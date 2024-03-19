Кто в Новосибирске круче всех? НГС запускает шестую Народную премию — начинаем выбирать любимчиков

Сами компании могут активно призывать своих клиентов номинировать вашу компанию в Народной премии, а также поддерживать в социальных сетях. А мы сделали для вас макеты плакатов, тейбл тентов и картинки в социальные сети, которые вы можете использовать для агитации. Скачать их можно тут.

