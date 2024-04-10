«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»

Юлия Шамсутдинова Корреспондент 116.RU

Всё на шоу кажется неправильным — от нового образа жизни участниц до отношения к ним Источник: Biggirls.friday.ru











Я Юля, журналист портала 116.RU, мне 31 год, и я без стеснения могу сказать вслух, что страдаю РПП. Расстройство пищевого поведения прочно приклеилось ко мне с 12 лет, когда я поняла, что недостаточно худая, сравнивая себя с одноклассницами, и села на голодовку. В первый раз. И к сожалению, далеко не в последний.



Я с ужасом вспоминаю все истязания над своим телом и здоровьем на протяжении более 10 лет. Голодовки были лишь верхушкой айсберга, нормой являлись ежедневные походы в тренажерный зал, иногда по два раза, километры в бассейне, всевозможные БАДы, которые я покупала в аптеке и смешивала в определенных дозировках, как советовали «худые девочки в интернете» и, конечно же, отработка дурацких пищевых привычек. Классическое для многих худеющих в 2010-х годах девочек «Хочешь есть — попей водички», кажется, будет сниться мне в кошмарах до конца моих дней.

Безусловно, во многих решениях, особенно принятых уже после 18 лет, я виновата сама. И ко взрослым, окружающим меня, особо и не придерешься — тогда было другое время, расцвет повального восхваления костей и доведение себя до анорексии, что сейчас звучит, как какой-то бред. Худой — значит, красивый. Толстый — худей. Не хочешь худеть? Так не бывает.

Источник: Biggirls.friday.ru











И тогда, в то смутное для моего организма время, из-за которого я в итоге заработала серьезные проблемы, с которыми борюсь и по сей день, были очень популярны зарубежные шоу про похудение. The biggest loser было моим любимым. Несколько человек в очень большом весе на экранах телевизоров перед миллионной аудиторией истязали каждый день тяжелейшими физическими тренировками и жесткой диетой, чтобы в финале шоу одного из них объявить победителем. Выигрывал тот, кто сбрасывал больше всех.

В 2024 году такая ТВ-программа казалась мне невозможной. Всё-таки даже в России в сторону бодипозитива и более толерантного отношения к людям с большим весом уже подбираются, хоть и маленькими шажочками, но всё же. Прогресс есть! И тут появляется шоу «Большие девочки». Признаюсь честно, триггернуло, и неслабо. После первой серии я даже поплакала.

Источник: Biggirls.friday.ru











Тринадцать девушек, у каждой из которых за спиной не просто набранные десятки лишних килограммов, а детские травмы, побег от реальности в еду, гормональные нарушения и главное — тысячи попыток самостоятельно сбросить вес, на потеху публике пытаются похудеть. Всё преподносится под соусом «мы поможем им стать полноценными членами общества», и у меня перед глазами при просмотре вновь вывешивается «красный флаг». Толстые люди — какие-то ненормальные, и если ты толстый, ты должен хотеть похудеть.

Этим лейтмотивом насквозь пропитана каждая минута серии, и от этого не может не тошнить. Кстати, изучая отзывы зрителей на «Больших девочек» в интернете, я была очень рада увидеть, что молодежь в большинстве своем осуждает создателей шоу. Мол, негоже в 2024 году бодишеймить людей в принципе. А вот старшее поколение остается при том же мнении, что было и в моей юности: похудеют — хоть на людей станут похожи. И это печально.

Источник: Biggirls.friday.ru











Но, наверное, можно закрыть глаза на то, в каком свете выставляют людей в весе на телевидении. Пишу это и сама с трудом верю в то, что говорю. Вы сейчас поймете, к чему я это. Общественное мнение исправляется не годами и даже не десятилетиями, пройдет еще очень много времени, прежде чем большинство признает, что лишний вес — не равно унижения от других. С этим я смирилась. Главная проблема этого шоу — то, как девочкам «помогают».

