Кто в Новосибирске круче всех? НГС запускает шестую Народную премию — начинаем выбирать любимчиков

Портал NGS.RU вместе со Shkulev Media Holding сегодня, 19 марта, запустил шестую Народную премию в Новосибирске. В 2024 году жители города вновь смогут сами предложить и выбрать компании, которые делают жизнь лучше. И уже сейчас вы можете начинать выдвигать свои любимые компании в 10 номинациях на официальном сайте Народной премии НГС.
Итак, первый этап премии — выдвижение номинантов — начался сегодня, 19 марта, и продлится до 17 апреля. За это время горожане могут выдвигать своих кандидатов, то есть свои любимые компании, на премию в 10 номинациях. Один человек может предложить только одну компанию в каждой номинации. Важно знать, что в Премии всё прозрачно — только честное выдвижение и никаких накруток.
Уже 18 апреля портал НГС опубликует шорт-лист — в него попадут компании, которые горожане выдвигали чаще всего. В каждой номинации будет по 10 финалистов. После этого с 19 апреля начнется народное голосование, которое продлится до 21 мая, и победителей определят сами новосибирцы.
Имена компаний-победителей мы назовем 22 мая на торжественной финальной церемонии Народной премии НГС в Государственном концертом зале имени Каца — на ней победителям вручат статуэтки, которые станут знаком качества и доверия горожан.
Шестая народная премия НГС проходит при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области. Информационным партнером выступает телеканал ОТС, который проведет прямую трансляцию церемонии с участием приглашенных звезд, судьба которых связана с Новосибирском и, конечно, героев публикаций NGS.RU. Генеральным партнером премии выступает мультифункциональный комплекс FREEDOM. Также мероприятие проходит при партнерстве с компаниями «Dron» и «Купино».
В этом году для голосования доступны 10 номинаций:
- «Доставка года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Косметологический центр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Салон красоты года»;
- «Супермаркет года»;
- «Фитнес-центр года»;
- «Гастропространство года»;
- «Отдых года»;
- «Бар года».
Предложить своего участника можно по ссылке. Также будет 11-я номинация — «Бизнес года». Его выберет редакция NGS.RU.
Сами компании могут активно призывать своих клиентов номинировать вашу компанию в Народной премии, а также поддерживать в социальных сетях. А мы сделали для вас макеты плакатов, тейбл тентов и картинки в социальные сети, которые вы можете использовать для агитации. Скачать их можно тут.
На Народную премию традиционно приезжают известные новосибирцы, ведут ее звездные ведущие. В прошлом году в премии приняли участие актеры и музыканты.