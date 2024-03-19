«Да вы охренели!»: что возмутило психолога Лину Дианову в беседе с психиатром Василием Шуровым

Гешталь-терапевт и клинический психолог Лина Дианова поговорила о личном с психиатром Василием Шуровым. Эксперты выпустили совместный подкаст, где обсудили депрессию, зависимости, лжепсихологов и хейтеров.
В процессе беседы Лина Дианова рассказала, как ее беспокоит то, что пользователи Сети считают, что у нее нет соответствующего образования. В эфире Лина показала диплом клинического психолога и объяснила, что ей очень нравится сфера гештальта — это ее специализация, у нее 13 подтверждающих документов. Учиться она продолжает по сей день.
— Тема с образованием для меня неприятна, — заявила Дианова. — Когда кто-то все еще говорит: «У Диановой нет образования», мне хочется сказать: «Да вы охренели!».
Подкастеры ответили на важные и полезные вопросы: как понять, к кому идти: к психологу или к психиатру, как отличить настоящего доктора от мошенника. В качестве примера Василий Шуров привел Елену Блиновскую — психиатр высказал мнение о том, что Елена — это человек с личностным расстройством, которая организовала секту и создала на этом огромные запасы денег. Шуров считает, что Блиновской необходимо лечение.
— Я смотрю на это через призму ответственности людей. Так как я знакома только с одним продуктом — «Марафон желаний», и знакома через других людей, сама я не участвовала. Для меня это мотивационный тренинг, который может помочь человеку увидеть зерна в разных вещах. В «Марафоне желаний» все прекрасно, но в чем моя однозначная позиция — был еще «Марафон дружбы», который вышел, когда началась СВО, и там был слоган: «За мир», переводите 10 — 12 тысяч, с этого момента для меня начинается плохая история, — высказалась Лина Дианова.
В апреле 2023 года «королева марафонов» стала фигурантом дела о неуплате налогов больше чем на 900 миллионов рублей. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом, но позже сторона обвинения настояла на ее переводе в СИЗО. Причиной тому стала вечеринка, которую Блиновская закатила дома, невзирая на следствие в ее отношении.
Напомним, что психолог Лина Дианова некоторое время жила в Новосибирске, где начала делать первые шаги в карьере. Известность к Лине Диановой пришла через YouTube, где она завела канал совместно с проектом «Жить» и придумала рубрику «Лысая правда» — психологический разбор популярных личностей. Видеоролики набирают миллионы просмотров.
С развитием канала Лина стала заметной личностью в Сети — ее стали приглашать экспертом в разные проекты: «Линия выгорания» (канал «Куб»), «НЕбуллинг шоу» (канал «Икс»). Было несколько больших интервью. Также Лина Дианова неожиданно появилась в новогоднем выпуске «Дружко шоу» — «Мультивселенные».
Летом прошлого года Лина Дианова приезжала на Народную премию НГС — после она поделилась впечатлениями о прошедшем мероприятии. А осенью Дианова засветилась на «Шоу Воли» на канале ТНТ: гостем передачи был известный психотерапевт Андрей Курпатов — ему нужно было оценить профессионализм коллег. На экране продемонстрировали фото Михаила Лабковского, Сатьи Даса и Лины Диановой.