Я смотрю уже которую серию подряд и не понимаю, почему это показывают по ТВ на огромную аудиторию, среди которой немало девочек-подростков и впечатлительных более взрослых девушек, которые могут взять на вооружение эти ужасные методы. А это очевидно — то, как худеют на шоу, неправильно. И благо у нас есть не только интернет, но и множество современных исследований, прогрессивных врачей, которые подтверждают это.

Источник: Biggirls.friday.ru











Ну нельзя людей, которые еле передвигаются пешком, нагружать таким большим количеством физической нагрузки. Нельзя заставлять их тягать автомобили и самолеты. Вы только вдумайтесь! Девочки таскают на себе груду металла, еще и пытаясь сделать это быстрее остальных. Вам не кажется, что это неадекватно? Какой нормальный тренер, фитнес-инструктор будет заставлять людей, у которых все суставы и так молят о пощаде из-за большого лишнего веса и колоссальной нагрузки, бегать на жаре? Поднимать себя на высоту в несколько метров на тарзанке? Таскать тяжести?

Я смотрю это, и мне невероятно жаль девчонок, которые подписались на это. Да, они приняли это решение самостоятельно, они взрослые люди. Но участие в шоу для них — это крик о помощи, попытка дать себе еще один шанс похудеть и стать «нормальными» в глазах непонимающей семьи, общества. В глазах самих себя. А их там просто калечат... Были большие, станут больные.

Источник: Biggirls.friday.ru











Питание на шоу — это отдельная история. Российская история ужасов. Вместо того чтобы научить девушек, еще молодых, некоторые из которых открыто говорят о том, что мечтают похудеть, чтобы в будущем стать матерями, наедаться правильным количеством еды, диетологи заставляют их вырабатывать нездоровые пищевые привычки. Делят еду на «плохую» и «хорошую». Опять двадцать пять! Они всё это уже проходили сами и не похудели, а срывались на «плохое» при первых же отрицательных эмоциях!

Демонизация еды на современном телевидении — это просто нонсенс! При таком обилии продуктов в магазинах, разнообразии выбора в кафе и ресторанах, доступности доставок еды вы всерьез полагаете, что человек, за спиной которого годы набора лишнего веса, после пары месяцев на шоу будет всю оставшуюся жизнь питаться куриной грудкой и овощами с фруктами? Нет, конечно, не будет. Если бы он мог не поддаваться всем соблазнам и у него была бы устойчивая психика, он бы и не пошел на это дурацкое во всех смыслах шоу.

Источник: Biggirls.friday.ru











Про выбор тренера я ничего не хочу говорить. Всем и так понятно, что Этери Тутберидзе — один из худших вариантов, кого поставить на эту должность. Всё равно, что Марата Башарова назначить главным по семейным ценностям в Татарстане. Ее пригласили для того, чтобы сделать шоу пикантным, чтобы были просмотры и люди обсуждали каждую серию, наблюдая за каждым ее шагом и на цитаты разбирая каждое ее слово. С этим всё понятно. Низко, подло, но для телевидения уже привычно, поэтому не удивляет.



Но как всем членам съемочной группы спокойно спится по ночам, я не понимаю. Каждую серию я думаю о том, что одна из этих девочек может запросто умереть прямо там, под наведенными на нее камерами. Потому что организм не выдержит нагрузку. Возможно, кому-то моя фраза сейчас покажется смешной, но люди с большим весом тоже могут быть истощены. И необязательно весить 30 кг, чтобы заработать нервную анорексию. Так, просто для информации.

Источник: Biggirls.friday.ru











Опыт общения со многими участниками таких шоу, а аналоги уже были в 2010-х, хорошо показывает, что 99% выходцев из них набирают вес обратно. И это при самом хорошем раскладе. Обычно набор веса оказывается еще больше, чем тот, которые герои ТВ-программ скидывали за проект. При этом они зарабатывали и серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, и болезни суставов, и изнашивали свое сердце с легкими. И калечили нервную систему.

Такие шоу не должны показывать в наше время. Их нужно не просто порицать, их следует закрыть. Очень хочется верить, что второго сезона этого ужаса мне не доведется увидеть.