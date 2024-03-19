«Да вы охренели!»: что возмутило психолога Лину Дианову в беседе с психиатром Василием Шуровым

Подкастеры ответили на важные и полезные вопросы: как понять, к кому идти: к психологу или к психиатру, как отличить настоящего доктора от мошенника. В качестве примера Василий Шуров привел Елену Блиновскую — психиатр высказал мнение о том, что Елена — это человек с личностным расстройством, которая организовала секту и создала на этом огромные запасы денег. Шуров считает, что Блиновской необходимо лечение.

— Я смотрю на это через призму ответственности людей. Так как я знакома только с одним продуктом — «Марафон желаний», и знакома через других людей, сама я не участвовала. Для меня это мотивационный тренинг, который может помочь человеку увидеть зерна в разных вещах. В «Марафоне желаний» все прекрасно, но в чем моя однозначная позиция — был еще «Марафон дружбы», который вышел, когда началась СВО, и там был слоган: «За мир», переводите 10 — 12 тысяч, с этого момента для меня начинается плохая история, — высказалась Лина Дианова.