сразу захотела, — отметила Виктория.



Надежда впервые пришла на такого рода мероприятие. Девушку заинтересовала тема. Кроме того, она какое-то время занималась у Анны Бабич, которая выступила одним из спикеров на конференции.

— Очень приятно и интересно ее послушать, поэтому, как только я увидела и Вика предоставила возможность сходить с ней, я сразу сказала, что мне это надо, — говорит Надежда.

И Виктория, и Надежда уверены: в современном обществе очень сложно справится со всеми невзгодами и неприятностями без помощи психологов Источник: Алина Скитович











Сибирячки уверены, что такие мероприятия помогают настроится на нужный лад.



— Мы сейчас живем в такое время, когда очень много всего, и понятно, что перегружены люди информацией. Мне кажется, что я прокачена, но все равно жду ценных мыслей для себя, которые запишу в блокнотик. У меня нет завышенных ожиданий или заниженных. Кроме того, мне нравится, что здесь какая-то тусовка, я чувствую, что это — своя тусовочка, — поделилась первыми впечатлениями Виктория.

Ольга Платонова, самая эпатажная женщина Сибири пришла без мужа, но с пантерой Валерой Источник: Алина Скитович











Надежда призналась: она ожидает, что на конференции раскроют тему со стороны нейробиологии.



— Это было бы очень интересно — разобраться, как работает мозг сейчас, как он работал раньше и как будет работать в будущем. Также интересно послушать мысли, как себя вести, как жить со всем тем счастьем, которое нас окружает сейчас, — заметила девушка.



Атмосфера в зале

Первым выступал Владимир Дашевский, психотерапевт, сексотерапевт, бизнес-тренер, телеведущий и автор книги «Цветы эгоизма».



— Мне он очень нравится, я его только из всех и знаю — по телевизору видела, — улыбнулась мне девушка на входе.

Зрители не стеснялись задавать вопросы спикерам Источник: Алина Скитович











Владимир беседовал с аудиторией на тему эгоцентричного и альтруистичного начала в человеке. Также эту тему он объяснял на примере современного общества через призму социальных сетей. Вместе с залом спикер пришел к выводу, что эгоизм, как и альтруизм — дело хорошее, когда есть баланс и все в меру.

Дашевский объявил, что подарит книгу самый классный вопрос. Пытались многие, но подарок достался гостье Кристине, которая поинтересовалась, с какими «цветами» считается «идеальный букет эгоиста», так как, помимо всем известного нарцисса, существует еще масса версий эгоизма.

Владимир подарил участнице книгу за хороший вопрос Источник: Алина Скитович











Затем на сцену вышла Елена Лаштабега в шикарном платье — нейропсихолог, клинический психолог и мать троих детей. Профиль Елены — именно детская психология, поэтому участники конференции буквально завалили ее вопросами о воспитании детей. Самым забавным и действенным советом Елены на вопрос о том, что делать, если для ребенка делаешь все, а он ничего не хочет и не ценит, стал совет сделать его бомжом.

Елену засыпали цветами и вопросами Источник: Алина Скитович











— Нужно создать ему условия, при которых будет дефицит всего. Разнообразной еды (не буквально, чтоб он голодал, а из серии исключить «первое, второе, третье», по части брендовых вещей. Мой совет: если вы, родители, имеете достаток, постарайтесь как можно дольше не говорить об этом детям. При этом, родителям себя ограничивать не стоит — мама в такой ситуации может прекрасно носить Louis Vuitton, — улыбнулась эксперт.



Дамам в зале такое утверждение понравилось, они радостно и одобрительно кивали и хлопали — кому не понравится, когда психолог отражает мысли, которые сходятся с твоими?

Людей волновала тема воспитания детей Источник: Алина Скитович











Мужчин в зале было гораздо меньше, но они тоже включались в диалоги, правда, вопросов почти не задавали.

