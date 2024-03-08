От домохозяйки до миллиардерши в СИЗО: история взлета и падения главной инфоцыганки страны Елены Блиновской

Кажется, за судьбой коуча Елены Блиновской следит вся Россия. В апреле 2023 года «королева марафонов» стала фигурантом дела о неуплате налогов больше чем на 900 миллионов рублей. Несколько месяцев она находилась под домашнем арестом, но позже сторона обвинения настояла на ее переводе в СИЗО. Причиной тому стала вечеринка, которую Блиновская закатила дома, невзирая на следствие в ее отношении.
Одна из самых обсуждаемых фигур страны когда-то была обычной мамой в декрете из Ярославля. В этом профайле наши коллеги из 76. RU рассказывают историю взлета и падения Елены Блиновской.
«Как нормальные люди гребли снег»
Елена Останина (девичья фамилия Блиновской) переехала жить с родителями и младшим братом в Ярославль из Кировской области, когда ей было 5 лет. Семья поселилась в обычной панельке. В интервью Светлане Бондарчук Елена рассказывала, что они с родителями жили в трехкомнатной квартире с подселением.
Мама Елены работала бухгалтером, а отец открыл ветеринарную службу с выездом на дом. Семья была неплохо обеспечена, но это не мешало родителям Елены подрабатывать. Сама она вспоминала, что мать с отцом по вечерам раскидывали снег на территории детского сада, расположенного рядом с их домом.
— Они здесь гребли снег по вечерам. У них была довольно престижная работа днем: мама бухгалтер, папа тоже руководил отделом, а вечером, как все нормальные люди, гребли снег, — признавалась Елена в разговоре с Бондарчук.
В Ярославле Елена закончила школу. Затем по совету матери окончила магистратуру Ярославского государственного университета имени Демидова по специальности «бухучет». Во время учебы познакомилась с будущим мужем — тогда еще студентом Алексеем Блиновским.
После этого Елена устроилась работать в рекламное агентство по специальности, куда ее сначала взяли секретарем, но она быстро добилась повышения. Затем будущая коуч личностного роста поняла, что работать по найму — не ее призвание, и с помощью мужа открыла свадебный салон «Свадебный переполох». Однако скоро и этот бизнес был продан, а сама Елена засела дома и плотно занялась воспитанием детей. К тому моменту у пары родилось трое мальчиков.
Во время декрета для собственного саморазвития Блиновская начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии, проходить курсы. StarHit рассказывал, что Блиновская была ученицей мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей, Лиз Бурбо, Экхарт Толле. Уже раскрутившись на собственных курсах, Елена прошла программу профпереподготовки в МГУ имени
Рождение «Марафона желаний»
Первые «Марафоны желаний» Блиновская устраивала среди близких подруг с 2015 года в формате игры. Поняв, что приятельниц это завлекло, решила расширять аудиторию, привлекая подписчиков из соцсетей. На первые курсы приходило несколько десятков человек, они стоили в пределах пары тысяч рублей. Елена вложилась в рекламу у блогеров. Неожиданно проект выстрелил и стал массовым уже в
В том же 2016 году в 35 лет Елена стала победительницей в конкурсе красоты «Миссис Россия — International». Тем не менее она всё еще была далека от той популярности, которая пришла к ней в дальнейшем.
Елена заявила о себе в родном Ярославле в 2017 году, с шиком отметив юбилей свадьбы. Начинающий коуч пригласила на праздник экс-солистку группы «Серебро» Елену Темникову. Тогда марафоны начали приносить ощутимый доход, семья перестала нуждаться в деньгах.
Спустя год, в
Суть «Марафона желаний» (18+) заключалась в том, что, по версии Блиновской, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать. Автор курса утверждает, что после ее марафона многие меняют свою жизнь. А если все-таки ничего не изменилось, вероятно, марафонец неправильно мечтал. Популярность курсов Блиновской росла бешено. В
По данным сервиса «Кинопоиск», кассовые сборы «Марафона желаний» в России составили 3,696 миллиона долларов (по нынешнему курсу примерно 332,6 миллиона рублей. — Прим. ред.).
