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Развлечения Американское независимое кино показывают в Новосибирске — что можно посмотреть

Американское независимое кино показывают в Новосибирске — что можно посмотреть

Большинство фильмов 18+

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Фильмы показывают на языке оригинала, но с русскими субтитрами

В Новосибирске в кинотеатре «Победа» с 27 по 30 марта проходит фестиваль AMFEST (18+). Гостям показывают американское независимое кино. Особый гость — Вадим Рутковский, известный кинокритик.

— Винни Чун и дуэт Артемис Шоу и Прашанта Камалакантана прежде не появлялись на российских экранах — и это стопроцентные открытия фестиваля. Их фильмы радикально преображают привычные жанры: «Новые штаммы» (18+) переизобретают романтическую комедию, а «Резиденция» (18+) выворачивает наизнанку документальную хронику, — цитирует кинотеатр Вадима Рутковского, кинокритика.

Среди других участников — Рикки Д’Амброуз, автор фильма-романа «Собор» (18+), получившего серебро на фестивале дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, и Скай Хопинка с лентой «Молъни» (16+).

Фильмы показывают на языке оригинала, но с русскими субтитрами.

21 марта в кинотеатрах по всей стране с третьего захода стартовало фэнтези «Летучий корабль» — снимавшаяся несколько лет экранизация одноименного советского мультика, знакомого уже трем поколениям. Мы побывали на премьере.

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