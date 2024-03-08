От домохозяйки до миллиардерши в СИЗО: история взлета и падения главной инфоцыганки страны Елены Блиновской

Одна из самых обсуждаемых фигур страны когда-то была обычной мамой в декрете из Ярославля. В этом профайле наши коллеги из 76. RU рассказывают историю взлета и падения Елены Блиновской.

«Как нормальные люди гребли снег»

Елена Останина (девичья фамилия Блиновской) переехала жить с родителями и младшим братом в Ярославль из Кировской области, когда ей было 5 лет. Семья поселилась в обычной панельке. В интервью Светлане Бондарчук Елена рассказывала, что они с родителями жили в трехкомнатной квартире с подселением.

Мама Елены работала бухгалтером, а отец открыл ветеринарную службу с выездом на дом. Семья была неплохо обеспечена, но это не мешало родителям Елены подрабатывать. Сама она вспоминала, что мать с отцом по вечерам раскидывали снег на территории детского сада, расположенного рядом с их домом.