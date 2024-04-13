Заполнила комнату до потолка. Фармацевт собрала больше 2 тысяч солонок — показываем уникальную коллекцию

Чтобы достать некоторые солонки, нужна стремянка Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











Жительница Барнаула Наталья Семыкина семь лет собирает солонки. Ни одна поездка в отпуск не обходится без посещения барахолок, где она ищет новые экспонаты, удивляя запросами как продавцов, так и других покупателей:



— Все в шоке, когда ухожу с полными сумками, но это полдела, сотрудники службы безопасности в аэропорту однажды приняли солонки в багаже за гранаты. Пришлось долго объясняться и рассказывать о своем хобби.



У Натальи уже больше 2,4 тысячи солонок, они занимают отдельную комнату и находятся под присмотром кота Василия. Наши коллеги из NGS22.RU показывают уникальную коллекцию и ее пушистого хранителя.



«Просто не смогла остановиться»

Чтобы узнать человека, нужно съесть с ним пуд соли. Семь лет назад эта пословица подтолкнула Наталью к необычному хобби.



— Пуд — это 16 килограммов, вот мы и решили съесть его всей семьей, у меня двое взрослых детей и муж. Заполнила солонки, приправа ушла за два года. После этого стало грустно, захотелось продолжать, поэтому и решила собрать масштабную коллекцию.

Коллекция хранится в отдельной комнате Источник: Городские порталы

Раньше Наталья работала фармацевтом, но когда семья переехала в загородный дом, она полностью посвятила себя семейным заботам и любимому хобби. За несколько месяцев женщина скупила все солонки в магазинах поблизости. Потом об увлечении узнали знакомые и стали приносить новые экспонаты, а вскоре под коллекцию выделили целую комнату.

Коллекция постоянно пополняется Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











— Мой муж Сергей, с которым мы вместе уже 30 лет, поддержал увлечение и сделал несколько стеллажей, куда всё поставили. Полки наполнялись каждый день. Кажется, в какой-то момент я просто не смогла остановиться, появились азарт и желание искать что-то новое и необычное.



Экспонаты со всего света

За годы яркая коллекция стала такой большой, что теперь полки с солонками достают от пола до потолка. Чтобы взять некоторые экспонаты, а их уже больше 2400, приходится использовать стремянку.

Коллекционер признаётся, что у нее нет любимой солонки Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











От разнообразия разбегаются глаза, чего здесь только нет — драконы, лебеди, собаки, кошки, овощи, фрукты… Солонки к Новому году, Пасхе и Рождеству. Из дерева, пластика, стекла, фарфора. Из Индии, Финляндии и других стран. В общем, экспонаты на все случаи жизни. Покупка многих из них — отдельная история. Например, солонку верблюда семья привезла в Барнаул из Туниса.



— Когда были на рынке, то на ломаном французском попросила дать мне «салье» и очень удивилась, когда принесли ботинки. На пальцах объяснила, что нужно, а затем получила пакетик соли. Обсуждения продолжились, и только через 15 минут меня проводили в глубину лавки, где под слоем пыли стояла солонка-верблюд. Оказалось, что по-французски слова «солонка», «соль» и «ботинки» созвучны.

Солонка из Туниса Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











Российские рынки также таят немало ценностей для Натальи. Она вспоминает, что однажды привезла из Москвы больше сотни разных солонок.



— Я создала на барахолке настоящий ажиотаж, вокруг столпился народ. Продавцы несли солонки со всех сторон. Доставить их в Барнаул оказалось не так просто, в аэропорту сотрудники службы безопасности решили, что в сумках гранаты. После этого покупки отправляем домой только почтой.

В коллекции много солонок в виде животных Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











Наталья никогда не считала, сколько денег потратила на солонки. Цены на них разные — от нескольких десятков до тысяч рублей. Немало экспонатов коллекционеру просто подарили или отдали с хорошей скидкой, узнав о необычном хобби.



— Есть дорогие солонки, которые достались мне почти даром. Тут всё зависит от умения торговаться. К тому же часто я единственная, кого интересует столь необычный товар, поэтому продавцы сами готовы с ним расстаться, лишь бы не занимал места.

Многие солонки Наталье подарили Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











«Сокровища, а не пылесборники»

Недавно коллекция Натальи вошла в Книгу рекордов России. Правда, перед этим пришлось составить каталог с подробным описанием каждой солонки.



— На систематизацию у меня ушло два месяца. Представьте, нужно было внести номер солонки, размер, материал, из которого она сделана, и фото. В итоге каталог занял 724 страницы.

Наталья долго мечтала попасть в Книгу рекордов России Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











Коллекция не требует особого ухода, но раз в несколько месяцев солонки чистят всей семьей.



— К счастью, я не одна в борьбе с пылью и не нужно нанимать работников, своих рук хватает. Просто тщательно протираем всё тряпочками.



По прямому назначению солонки используют только на праздники, в основном Пасху и Новый год. Наталья украшает стол, а потом делает фотокомпозиции, отправляя оригинальные снимки друзьям.



Иногда в кадр попадает хранитель необычной коллекции — кот Василий, который ходит за хозяйкой по пятам. Его кресло стоит в комнате с солонками.



— Сначала Вася с любопытством подходил к полкам, обнюхивал их, а сейчас уже привык и почти не проявляет к ним особого интереса. Даже солонки-мышки не привлекают его. Такой безмолвный хранитель, — смеется Наталья.

Василий уже привык к солонкам и не обращает на них внимания Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











Она подчеркивает, что солонки — вещи с историей, поэтому требуют особого отношения.



— Для меня солонки — сокровища, а не пылесборники! Полностью погружаюсь в тему. Даже на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» перед Иудой опрокинутая солонка. Еще тогда многие верили в сакральную силу этой приправы, говорить о которой могу часами.

В коллекции солонки из разных городов Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











Чтобы открыть мир соли другим людям, Наталья проводит дома экскурсии, рассказывает о солонках и даже разрешает трогать все экспонаты руками.



— Гости признаются, что пока не увидели коллекцию, думали, что солонка — это что-то простое, стеклянное, прозрачное с дырками. А когда приходят и смотрят на это многообразие, то испытывают восторг. У меня даже есть книга отзывов с благодарностями. А самые маленькие посетители, не умеющие писать, оставляют там на память рисунки.

Полки достают до потолка Источник: Константин Санталов / NGS22.RU











В будущем Наталья мечтает открыть музей, чтобы посмотреть ее коллекцию могли еще больше людей. Она признаётся, что благодаря хобби чувствует себя счастливой каждый день.

