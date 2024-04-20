Какие люди в Голливуде! Как российские звезды пытались покорить Запад, но облажались

Чтобы стать успешным в Голливуде, мало быть талантливым: нужно еще выдержать огромную конкуренцию Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Мечта многих артистов — уехать покорять Голливуд. Фабрика грез манит музыкантов и актеров своими безграничными возможностями. Однако закрепиться и стать успешным в Америке удается лишь единицам. Об этом не понаслышке знают многие российские звезды, которые не смогли построить карьеру в США, несмотря на все старания.



Жанна Агузарова



В Советском Союзе она была известна, прежде всего, как вокалистка группы «Браво». Песни «Желтые ботинки» и «Старый отель» сделали Агузарову знаменитой на всю страну, но Жанна хотела большего: ей не давала покоя слава Мадонны. В итоге вокалистка, полная амбиций, поехала в Штаты со своим тогдашним спутником Николаем Полтораниным, тоже музыкантом.



Первым городом, где они поселились, стал Сан-Франциско. На тот момент у пары еще оставалась куча денег, привезенных из СССР, и музыканты решили не откладывать их на черный день.





— Мы ни в чем себе не отказывали, — вспоминал Полторанин первое время их жизни в Америке. — В Сан-Франциско поселились в одной из самых крутых гостиниц города. Сняли роскошный номер. Кушать ходили в самые дорогие рестораны.



В конце 1980-х Жанну Агузарову знала вся страна, но певица эмигрировала, чтобы превзойти американских звезд Источник: Queen of russian rock and roll / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Совсем скоро оказалось, что популярность в СССР не означает популярность в США.

— Если в СССР Жанна собирала стадионы по 40 тысяч человек, то в Америке, если бы я даже обклеил весь Сан-Франциско ее афишами, мы бы всё равно не продали билеты. Агузарова выступала лишь в русских ресторанах, куда приходили люди, чтобы отметить день рождения, — рассказывал Полторанин.



Пара решила переехать в Лос-Анджелес и попытать удачу там. Но увы, Жанне снова предложили петь в эмигрантском ресторане «Черное море». Она согласилась, но вскоре ушла оттуда из-за конфликта с владельцем ресторана. Звезда на родине, Агузарова стала работать водителем лимузина, а потом встретила Василия Шумова — еще одного рокера-эмигранта, песни которого часто слушала, живя в СССР. С ним певица записала два альбома. В отличие от Шумова, местные радиостанции ничего не видели в Жанне.

— В Калифорнии мы обратились к сотрудникам одной радиостанции, показали им песню «Мне хорошо рядом с тобой», исполненную Агузаровой на английском. Нам тут же дали от ворот поворот, объяснили, если мы хотим, чтобы наши песни звучали на их радио, то нужно петь на чистом английском языке, без акцента. Естественно, Жанна не могла так быстро избавиться от неправильного произношения. В какой-то момент Агузарова поняла — Мадонной ей не стать! Фортуна отвернулась от нее, — вспоминал Николай Полторанин.



В Америке звезда советского рока оказалась невостребованной Источник: Queen of russian rock and roll / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Третьим городом, где Жанна попыталась пробиться, стал Нью-Йорк. Последние деньги пара потратила на проживание в номере на Манхэттене, где ночь стоила тысячу долларов. Истратив все сбережения, музыканты поселились в однушке в Брайтон-Бич, русском районе Нью-Йорка.

В какой-то момент дела с деньгами пошли настолько плохо, что пришлось занимать у знакомых на обратный билет. На родину певица вернулась одна в 1995 году. Полторанин остался в США. В России Жанна Агузарова не смогла вернуть былую популярность. В группе «Браво», с которой она начинала, ее уже никто не ждал, а сольная карьера заинтересовала только самых больших поклонников певицы.

Игорь Жижикин

Впервые Жижикин оказался в США в 1989 году, приехав туда на гастроли с Московским цирком. Турне шло хорошо, но в один момент продюсер труппы сбежал со всеми деньгами коллектива. Советское правительство подсуетилось и оплатило обратный перелет всем артистам. Всем, кроме Жижикина. Он решил не возвращаться на родину, а построить новую карьеру в Америке, обосновавшись в Лас-Вегасе. Местные гимнасты убедили его, что он сможет найти хорошую работу.



Однако скоро с деньгами стало туго. Помимо выступлений, Жижикин стал зарабатывать на подметании улиц и стрижке газонов. Ночевал и мылся он где придется.



— Нырнул куда-нибудь в бассейн — в отеле или в домах частных — через забор перепрыгнул и нырнул в одежде прямо, чтобы заодно и помыться, и постираться, — вспоминал Жижикин первые годы жизни в США.



В США артисту пришлось очень нелегко Источник: igorjijikine / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Удача улыбнулась Жижикину, когда он заглянул в лас-вегасский отель «Звездная пыль».



