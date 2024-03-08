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От домохозяйки до миллиардерши в СИЗО: история взлета и падения главной инфоцыганки страны Елены Блиновской

Как мама в декрете из Ярославля покорила инфобизнес, а потом с треском всё потеряла

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Чем прославилась «королева марафонов»

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Кажется, за судьбой коуча Елены Блиновской следит вся Россия. В апреле 2023 года «королева марафонов» стала фигурантом дела о неуплате налогов больше чем на 900 миллионов рублей. Несколько месяцев она находилась под домашнем арестом, но позже сторона обвинения настояла на ее переводе в СИЗО. Причиной тому стала вечеринка, которую Блиновская закатила дома, невзирая на следствие в ее отношении.

Одна из самых обсуждаемых фигур страны когда-то была обычной мамой в декрете из Ярославля. В этом профайле наши коллеги из 76. RU рассказывают историю взлета и падения Елены Блиновской.

«Как нормальные люди гребли снег»

Елена Останина (девичья фамилия Блиновской) переехала жить с родителями и младшим братом в Ярославль из Кировской области, когда ей было 5 лет. Семья поселилась в обычной панельке. В интервью Светлане Бондарчук Елена рассказывала, что они с родителями жили в трехкомнатной квартире с подселением.

Мама Елены работала бухгалтером, а отец открыл ветеринарную службу с выездом на дом. Семья была неплохо обеспечена, но это не мешало родителям Елены подрабатывать. Сама она вспоминала, что мать с отцом по вечерам раскидывали снег на территории детского сада, расположенного рядом с их домом.

— Они здесь гребли снег по вечерам. У них была довольно престижная работа днем: мама бухгалтер, папа тоже руководил отделом, а вечером, как все нормальные люди, гребли снег, — признавалась Елена в разговоре с Бондарчук.

В Ярославле Елена закончила школу. Затем по совету матери окончила магистратуру Ярославского государственного университета имени Демидова по специальности «бухучет». Во время учебы познакомилась с будущим мужем — тогда еще студентом Алексеем Блиновским.

После этого Елена устроилась работать в рекламное агентство по специальности, куда ее сначала взяли секретарем, но она быстро добилась повышения. Затем будущая коуч личностного роста поняла, что работать по найму — не ее призвание, и с помощью мужа открыла свадебный салон «Свадебный переполох». Однако скоро и этот бизнес был продан, а сама Елена засела дома и плотно занялась воспитанием детей. К тому моменту у пары родилось трое мальчиков.

Во время декрета для собственного саморазвития Блиновская начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии, проходить курсы. StarHit рассказывал, что Блиновская была ученицей мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей, Лиз Бурбо, Экхарт Толле. Уже раскрутившись на собственных курсах, Елена прошла программу профпереподготовки в МГУ имени М. В. Ломоносова по направлению «практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса». Тогда в голову пришла новая идея для бизнеса.

Рождение «Марафона желаний»

Первые «Марафоны желаний» Блиновская устраивала среди близких подруг с 2015 года в формате игры. Поняв, что приятельниц это завлекло, решила расширять аудиторию, привлекая подписчиков из соцсетей. На первые курсы приходило несколько десятков человек, они стоили в пределах пары тысяч рублей. Елена вложилась в рекламу у блогеров. Неожиданно проект выстрелил и стал массовым уже в 2016-м.

В том же 2016 году в 35 лет Елена стала победительницей в конкурсе красоты «Миссис Россия — International». Тем не менее она всё еще была далека от той популярности, которая пришла к ней в дальнейшем.

Елена завоевала титул «<a href="https://76.ru/text/gorod/2016/10/16/61766281/" class="io-leave-page _" target="_blank">Миссис Россия — International</a>»

Елена завоевала титул «Миссис Россия — International»

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Елена заявила о себе в родном Ярославле в 2017 году, с шиком отметив юбилей свадьбы. Начинающий коуч пригласила на праздник экс-солистку группы «Серебро» Елену Темникову. Тогда марафоны начали приносить ощутимый доход, семья перестала нуждаться в деньгах.

Спустя год, в 2018-м, словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак. Проект разрастался. Коуч собрала команду, которая организовывала всё прибывающие потоки учеников на ее курсы. Желающих купить уникальный инсайт о том, как сделать свою жизнь идеальной, было множество. В этом же году семья перебралась из Ярославля в столицу.

Суть «Марафона желаний» (18+) заключалась в том, что, по версии Блиновской, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать. Автор курса утверждает, что после ее марафона многие меняют свою жизнь. А если все-таки ничего не изменилось, вероятно, марафонец неправильно мечтал. Популярность курсов Блиновской росла бешено. В 2020-м в России вышел фильм «Марафон желаний», про мечты и их исполнение, в котором снялась и сама Елена. Сама она говорила, что сняться в кино было одним из ее правильно загаданных желаний.