На этом Елена не останавливалась, судя по всему, вселенная была к ней крайне благосклонна. Летом
К Елене относились по-разному. Кто-то считал ее феей, исполняющей желания, кто-то называл ее бизнес инфоцыганством. Но это не отменяло того, что капитал Елены рос, а она всё чаще публиковала в социальных сетях фото и сторис из других стран, куда ездила в путешествия.
Фигура Елены становилась всё более медийной. Окончательно это стало понятно, когда у нее взяла интервью известная журналистка и ведущая Ксения Собчак. Разговор вышел скандальным: главной нераскрытой темой в нём остались деньги. Собчак интересовало, как Блиновская отстроила свою бизнес-империю, в которой работали по меньшей мере 200 человек. А по данным журнала Forbes, за 2020 год выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов рублей. На острые вопросы Елена отвечала уклончиво.
— Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов… Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну это точно переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер — одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей, — уклончиво ответила блогерша.
За свои услуги Блиновская брала много. Например, вот так выглядели расценки финансового марафона «Новое измерение», в котором принял участие и муж Елены Алексей. В описании было указано, что это — принципиально новый продукт для работы с мышлением. Желающим пройти его с куратором стоимость участия вышла в
«Я бы не хотела, чтобы ко мне пришли»
В целом до середины 2023 года дела Блиновской шли успешно. С марта 2023 года силовики начали облавы на блогеров. Искали тех, кто скрывал свой доход от государства, годами рассказывая и обязательно показывая подписчикам богатую жизнь. Одними из первых, кого заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов, стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Еще одно уголовное дело возбудили на блогера Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. Тоже о неуплате налогов.
Многие тогда предполагали, что следующей будет Елена Блиновская, которая к тому моменту уже стала мамой четверых — в браке с Алексеем родилась еще и дочь. Но сама она в беседе с 76.RU говорила, что в финансовом плане у нее всё чисто.
— Естественно, вопросы могут возникнуть ко всем абсолютно. Точно так же, как и к вам, и ко всем. То есть тут я ничем не отличаюсь, я не небожитель. Я обычный человек, — рассказала Елена корреспонденту 76.RU. — Как мне к этому относиться? Я не знаю. Мне бы точно не хотелось, чтобы ко мне пришли. Но то, что это часть показательного выступления, это тоже факт.
Тогда же по телеграм-каналам начала распространяться информация, что полиция начала проверку в отношении Елены Блиновской после заявлений от нескольких участниц ее марафона, которые считали, что их обманули. Сама блогер эту информацию отрицала.
Но выяснилось, что у финансового коуча всё было не так уж чисто с капиталом уже утром 27 апреля. Ее задержали при попытке выезда из России по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени. Елену отправили под домашний арест, она просила изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий. Но суд был непреклонен. Более того, в январе 2023 года ее отправили в СИЗО. Виной тому стало нарушение правил домашнего ареста: Блиновская закатила у себя дома роскошную вечеринку-корпоратив, где подавали «коктейли на богатом». Снимки просочились в Сеть, и сторона обвинения использовала мероприятие как причину ужесточить меру пресечения для матери четверых детей.
За время следствия стали известны результаты экономической экспертизы, которая проводилась по уголовному делу. Сумма недоимки со стороны бизнес-коуча составила более 906 миллионов рублей. За махинации с деньгами Блиновской грозит до 16 лет в колонии. Отразилось следствие и на близких Елены — правоохранители арестовали счет мамы Блиновской из-за долгов дочери. В общей сумме среди накоплений родительницы блогера было 168 тысяч рублей.
Ранее мы публиковали профайл на другую известную уроженку Ярославской области — Александру Белякову. В мире соцсетей — SASHA BELAIR. Девушка сколотила капитал на денежных медитациях, а еще урвала себе состоятельного жениха.