— Там шла репетиция какого-то шоу, — вспоминал артист. — В итоге меня взяли в шоу, где я должен был поддерживать танцовщиц, и дали зарплату: 900 долларов в неделю. Я на сцене делал поддержки и просто красиво ходил. В то же время мне кто-то сказал, что идет кастинг на мюзикл «Самсон и Далила». И тут случилось невероятное. Меня взяли на роль Самсона! Заставили выучить все партии, но я только открывал рот.



Поняв, что надо идти в актерство, Жижикин стал посещать соответствующие курсы и изучать английский язык. Вскоре он перешел в Цирк дю Солей и, работая там, обзавелся полезными связями. Всё дошло до того, что актер стал сниматься в больших голливудских картинах. Игорь успел посотрудничать со Стивеном Спилбергом, Люком Бессоном, Квентином Тарантино и Клинтом Иствудом.



Внешность актера позволяла ему убедительно играть бандитов, но на другие роли Жижикина в Голливуде не звали Источник: igorjijikine / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кажется, что о подобном успехе можно только мечтать, однако актер устал от однообразия ролей. Всюду ему предлагали только роли русских бандитов. В итоге он принял решение вернуться в Россию, где стал сниматься в трех-четырех фильмах в год. В Америку он возвращаться не планирует.



— Не хотелось бы говорить, что я возрастной, но это по молодости я мог принимать резкие решения — куда-то переехать, что-то бросить или начать. Сейчас другие приоритеты. Мне нравится мое стабильное состояние, я не готов менять это на какие-то сиюминутные проекты, — объясняет звезда.

Наталья Андрейченко

Главную Мэри Поппинс Советского Союза в Голливуд привела любовь.





В 1985 году актриса влюбилась в Максимилиана Шелла, снимавшегося в советско-американском сериале «Петр Великий» (0+). У Шелла к тому моменту уже были «Оскар» и два «Золотых глобуса», к тому же он был сказочно богат: родители владели нефтяной вышкой. Однако актриса связалась с ним не из-за денег, а по причине большой любви. Пара сразу поженилась, но Андрейченко еще пять лет не покидала Союз: непросто было отказаться от такой успешной жизни.



— Надо быть идиоткой, чтобы уехать от сценариев, которые [стопкой] лежат на твоем роскошном мраморном подоконнике на Дегтярном переулке, — объясняла актриса, почему долгое время не переезжала к мужу.



Всесоюзную известность актриса получила благодаря роли Мэри Поппинс Источник: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», реж. Леонид Квинихидзе, «Мосфильм», 1983











Сам Шелл мог переехать в СССР, но говорил, что этому мешает его профессия актера. Он не мог покинуть Голливуд, где был нарасхват у режиссеров, хотя периодически приезжал к жене. В 1989 году у пары родилась дочь, и настала пора съезжаться. Андрейченко пожертвовала карьерой ради брака и уехала в США в 1991 году.



Наталья Андрейченко пожертвовала блестящей карьерой ради жизни с мужем-миллионером Источник: natalya_andreychenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











У мужа были связи в Голливуде, однако, по признанию актрисы, он намеренно мешал ей строить карьеру за границей. В итоге всё ограничилось несколькими малобюджетными фильмами. Андрейченко пришлось даже проходить актерские курсы в Голливуде, как будто она не состоявшаяся звезда большого кино, а начинающая актриса.



Александр Петров

В одном из интервью актер признался, что мечтает об «Оскаре». Так что работа с голливудскими режиссерами была только вопросом времени. Тем более, что на фабрике грез актер давно успел побывать и восхититься тем, как там снимают фильмы.



— Всё работает как швейцарские часы, на площадке присутствуют четыре-пять человек, больше никого не пускают, — рассказывал актер. — Абсолютная тишина — у всех ушные рации, в России они пока не в обиходе. Там артист не слышит лишних звуков и ненужной информации, например, о том, где какая рама стоит. Важно, чтобы он вышел в кадр и всё сделал.



Петров давно понял, что хочет выиграть «Оскар» Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В середине 2010-х актер стал всё чаще появляться на российских экранах, а к концу десятилетия уже был одним из главных актеров России. В этот момент на его месте многие бы рванули в США. Но, в отличие от своих коллег, Петров решил действовать осторожно, чтобы не потерять российского зрителя.



— Если ты востребован здесь, в России, довольно странно всё бросать, уезжать и начинать с чистого листа в незнакомой стране с незнакомыми людьми. Даже если у тебя есть наработанные контакты и связи с голливудскими режиссерами, продюсерами и агентами — это не гарантирует успеха, — отмечал актер.



Актер решил покорять Запад, не бросая карьеру в России, и очень осторожно подходит к выбору ролей в иностранных фильмах Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2019 году вышел первый зарубежный фильм с Петровым — французский триллер Люка Бессона «Анна», правда, там он сыграл эпизодическую роль. Затем вышло две картины, в которых Петров делил экран с американским актером Микки Рурком — «Человек Божий» и «Дворец», причем вторую картину снял именитый режиссер Роман Полански. Однако все три попытки заявить о себе на Западе оказались провальными.



Учитывая, что в России актера любят гораздо больше, он решил не спешить с Америкой. Тем более там ему то и дело предлагают роли русских бандитов второго-третьего плана.

