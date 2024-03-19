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Народная премия НГС

Кто в Новосибирске круче всех? НГС запускает шестую Народную премию — начинаем выбирать любимчиков

Итоги голосования будут известны в мае, сейчас стартовал первый этап — выдвижение номинантов

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Уже в мае станут известны названия лучших компаний региона, по версии горожан

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Портал NGS.RU вместе со Shkulev Media Holding сегодня, 19 марта, запустил шестую Народную премию в Новосибирске. В 2024 году жители города вновь смогут сами предложить и выбрать компании, которые делают жизнь лучше. И уже сейчас вы можете начинать выдвигать свои любимые компании в 10 номинациях на официальном сайте Народной премии НГС.

Итак, первый этап премии — выдвижение номинантов — начался сегодня, 19 марта, и продлится до 17 апреля. За это время горожане могут выдвигать своих кандидатов, то есть свои любимые компании, на премию в 10 номинациях. Один человек может предложить только одну компанию в каждой номинации. Важно знать, что в Премии всё прозрачно — только честное выдвижение и никаких накруток.

Уже 18 апреля портал НГС опубликует шорт-лист — в него попадут компании, которые горожане выдвигали чаще всего. В каждой номинации будет по 10 финалистов. После этого с 19 апреля начнется народное голосование, которое продлится до 21 мая, и победителей определят сами новосибирцы.

Имена компаний-победителей мы назовем 22 мая на торжественной финальной церемонии Народной премии НГС в Государственном концертом зале имени Каца — на ней победителям вручат статуэтки, которые станут знаком качества и доверия горожан.

Шестая народная премия НГС проходит при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области. Информационным партнером выступает телеканал ОТС, который проведет прямую трансляцию церемонии с участием приглашенных звезд, судьба которых связана с Новосибирском и, конечно, героев публикаций NGS.RU. Генеральным партнером премии выступает мультифункциональный комплекс FREEDOM. Также мероприятие проходит при партнерстве с компаниями «Dron» и «Купино».

В этом году для голосования доступны 10 номинаций:

  • «Доставка года»;
  • «Медицинский центр года»;
  • «Косметологический центр года»;
  • «Образовательный центр года»;
  • «Салон красоты года»;
  • «Супермаркет года»;
  • «Фитнес-центр года»;
  • «Гастропространство года»;
  • «Отдых года»;
  • «Бар года».

Предложить своего участника можно по ссылке. Также будет 11-я номинация — «Бизнес года». Его выберет редакция NGS.RU.

Сами компании могут активно призывать своих клиентов номинировать вашу компанию в Народной премии, а также поддерживать в социальных сетях. А мы сделали для вас макеты плакатов, тейбл тентов и картинки в социальные сети, которые вы можете использовать для агитации. Скачать их можно тут.

На Народную премию традиционно приезжают известные новосибирцы, ведут ее звездные ведущие. В прошлом году в премии приняли участие актеры и музыканты.

Народная премияНовосибирскНГСМай
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