Анна Бабич учила новосибирцев отпускать мысли Источник: Алина Скитович











Когда на сцену вышла психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич, люди максимально раскрепостились. Смеялись, не стеснялись задавать вопросы, шутили. Анна учила гостей не считать свои мысли истиной в единственной инстанции и не «спутываться с ними». Затем коуч провела тренинг: что делать, когда мыслей слишком много и они не дают покоя (а по словам спикера, в день к человеку приходит около 6 тысяч мыслей). Анна предложила отпускать их подобно листве, уплывающей вдоль реки — она провела сеанс медтации. Несмотря на поздний час и долгий семинар участники после медитации расслабились.



— Не уснуть бы во время сеанса медитации по отпусканию мыслей, — смеялись в зале.



Завершился вечер выступлением Марка Бартона, психолога, психотерапевта, гипнотерапевта. Его многие ждали. Брутальный спикер сразу же заявил о том, что не намерен придерживаться жестких рамок заявленной в конференции теме, и пустился в рассуждения о взаимоотношениях женщин и мужчин, о том, как по-разному устроена психика во время споров и диалогов у людей разного пола, и почему противоположенный пол друг друга часто не понимает. Спикер объяснил это переменами в современном обществе: классы, чины, национальности смешиваются, и у людей нет представления, как им жить.

Выступление Бартона ждали многие Источник: Алина Скитович











— Муж с работы когда приходит, он устал и хочет есть. А она к нему со своей мотивацией: «У тебя получится, милый, я верю в тебя». Дай поесть человеку, а оптом будет мотивация, — смешил гостей коуч.



Бартон давал советы аудитории. Например, он настаивает, что нет смысла дружиться с бывшими девушками и парнями дружить. А если женщина хочет выйти замуж, ей нужно перестать общаться с десятками мужчин-друзей, ибо они крадут сексуальную энергетику дамы. В целом, Бартон вызвал бурю позитивных эмоций у уставших гостей — зал от души и до боли в животе смеялся и общался со спикером.



Не обошлось на вечере без перформанса от самой эпатажной женщины Сибири, известной как сибирская Круэлла. Ольга Платонова вышла в спортивном костюме и мотоциклетном шлеме розового цвета в виде котика и предложила Бартону встать в планку. Спикер отказался, а Круэлла все равно встала, и стояла так минут 5. Бартон и гости в это время продолжили дискуссию.

Ольга Платонова решила удивить психолога планкой Источник: Алина Скитович











Под занавес всех позабавила многодетная мать, которая спустилась с самого верхнего ряда и поинтересовалась, почему «мужики бегут от нее, когда узнают о трех детях». Марк рекомендовал ей не рассказывать о детях в неподходящий момент и самой воспринимать их не как балласт, а как радость и счастье.

— Я с вами постояла рядом, и мне прям сразу мужчину захотелось, — призналась на эмоциях многодетная мать после совместных фото с психологом.

Мать троих детей жаловалась коучу, что не может построить личное счастье — мужчины узнают о детях и сбегают Источник: Алина Скитович











Вечер закончился на радостной ноте, хотя гости с удовольствием бы подискутировали со спикерами еще — после 5 часов конференции в живой и неформальной обстановке зрители признались, что не устали. Некоторые отметили, что не планировали сидеть до победного, но их что-то будто держало.

Под конец вечера люди развеселились Источник: Алина Скитович











Гости с осознанием дела проанализировали мероприятие.

— Мне не хватило каких-то личных практик, чтобы спикер дал задание каждому, и каждый человек индивидуально прорабатывал бы свою какую-то личную проблему. Где-то из-за дефицита времени ответы на вопросы были смазанными. Но формат мероприятия очень интересный, и очень интересные темы подняли. Но еще бы отметил, что для меня был странным контингент — пришли люди, для которых темы были близки и актуальны. Им хотелось какого-то взаимодействия, отдачи. И пришли блогеры, для которых это больше смех и шутки. Думаю, на таких мероприятиях нужно разграничивать аудиторию. Но в целом, интересно, — отметил участник конференции Игорь.

В конце гости могли пообщаться с любимыми спикерами Источник: Алина Скитович











Ранее НГС писал о том, что Shkulev Media Holding приобрел долю в сервисе психологических услуг. На принятие решения о сделке ушло меньше месяца.