По данным сервиса «Кинопоиск», кассовые сборы «Марафона желаний» в России составили 3,696 миллиона долларов (по нынешнему курсу примерно 332,6 миллиона рублей. — Прим. ред.).

На этом Елена не останавливалась, судя по всему, вселенная была к ней крайне благосклонна. Летом 2021-го коуч с размахом отпраздновала 40-летие на Алтае, потратив на него 119 миллионов рублей. На празднике ее развлекали ведущие звезды шоу-бизнеса, например Филипп Киркоров. После этого Блиновскую пригласили на передачу «Пусть говорят» (16+), где она отбивалась от нападок гостей шоу, которые назвали ее деятельность «отрыжкой 90-х».

К Елене относились по-разному. Кто-то считал ее феей, исполняющей желания, кто-то называл ее бизнес инфоцыганством. Но это не отменяло того, что капитал Елены рос, а она всё чаще публиковала в социальных сетях фото и сторис из других стран, куда ездила в путешествия.

Елена жила на широкую ногу

Елена жила на широкую ногу

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Фигура Елены становилась всё более медийной. Окончательно это стало понятно, когда у нее взяла интервью известная журналистка и ведущая Ксения Собчак. Разговор вышел скандальным: главной нераскрытой темой в нём остались деньги. Собчак интересовало, как Блиновская отстроила свою бизнес-империю, в которой работали по меньшей мере 200 человек. А по данным журнала Forbes, за 2020 год выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов рублей. На острые вопросы Елена отвечала уклончиво.

— Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов… Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну это точно переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер — одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей, — уклончиво ответила блогерша.

За свои услуги Блиновская брала много. Например, вот так выглядели расценки финансового марафона «Новое измерение», в котором принял участие и муж Елены Алексей. В описании было указано, что это — принципиально новый продукт для работы с мышлением. Желающим пройти его с куратором стоимость участия вышла в 10 800 рублей (можно было оформить рассрочку). ВИП-тариф с Алексеем Блиновским стоил полмиллиона рублей, недурно. А вот тем, кому важно было развить финансовое мышление с самой Еленой Блиновской, пришлось заплатить миллион. Места для работы с ВИП-коучами были ограничены.

«Я бы не хотела, чтобы ко мне пришли»

В целом до середины 2023 года дела Блиновской шли успешно. С марта 2023 года силовики начали облавы на блогеров. Искали тех, кто скрывал свой доход от государства, годами рассказывая и обязательно показывая подписчикам богатую жизнь. Одними из первых, кого заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов, стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Еще одно уголовное дело возбудили на блогера Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. Тоже о неуплате налогов.

Многие тогда предполагали, что следующей будет Елена Блиновская, которая к тому моменту уже стала мамой четверых — в браке с Алексеем родилась еще и дочь. Но сама она в беседе с 76.RU говорила, что в финансовом плане у нее всё чисто.

— Естественно, вопросы могут возникнуть ко всем абсолютно. Точно так же, как и к вам, и ко всем. То есть тут я ничем не отличаюсь, я не небожитель. Я обычный человек, — рассказала Елена корреспонденту 76.RU. — Как мне к этому относиться? Я не знаю. Мне бы точно не хотелось, чтобы ко мне пришли. Но то, что это часть показательного выступления, это тоже факт.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Как складывалась жизнь коуча

Видео: Городские порталы

Тогда же по телеграм-каналам начала распространяться информация, что полиция начала проверку в отношении Елены Блиновской после заявлений от нескольких участниц ее марафона, которые считали, что их обманули. Сама блогер эту информацию отрицала.

Но выяснилось, что у финансового коуча всё было не так уж чисто с капиталом уже утром 27 апреля. Ее задержали при попытке выезда из России по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени. Елену отправили под домашний арест, она просила изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий. Но суд был непреклонен. Более того, в январе 2023 года ее отправили в СИЗО. Виной тому стало нарушение правил домашнего ареста: Блиновская закатила у себя дома роскошную вечеринку-корпоратив, где подавали «коктейли на богатом». Снимки просочились в Сеть, и сторона обвинения использовала мероприятие как причину ужесточить меру пресечения для матери четверых детей.

Помимо налогов, Елена должна государству пени и штрафы

Помимо налогов, Елена должна государству пени и штрафы

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За время следствия стали известны результаты экономической экспертизы, которая проводилась по уголовному делу. Сумма недоимки со стороны бизнес-коуча составила более 906 миллионов рублей. За махинации с деньгами Блиновской грозит до 16 лет в колонии. Отразилось следствие и на близких Елены — правоохранители арестовали счет мамы Блиновской из-за долгов дочери. В общей сумме среди накоплений родительницы блогера было 168 тысяч рублей.

Ранее мы публиковали профайл на другую известную уроженку Ярославской области — Александру Белякову. В мире соцсетей — SASHA BELAIR. Девушка сколотила капитал на денежных медитациях, а еще урвала себе состоятельного жениха.

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